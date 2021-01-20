Антверпен
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Босуил
Серкль Брюгге
14
Де
Паув
Нилл
15
Бойя
Франк
23
Нана
Ампома
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
9
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияс ДаворВратарь
- Полузащитник
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
12 Денкей КевинНападающий
-
Главный тренер: Клемент Пол
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|8
|0.36
|2.
|Рафаэлов Лиор
|6 (1)
|0.27
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.14
|4.
|Хонгла Мартин
|3
|0.14
|5.
|Сек Абдулай
|2
|0.09
|6.
|Миёши Коджи
|2
|0.09
|7.
|Бенавенте Кристиан
|2
|0.09
|8.
|Пий Джуниор
|2
|0.09
|9.
|Арун Фарис
|1
|0.05
|10.
|Геркенс Питер
|1
|0.05
|11.
|Нана Ампома
|1
|0.05
|12.
|Батубинсика Дилан
|1
|0.05
|13.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|14.
|Бута
|0
|0
|15.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|16.
|Нсимба Брюни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|10 (1)
|0.45
|2.
|Мусаба Антони
|5
|0.23
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.18
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.09
|5.
|Оггас Кевин
|1
|0.05
|6.
|Азар Килиан
|1
|0.05
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.05
|8.
|Кануте Франк
|1
|0.05
|9.
|Марселен Жан
|1
|0.05
|10.
|Сомерс Тибо
|1
|0.05
|11.
|Таравель Жереми
|0
|0
|12.
|Велковски Димитар
|0
|0
|13.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|7
|0
|2.
|Батубинсика Дилан
|5
|1
|3.
|Бута
|5
|0
|4.
|Хонгла Мартин
|5
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|4
|0
|6.
|Де Лат Ричи
|4
|0
|7.
|Желен Жереми
|1
|1
|8.
|Де Паув Нилл
|2
|0
|9.
|Лукаку Джордан
|2
|0
|10.
|Сек Абдулай
|2
|0
|11.
|Геркенс Питер
|2
|0
|12.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|13.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|14.
|Миёши Коджи
|1
|0
|15.
|Юклеред Симен
|1
|0
|16.
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|17.
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|18.
|Нана Ампома
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|2.
|Бейтс Дэвид
|3
|1
|3.
|Марселен Жан
|4
|0
|4.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|5.
|Таравель Жереми
|3
|0
|6.
|Хотич Дино
|3
|0
|7.
|Азар Килиан
|3
|0
|8.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|9.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|10.
|Угбо Ике
|2
|0
|11.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|12.
|Кануте Франк
|2
|0
|13.
|Сомерс Тибо
|2
|0
|14.
|Коррин Александр
|1
|0
|15.
|Велковски Димитар
|1
|0
|16.
|Оггас Кевин
|1
|0
|17.
|Декостере Роббе
|1
|0
|18.
|Мусаба Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|28.13% (9)
|Серкль Брюгге
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|40.74% (11)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =2 -7Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен
Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =2 -13Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Антверпен Первый дивизион Б Антверпен 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Антверпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 1:1 Антверпен Второй дивизион Серкль Брюгге 2:2 Антверпен Второй дивизион Антверпен 0:1 Серкль Брюгге Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 13
|46
|2.
|Генк
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 27
|38
|3.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|22
|10
|5
|7
|34 - 30
|35
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|33 - 25
|35
|5.
|Стандард
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 22
|34
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 29
|33
|7.
|Остенде
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|36 - 34
|32
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|32 - 35
|30
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|42 - 48
|30
|11.
|Эйпен
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 34
|30
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|13.
|Гент
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|29 - 29
|26
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|29 - 34
|26
|15.
|Мехелен
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|32 - 40
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 32
|21
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|22
|6
|2
|14
|27 - 37
|20
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|28 - 48
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|18 - 6
|25
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 7
|20
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|7.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|8.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 22
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|13.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|16.
|Мехелен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 25
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|6.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|7.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|8.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|9.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|11.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|20 - 21
|12
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Остенде
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 28
|10
|17.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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