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Антверпен
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Серкль Брюгге
0' 10'
1
Бейраванд
Алиреза
4
Сек
Абдулай
21
Батубинсика
Дилан
2
Де
Лат
Ричи
14
Де
Паув
Нилл
5
Верстрате
Биргер
15
Бойя
Франк
94
Лукаку
Джордан
16
Геркенс
Питер
23
Нана
Ампома
7
Ламкель
Зе
Дидье
1
Дидийон
Томас
19
Велковски
Димитар
3
Бейтс
Дэвид
4
Таравель
Жереми
41
Бьянкон
Жулиан
14
Ванхутт
Шарль
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
9
Угбо
Ике
11
Мусаба
Антони
Антверпен
3-4-2-1
Серкль Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 8 0.36
2. Рафаэлов Лиор 6 (1) 0.27
3. Юклеред Симен 3 0.14
4. Хонгла Мартин 3 0.14
5. Сек Абдулай 2 0.09
6. Миёши Коджи 2 0.09
7. Бенавенте Кристиан 2 0.09
8. Пий Джуниор 2 0.09
9. Арун Фарис 1 0.05
10. Геркенс Питер 1 0.05
11. Нана Ампома 1 0.05
12. Батубинсика Дилан 1 0.05
13. Лукаку Джордан 0 0
14. Бута 0 0
15. Ламкель Зе Дидье 0 0
16. Нсимба Брюни 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 10 (1) 0.45
2. Мусаба Антони 5 0.23
3. Хотич Дино 4 (1) 0.18
4. Мбенза Гай 2 0.09
5. Оггас Кевин 1 0.05
6. Азар Килиан 1 0.05
7. Витиньо Виктор II 1 0.05
8. Кануте Франк 1 0.05
9. Марселен Жан 1 0.05
10. Сомерс Тибо 1 0.05
11. Таравель Жереми 0 0
12. Велковски Димитар 0 0
13. Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 7 0
2. Батубинсика Дилан 5 1
3. Бута 5 0
4. Хонгла Мартин 5 0
5. Мбокани Дьёмерси 4 0
6. Де Лат Ричи 4 0
7. Желен Жереми 1 1
8. Де Паув Нилл 2 0
9. Лукаку Джордан 2 0
10. Сек Абдулай 2 0
11. Геркенс Питер 2 0
12. Верстрате Биргер 0 1
13. Рафаэлов Лиор 1 0
14. Миёши Коджи 1 0
15. Юклеред Симен 1 0
16. Бейраванд Алиреза 1 0
17. Де Сарт Алексис 1 0
18. Нана Ампома 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 6 0
2. Бейтс Дэвид 3 1
3. Марселен Жан 4 0
4. Лопес Леонардо 2 1
5. Таравель Жереми 3 0
6. Хотич Дино 3 0
7. Азар Килиан 3 0
8. Ванхутт Шарль 3 0
9. Бьянкон Жулиан 3 0
10. Угбо Ике 2 0
11. Витиньо Виктор II 2 0
12. Кануте Франк 2 0
13. Сомерс Тибо 2 0
14. Коррин Александр 1 0
15. Велковски Димитар 1 0
16. Оггас Кевин 1 0
17. Декостере Роббе 1 0
18. Мусаба Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 21.88% (7) 12.5% (4) 12.5% (4) 9.38% (3) 15.63% (5) 28.13% (9)
 Серкль Брюгге 7.41% (2) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6) 7.41% (2) 40.74% (11)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен
Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:3 Антверпен Первый дивизион А
Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Антверпен Первый дивизион Б Антверпен 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Антверпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 1:1 Антверпен Второй дивизион Серкль Брюгге 2:2 Антверпен Второй дивизион Антверпен 0:1 Серкль Брюгге Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 22 14 4 4 43 - 13 46
2. Генк Заявка 21 11 5 5 43 - 27 38
3. Антверпен 0:0 Заявка 22 10 5 7 34 - 30 35
4. Андерлехт Заявка 22 9 8 5 33 - 25 35
5. Стандард Заявка 22 9 7 6 30 - 22 34
6. Шарлеруа Заявка 22 10 3 9 32 - 29 33
7. Остенде 0:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
8. АХ Лёвен Заявка 21 9 5 7 36 - 34 32
9. Зульте-Варегем Заявка 21 9 3 9 32 - 35 30
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 22 9 3 10 42 - 48 30
11. Эйпен Заявка 22 7 9 6 29 - 34 30
12. Кортрейк Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
13. Гент Заявка 21 8 2 11 29 - 29 26
14. Сент-Трюйден Заявка 22 7 5 10 29 - 34 26
15. Мехелен Заявка 22 7 5 10 32 - 40 26
16. Мускрон-Перювельз Заявка 22 5 6 11 19 - 32 21
17. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 22 6 2 14 27 - 37 20
18. Васланд-Беверен Заявка 22 5 5 12 28 - 48 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 11 7 4 0 18 - 6 25
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Остенде 0:0 Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
4. Брюгге 0:0 Заявка 11 6 2 3 16 - 7 20
5. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
6. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
7. Антверпен 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 13 19
8. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
9. Кортрейк Заявка 12 5 2 5 19 - 22 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Сент-Трюйден Заявка 11 4 3 4 14 - 12 15
12. Эйпен Заявка 11 4 3 4 17 - 19 15
13. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
14. Мускрон-Перювельз Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
15. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
16. Мехелен Заявка 12 3 2 7 19 - 25 11
17. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
4. Генк Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
5. Шарлеруа Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
6. Антверпен 0:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
7. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
8. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
9. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
10. Васланд-Беверен Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
11. АХ Лёвен Заявка 10 3 3 4 20 - 21 12
12. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
13. Остенде 0:0 Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
14. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 11 3 2 6 10 - 15 11
15. Сент-Трюйден Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 3 1 7 17 - 28 10
17. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Серкль Брюгге
1.98
3.90
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.75 3.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.67 3.80 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.75 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.90 3.75
  1.98 3.58 3.78

Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Серкль Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.21 2.12 1.67 1.68 2.10 1.45 2.65 1.17 4.70 1.06 8.20
10.50 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.10 1.81 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.00
13.00 0.00 9.40 1.04 3.75 1.25 2.90 1.37 2.01 1.80 1.80 2.01 1.57 2.37 1.37 2.95 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 9.30 0.00 15.50
3.94 1.27 3.03 1.40 2.35 1.62 2.01 1.85 1.79 2.08 1.56 2.48 1.47 2.78 1.37 3.21 1.13 6.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.16 1.65 1.51 2.46 1.12 5.60
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.03 1.78 1.44 2.65 1.14 5.20
3.19 1.35 2.62 1.50 2.05 1.80 1.63 2.31 1.44 2.81 1.34 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.86 1.88 1.24 3.75
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25
2.90 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.09
1.69 2.10
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.30 1.18
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.15 1.32
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