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Брюгге
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Остенде
0' 10'
88
Миньоле
Симон
18
Рикка
Федерико
44
Мехеле
Брандон
5
Коссуну
Одилон
77
Мата
Клинтон
90
Кетеларе
Шарль
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
11
Дьятта
Крепен
99
Кастро
Брам
25
Батай
Йелле
15
Якель
Фредерик
4
Хендри
Джек
33
Танье
Антон
23
Скуласон
Ари
34
Бэтцнер
Ник
17
Юльсагер
Эндрю
6
Д'Арпино
Максим
10
Сакала
Фэшн
7
Гейе
Махтар
Брюгге
4-3-3
Остенде
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 9 0.41
2. Ланг Ноа 7 (1) 0.32
3. Ванакен Ханс 5 (2) 0.23
4. Окереке Давид 4 0.18
5. Вормер Руд 3 0.14
6. Крменчик Михал 3 0.14
7. Баджи Юссуф 3 0.14
8. Ритс Матс 2 0.09
9. Дост Бас 2 0.09
10. Кетеларе Шарль 1 0.05
11. Дели Симон 1 0.05
12. Баланта Эдер 1 0.05
13. Коссуну Одилон 1 0.05
14. Соболь Эдуард 0 0
15. Шрейверс Сьебе 0 0
16. Деннис Эммануэль 0 0
17. Рикка Федерико 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 8 (1) 0.36
2. Гейе Махтар 5 (1) 0.23
3. Вандандриш Кевин 3 0.14
4. Макгихан Кэмерон 3 0.14
5. Юльсагер Эндрю 2 0.09
6. Хендри Джек 2 0.09
7. Теате Артур 2 0.09
8. Д'Арпино Максим 1 0.05
9. Квасина Марко 1 0.05
10. Д'Хасе Робби 1 0.05
11. Танье Антон 1 0.05
12. Батай Йелле 0 0
13. Скуласон Ари 0 0
14. Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Баланта Эдер 4 0
2. Соболь Эдуард 3 0
3. Деннис Эммануэль 3 0
4. Ланг Ноа 3 0
5. Ванакен Ханс 1 1
6. Вормер Руд 2 0
7. Ритс Матс 2 0
8. Дели Симон 2 0
9. Мата Клинтон 2 0
10. Миньоле Симон 1 0
11. Крменчик Михал 1 0
12. Мехеле Брандон 1 0
13. Рикка Федерико 1 0
14. Дьятта Крепен 1 0
15. Коссуну Одилон 1 0
16. Баджи Юссуф 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 7 2
2. Макгихан Кэмерон 6 0
3. Гейе Махтар 6 0
4. Сакала Фэшн 4 0
5. Д'Арпино Максим 4 0
6. Теате Артур 4 0
7. Скуласон Ари 3 0
8. Юльсагер Эндрю 3 0
9. Матам Тео Ндика 3 0
10. Танье Антон 3 0
11. Вандандриш Кевин 2 0
12. Квасина Марко 2 0
13. Хендри Джек 2 0
14. Якель Фредерик 2 0
15. Капон Брехт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 11.9% (5) 16.67% (7) 16.67% (7) 19.05% (8) 14.29% (6) 21.43% (9)
 Остенде 10.34% (3) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5) 17.24% (5) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент
Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт
Остенде Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде
Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Остенде 1:3 Брюгге Первый дивизион А Остенде 1:1 Брюгге Кубок Брюгге 2:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Брюгге Первый дивизион А
Остенде 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:0 Остенде Первый дивизион А Брюгге 3:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:3 Брюгге Первый дивизион А Остенде 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:1 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Брюгге Лига Про Остенде 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 22 14 4 4 43 - 13 46
2. Генк Заявка 21 11 5 5 43 - 27 38
3. Антверпен 0:0 Заявка 22 10 5 7 34 - 30 35
4. Андерлехт Заявка 22 9 8 5 33 - 25 35
5. Стандард Заявка 22 9 7 6 30 - 22 34
6. Шарлеруа Заявка 22 10 3 9 32 - 29 33
7. Остенде 0:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
8. АХ Лёвен Заявка 21 9 5 7 36 - 34 32
9. Зульте-Варегем Заявка 21 9 3 9 32 - 35 30
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 22 9 3 10 42 - 48 30
11. Эйпен Заявка 22 7 9 6 29 - 34 30
12. Кортрейк Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
13. Гент Заявка 21 8 2 11 29 - 29 26
14. Сент-Трюйден Заявка 22 7 5 10 29 - 34 26
15. Мехелен Заявка 22 7 5 10 32 - 40 26
16. Мускрон-Перювельз Заявка 22 5 6 11 19 - 32 21
17. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 22 6 2 14 27 - 37 20
18. Васланд-Беверен Заявка 22 5 5 12 28 - 48 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 11 7 4 0 18 - 6 25
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Остенде 0:0 Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
4. Брюгге 0:0 Заявка 11 6 2 3 16 - 7 20
5. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
6. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
7. Антверпен 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 13 19
8. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
9. Кортрейк Заявка 12 5 2 5 19 - 22 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Сент-Трюйден Заявка 11 4 3 4 14 - 12 15
12. Эйпен Заявка 11 4 3 4 17 - 19 15
13. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
14. Мускрон-Перювельз Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
15. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
16. Мехелен Заявка 12 3 2 7 19 - 25 11
17. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
4. Генк Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
5. Шарлеруа Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
6. Антверпен 0:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
7. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
8. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
9. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
10. Васланд-Беверен Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
11. АХ Лёвен Заявка 10 3 3 4 20 - 21 12
12. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
13. Остенде 0:0 Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
14. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 11 3 2 6 10 - 15 11
15. Сент-Трюйден Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 3 1 7 17 - 28 10
17. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Остенде
1.44
5.00
7.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.38 5.00 7.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.41 4.80 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.43 4.85 6.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.70 7.10
  1.41 4.84 7.15

Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 2.36 1.55 1.88 1.86 1.55 2.35 1.22 4.00 1.08 7.00
4.50 1.15 3.62 1.25 2.32 1.57 1.85 1.95 1.57 2.56 1.28 3.68 1.20 4.33 1.07 7.20 1.05 7.60
10.50 1.01 4.50 1.18 3.70 1.25 2.33 1.60 2.10 1.75 1.83 1.97 1.73 2.10 1.51 2.45 1.27 3.60 1.20 4.30 1.08 7.20 1.06 7.70 1.01 12.50
4.93 1.19 2.39 1.60 2.12 1.75 1.86 2.00 1.65 2.29 1.53 2.58 1.20 4.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.40 1.53 1.59 2.28 1.15 5.00
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
2.33 1.60 1.58 2.35 1.20 4.20
3.01 1.39 2.39 1.59 1.81 2.03 1.56 2.45 1.37 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.00 1.76 1.51 2.46 1.30 3.35
4.95 1.18 3.60 1.29 1.94 1.83 1.45 2.75 1.28 3.64
3.45 1.28 1.94 1.80 1.44 2.65 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
1.75 2.00
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.20 1.18
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.10 1.33
Где смотреть матч Брюгге 0:0 Остенде онлайн

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