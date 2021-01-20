Эйпен
0:1
Первый тайм: 4'
Стадион: Kehrwegstadion
Беерсхот-Вильрейк
0:1
2' ГолНубисси Мариус
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
26
Колс
Йенс
34
Н'Дри
Конан
11
Баби
Амара
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
-
11 Баби АмараНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Брогно ЛорисНападающий
-
Главный тренер: Will Still
Ход матча
2'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|9 (1)
|0.43
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.19
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.19
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.1
|5.
|Эрис Жонатан
|1
|0.05
|6.
|Колс Йенс
|1
|0.05
|7.
|Кох Менно
|1
|0.05
|8.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.05
|9.
|Нуху Айзек
|1
|0.05
|10.
|Адриано Коррея
|0
|0
|11.
|Н'Дри Конан
|0
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|13.
|Коне Мамаду
|0
|0
|14.
|Каембе Эдо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|11 (3)
|0.52
|2.
|Тиссудали Тарик
|7
|0.33
|3.
|Судзуки Мусаси
|6
|0.29
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.24
|5.
|Нубисси Мариус
|3
|0.14
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.14
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.1
|8.
|Берг Ян
|1
|0.05
|9.
|Сануси Райан
|1
|0.05
|10.
|Франс Фредерик
|1
|0.05
|11.
|Вороговский Ян
|1
|0.05
|12.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|13.
|Дом Джорен
|0
|0
|14.
|Питермат Том
|0
|0
|15.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|16.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|6
|0
|2.
|Колс Йенс
|6
|0
|3.
|Амат Хорди
|4
|0
|4.
|Кох Менно
|4
|0
|5.
|Эрис Жонатан
|2
|1
|6.
|Адриано Коррея
|3
|0
|7.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|8.
|Нгой Жульен
|3
|0
|9.
|Каембе Эдо
|3
|0
|10.
|Н'Дри Конан
|3
|0
|11.
|Агбаду Эммануэль
|1
|1
|12.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|13.
|Коне Мамаду
|2
|0
|14.
|Дефурни Тео
|2
|0
|15.
|Превляк Смаил
|2
|0
|16.
|Бек Андреас
|1
|0
|17.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|18.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|19.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|5
|0
|2.
|Вороговский Ян
|5
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|4.
|Питермат Том
|3
|0
|5.
|Причиненко Денис
|3
|0
|6.
|Франс Фредерик
|3
|0
|7.
|Бурден Пьер
|3
|0
|8.
|Берг Ян
|3
|0
|9.
|Дом Джорен
|2
|0
|10.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|11.
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|12.
|Элеке Блессинг
|2
|0
|13.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|14.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|15.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|16.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|17.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|25% (6)
|25% (6)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|Беерсхот-Вильрейк
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +8 =7 -5Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк
Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беерсхот-Вильрейк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|43 - 13
|45
|2.
|Генк
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 27
|38
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|33 - 25
|35
|4.
|Антверпен
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|34 - 30
|34
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 29
|33
|6.
|Остенде
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 26
|32
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|36 - 34
|32
|8.
|Стандард
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|26 - 22
|32
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|22
|9
|4
|9
|41 - 45
|31
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|32 - 35
|30
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|12.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|22
|6
|10
|6
|26 - 33
|28
|13.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|14.
|Гент
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|29 - 29
|26
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|29 - 34
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 32
|21
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|28 - 48
|20
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|21
|6
|1
|14
|27 - 37
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|18 - 6
|25
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|6.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|7.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Стандард
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 22
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|12.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|13.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|14.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|15.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 21
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|5.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|6.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|7.
|Стандард
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|8.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|9.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|11.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|20 - 21
|12
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 25
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|17.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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