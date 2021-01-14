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Лидс
 
Отложен

Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 10 (1) 0.56
2. Клих Матеуш 3 (2) 0.17
3. Харрисон Джек 3 0.17
4. Даллас Стюарт 3 0.17
5. Морено Родриго 3 0.17
6. Кошта Элдер 2 0.11
7. Рафинья Диас 2 0.11
8. Алиоски Эгзиян 2 0.11
9. Купер Лиам 1 0.06
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 7 (2) 0.39
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.22
3. Адамс Че 4 0.22
4. Вестергор Янник 3 0.17
5. Уолкотт Тео 2 0.11
6. Армстронг Стюарт 2 0.11
7. Ромеу Ориоль 1 0.06
8. Беднарек Ян 1 0.06
9. Редмонд Натан 1 0.06
10. Дженепо Мусса 1 0.06
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 5 0
2. Клих Матеуш 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Эйлинг Люк 3 0
5. Даллас Стюарт 3 0
6. Алиоски Эгзиян 2 0
7. Рафинья Диас 2 0
8. Бэмфорд Патрик 1 0
9. Льоренте Диего 1 0
10. Стрёйк Паскаль 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 5 0
2. Ромеу Ориоль 5 0
3. Уокер-Питерс Кайл 4 0
4. Уорд-Праус Джеймс 3 0
5. Дженепо Мусса 3 0
6. Диалло Ибраима 2 0
7. Маккарти Алекс 1 0
8. Стивенс Джек 1 0
9. Ингс Дэнни 1 0
10. Беднарек Ян 1 0
11. Адамс Че 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 17.24% (5) 6.9% (2) 20.69% (6) 17.24% (5) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Саутгемптон 11.54% (3) 15.38% (4) 34.62% (9) 11.54% (3) 7.69% (2) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс
Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Лидс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Лидс 3:0 Саутгемптон Кубок лиги Лидс 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Лидс Саутгемптон 1:0 Лидс Первая лига
Лидс 1:0 Саутгемптон Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 4 3 34 - 24 37
2. Манчестер Сити Заявка 17 10 5 2 29 - 13 35
3. Лестер Заявка 18 11 2 5 33 - 21 35
4. Ливерпуль Заявка 18 9 7 2 37 - 21 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Челси Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Вест Хэм Заявка 18 8 5 5 25 - 21 29
10. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
11. Арсенал Заявка 18 7 3 8 20 - 19 24
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 17 2 6 9 14 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 14 - 41 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 19 - 7 20
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Лестер Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
12. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Арсенал Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 9 7 2 0 22 - 11 23
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Челси Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2021, осталось 2 дня 18 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 26
    Лидс 53.8% (14)
    X 30.8% (8)
    Саутгемптон 15.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Саутгемптон
    2.35
    3.95
    3.12
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.72 3.12
    Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.65 2.90
      2.34 3.95 2.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    10.75 1.01 4.60 1.15 3.62 1.25 2.34 1.57 1.88 1.92 1.60 2.49 1.28 3.68 1.20 4.33 1.08 6.85 1.05 7.20 1.00 11.25
    17.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.17 3.75 1.25 2.35 1.59 2.11 1.73 1.85 1.95 1.73 2.10 1.52 2.41 1.27 3.55 1.20 4.20 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 13.00 1.01 12.00
    4.99 1.20 2.41 1.62 2.14 1.78 1.86 2.05 1.66 2.34 1.53 2.65 1.20 5.05
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.40 1.57 1.58 2.38 1.22 4.30 1.16 5.25
    2.35 1.59 1.55 2.35 1.20 4.20
    3.03 1.43 2.39 1.64 1.83 2.10 1.57 2.53 1.39 3.22
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.46 2.72 1.30 3.52
    1.96 1.78 1.47 2.60 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.50 2.48
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.44
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    Прогнозы на матч Лидс - Саутгемптон

    Исход игры
    Лидс
    53.8% (14)
    Ничья
    30.8% (8)
    Саутгемптон
    15.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (10)
    Меньше
    60% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (17)
    Нет
    32% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.9% (7)
    2:1 Лидс
    23.1% (6)
    1:0 Лидс
    19.2% (5)
    1:2 Саутгемптон
    11.5% (3)
    2:0 Лидс
    7.7% (2)
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