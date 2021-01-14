Лидс
Отложен
Стадион: Элланд Роуд
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|10 (1)
|0.56
|2.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.17
|3.
|Харрисон Джек
|3
|0.17
|4.
|Даллас Стюарт
|3
|0.17
|5.
|Морено Родриго
|3
|0.17
|6.
|Кошта Элдер
|2
|0.11
|7.
|Рафинья Диас
|2
|0.11
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.11
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.06
|10.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|11.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|7 (2)
|0.39
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.22
|3.
|Адамс Че
|4
|0.22
|4.
|Вестергор Янник
|3
|0.17
|5.
|Уолкотт Тео
|2
|0.11
|6.
|Армстронг Стюарт
|2
|0.11
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.06
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.06
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.06
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.06
|11.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Кэлвин
|5
|0
|2.
|Клих Матеуш
|4
|0
|3.
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Эйлинг Люк
|3
|0
|5.
|Даллас Стюарт
|3
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|7.
|Рафинья Диас
|2
|0
|8.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|9.
|Льоренте Диего
|1
|0
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бертранд Райан
|5
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|3.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|5.
|Дженепо Мусса
|3
|0
|6.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|7.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|8.
|Стивенс Джек
|1
|0
|9.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0
|11.
|Адамс Че
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|Саутгемптон
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|34.62% (9)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +7 =2 -11Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс
Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Лидс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 24
|37
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|29 - 13
|35
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|33 - 21
|35
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|37 - 21
|34
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|6.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|24
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 33
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 22
|16
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|14 - 41
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|12.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 11
|23
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лидс - Саутгемптон
Исход игры
Лидс
53.8% (14)
Ничья
30.8% (8)
Саутгемптон
15.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
40% (10)
Меньше
60% (15)
Обе команды забьют
Да
68% (17)
Нет
32% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.9% (7)
2:1 Лидс
23.1% (6)
1:0 Лидс
19.2% (5)
1:2 Саутгемптон
11.5% (3)
2:0 Лидс
7.7% (2)
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