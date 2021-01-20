Эйпен
3:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Беерсхот-Вильрейк
0:1
2' ГолНубисси Мариус
1:1
10' ГолПревляк Смаил
2:1
40' ГолН'Дри Конан
3:1
54' ГолКох Менно
71' Красная карточкаБрогно Лорис
80' Желтая карточкаВан ден Бёйс Дарио
90' Желтая карточкаЭлеке Блессинг
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
34
Н'Дри
Конан
26
Колс
Йенс
11
Баби
Амара
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Баби АмараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Брогно ЛорисНападающий
-
Главный тренер: Will Still
Ход матча
2'
0:1
10'
1:1
40'
2:1
54'
3:1
69'
71'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|10 (1)
|0.45
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.18
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.18
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.09
|5.
|Кох Менно
|2
|0.09
|6.
|Н'Дри Конан
|1
|0.05
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|0.05
|8.
|Колс Йенс
|1
|0.05
|9.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.05
|10.
|Нуху Айзек
|1
|0.05
|11.
|Адриано Коррея
|0
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|13.
|Коне Мамаду
|0
|0
|14.
|Каембе Эдо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|11 (3)
|0.5
|2.
|Тиссудали Тарик
|7
|0.32
|3.
|Судзуки Мусаси
|6
|0.27
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.23
|5.
|Нубисси Мариус
|4
|0.18
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.14
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.09
|8.
|Сануси Райан
|1
|0.05
|9.
|Берг Ян
|1
|0.05
|10.
|Франс Фредерик
|1
|0.05
|11.
|Вороговский Ян
|1
|0.05
|12.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|13.
|Дом Джорен
|0
|0
|14.
|Питермат Том
|0
|0
|15.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|16.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|6
|0
|2.
|Колс Йенс
|6
|0
|3.
|Амат Хорди
|4
|0
|4.
|Кох Менно
|4
|0
|5.
|Эрис Жонатан
|2
|1
|6.
|Адриано Коррея
|3
|0
|7.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|8.
|Нгой Жульен
|3
|0
|9.
|Каембе Эдо
|3
|0
|10.
|Н'Дри Конан
|3
|0
|11.
|Агбаду Эммануэль
|1
|1
|12.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|13.
|Коне Мамаду
|2
|0
|14.
|Дефурни Тео
|2
|0
|15.
|Превляк Смаил
|2
|0
|16.
|Бек Андреас
|1
|0
|17.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|18.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|19.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|5
|0
|2.
|Вороговский Ян
|5
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|4.
|Питермат Том
|3
|0
|5.
|Причиненко Денис
|3
|0
|6.
|Франс Фредерик
|3
|0
|7.
|Бурден Пьер
|3
|0
|8.
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|9.
|Элеке Блессинг
|3
|0
|10.
|Берг Ян
|3
|0
|11.
|Дом Джорен
|2
|0
|12.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|13.
|Брогно Лорис
|0
|1
|14.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|15.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|16.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|17.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|18.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|Беерсхот-Вильрейк
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|23.81% (10)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +8 =7 -5Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк
Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беерсхот-Вильрейк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 13
|46
|2.
|Генк
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 27
|38
|3.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|22
|10
|5
|7
|34 - 30
|35
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|33 - 25
|35
|5.
|Стандард
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 22
|34
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 29
|33
|7.
|Остенде
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|36 - 34
|32
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|32 - 35
|30
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|42 - 48
|30
|11.
|Эйпен
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 34
|30
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|13.
|Гент
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|29 - 29
|26
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|29 - 34
|26
|15.
|Мехелен
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|32 - 40
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 32
|21
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|22
|6
|2
|14
|27 - 37
|20
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|28 - 48
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|18 - 6
|25
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 7
|20
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|7.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|8.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 22
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|13.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|16.
|Мехелен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 25
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|6.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|7.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|8.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|9.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|11.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|20 - 21
|12
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Остенде
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 28
|10
|17.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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