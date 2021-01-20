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Эйпен
3:1
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
0:1
2' Гол
Нубисси Мариус
1:1
10' Гол
Превляк Смаил
2:1
40' Гол
Н'Дри Конан
3:1
54' Гол
Кох Менно
71' Красная карточка
Брогно Лорис
80' Желтая карточка
Ван ден Бёйс Дарио
90' Желтая карточка
Элеке Блессинг
90'+4
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
3
Кох
Менно
5
Амат
Хорди
21
Адриано
Коррея
34
Н'Дри
Конан
26
Колс
Йенс
8
Петерс
Стеф
11
Баби
Амара
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
31
Ванхамел
Майк
2
Берг
Ян
4
Франс
Фредерик
6
Ван
ден
Бёйс
Дарио
27
Халемия
Мохамед
Реда
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
10
Судзуки
Мусаси
8
Хольцхаузер
Рафаэль
22
Саньянг
Абдулия
9
Нубисси
Мариус
Эйпен
4-4-2
Беерсхот-Вильрейк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 10 (1) 0.45
2. Мусона Ноуледж 4 0.18
3. Нгой Жульен 4 0.18
4. Петерс Стеф 2 0.09
5. Кох Менно 2 0.09
6. Н'Дри Конан 1 0.05
7. Эрис Жонатан 1 0.05
8. Колс Йенс 1 0.05
9. Агбаду Эммануэль 1 0.05
10. Нуху Айзек 1 0.05
11. Адриано Коррея 0 0
12. Схоутерден Нильс 0 0
13. Коне Мамаду 0 0
14. Каембе Эдо 0 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 11 (3) 0.5
2. Тиссудали Тарик 7 0.32
3. Судзуки Мусаси 6 0.27
4. Исмаила Кулибали 5 0.23
5. Нубисси Мариус 4 0.18
6. Бурден Пьер 3 0.14
7. Брогно Лорис 2 0.09
8. Сануси Райан 1 0.05
9. Берг Ян 1 0.05
10. Франс Фредерик 1 0.05
11. Вороговский Ян 1 0.05
12. Саньянг Абдулия 0 0
13. Дом Джорен 0 0
14. Питермат Том 0 0
15. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
16. Халемия Мохамед Реда 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 6 0
2. Колс Йенс 6 0
3. Амат Хорди 4 0
4. Кох Менно 4 0
5. Эрис Жонатан 2 1
6. Адриано Коррея 3 0
7. Мусона Ноуледж 3 0
8. Нгой Жульен 3 0
9. Каембе Эдо 3 0
10. Н'Дри Конан 3 0
11. Агбаду Эммануэль 1 1
12. Пулен Бенуа 2 0
13. Коне Мамаду 2 0
14. Дефурни Тео 2 0
15. Превляк Смаил 2 0
16. Бек Андреас 1 0
17. Схоутерден Нильс 1 0
18. Васкес Виктор II 1 0
19. Нуху Айзек 1 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 5 0
2. Вороговский Ян 5 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Питермат Том 3 0
5. Причиненко Денис 3 0
6. Франс Фредерик 3 0
7. Бурден Пьер 3 0
8. Ван ден Бёйс Дарио 3 0
9. Элеке Блессинг 3 0
10. Берг Ян 3 0
11. Дом Джорен 2 0
12. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
13. Брогно Лорис 0 1
14. Судзуки Мусаси 1 0
15. Тиссудали Тарик 1 0
16. Нубисси Мариус 1 0
17. Мбоко Айртон 1 0
18. Саньянг Абдулия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 11.11% (3) 7.41% (2) 25.93% (7) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5)
 Беерсхот-Вильрейк 11.9% (5) 21.43% (9) 11.9% (5) 11.9% (5) 19.05% (8) 23.81% (10)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк
Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беерсхот-Вильрейк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Первый дивизион А Беерсхот-Вильрейк 3:1 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 2:2 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 22 14 4 4 43 - 13 46
2. Генк Заявка 21 11 5 5 43 - 27 38
3. Антверпен 0:0 Заявка 22 10 5 7 34 - 30 35
4. Андерлехт Заявка 22 9 8 5 33 - 25 35
5. Стандард Заявка 22 9 7 6 30 - 22 34
6. Шарлеруа Заявка 22 10 3 9 32 - 29 33
7. Остенде 0:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
8. АХ Лёвен Заявка 21 9 5 7 36 - 34 32
9. Зульте-Варегем Заявка 21 9 3 9 32 - 35 30
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 22 9 3 10 42 - 48 30
11. Эйпен Заявка 22 7 9 6 29 - 34 30
12. Кортрейк Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
13. Гент Заявка 21 8 2 11 29 - 29 26
14. Сент-Трюйден Заявка 22 7 5 10 29 - 34 26
15. Мехелен Заявка 22 7 5 10 32 - 40 26
16. Мускрон-Перювельз Заявка 22 5 6 11 19 - 32 21
17. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 22 6 2 14 27 - 37 20
18. Васланд-Беверен Заявка 22 5 5 12 28 - 48 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 11 7 4 0 18 - 6 25
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Остенде 0:0 Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
4. Брюгге 0:0 Заявка 11 6 2 3 16 - 7 20
5. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
6. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
7. Антверпен 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 13 19
8. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
9. Кортрейк Заявка 12 5 2 5 19 - 22 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Сент-Трюйден Заявка 11 4 3 4 14 - 12 15
12. Эйпен Заявка 11 4 3 4 17 - 19 15
13. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
14. Мускрон-Перювельз Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
15. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
16. Мехелен Заявка 12 3 2 7 19 - 25 11
17. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
4. Генк Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
5. Шарлеруа Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
6. Антверпен 0:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
7. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
8. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
9. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
10. Васланд-Беверен Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
11. АХ Лёвен Заявка 10 3 3 4 20 - 21 12
12. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
13. Остенде 0:0 Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
14. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 11 3 2 6 10 - 15 11
15. Сент-Трюйден Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 3 1 7 17 - 28 10
17. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 20.00 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.84 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.90 14.00
  1.30 4.84 11.86

Самый высокий коэффициент на матч «Эйпен» – «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйпен» – «Беерсхот-Вильрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.00 10.75 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.31 1.68 1.78 2.04 1.49 2.54 1.24 3.72 1.16 4.40 1.05 7.50
16.50 0.00 10.00 1.02 4.30 1.20 3.55 1.29 6.80 1.08 2.03 1.78 5.00 1.15 3.25 1.31 2.20 1.62 1.08 7.00 1.18 4.50 1.12 5.55 1.02 11.00 1.01 12.60
5.06 1.19 2.82 1.46 2.31 1.65 2.06 1.82 1.79 2.07 2.89 1.43 2.25 1.67 1.96 1.90 3.09 1.38 2.15 1.74 1.74 2.12 1.46 2.74 1.18 4.83 1.59 2.42 1.41 2.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.52 1.30 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60
2.31 1.61 1.52 2.40 1.18 4.30 1.52 2.42 1.08 7.00 1.05 8.50 1.07 7.50 1.05 8.50
2.99 1.42 2.36 1.62 1.81 2.08 1.56 2.50 1.38 3.17 1.30 3.49 1.16 5.29 1.43 2.86 1.28 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.20 1.35 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.40 1.33 1.91 1.83 1.37 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.31
Букмекер Да Нет
3.75 1.22
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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