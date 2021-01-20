Брюгге
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Ян Брейдель
Остенде
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
99
Кастро
Брам
25
Батай
Йелле
33
Танье
Антон
23
Скуласон
Ари
34
Бэтцнер
Ник
10
Сакала
Фэшн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
99 Кастро БрамВратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
- Защитник
-
19 Тьям МамадуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Боонен ИндиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|9
|0.41
|2.
|Ланг Ноа
|7 (1)
|0.32
|3.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.23
|4.
|Окереке Давид
|4
|0.18
|5.
|Вормер Руд
|3
|0.14
|6.
|Крменчик Михал
|3
|0.14
|7.
|Баджи Юссуф
|3
|0.14
|8.
|Ритс Матс
|2
|0.09
|9.
|Дост Бас
|2
|0.09
|10.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.05
|11.
|Дели Симон
|1
|0.05
|12.
|Баланта Эдер
|1
|0.05
|13.
|Коссуну Одилон
|1
|0.05
|14.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|15.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|16.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|17.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|8 (1)
|0.36
|2.
|Гейе Махтар
|5 (1)
|0.23
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.14
|4.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.14
|5.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.09
|6.
|Хендри Джек
|2
|0.09
|7.
|Теате Артур
|2
|0.09
|8.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.05
|9.
|Квасина Марко
|1
|0.05
|10.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.05
|11.
|Танье Антон
|1
|0.05
|12.
|Батай Йелле
|0
|0
|13.
|Скуласон Ари
|0
|0
|14.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|4
|0
|2.
|Соболь Эдуард
|3
|0
|3.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|4.
|Ланг Ноа
|3
|0
|5.
|Ванакен Ханс
|1
|1
|6.
|Вормер Руд
|2
|0
|7.
|Ритс Матс
|2
|0
|8.
|Дели Симон
|2
|0
|9.
|Мата Клинтон
|2
|0
|10.
|Миньоле Симон
|1
|0
|11.
|Крменчик Михал
|1
|0
|12.
|Мехеле Брандон
|1
|0
|13.
|Рикка Федерико
|1
|0
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|15.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|16.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|7
|2
|2.
|Макгихан Кэмерон
|6
|0
|3.
|Гейе Махтар
|6
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|5.
|Д'Арпино Максим
|4
|0
|6.
|Теате Артур
|4
|0
|7.
|Скуласон Ари
|3
|0
|8.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|9.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|10.
|Танье Антон
|3
|0
|11.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|12.
|Квасина Марко
|2
|0
|13.
|Хендри Джек
|2
|0
|14.
|Якель Фредерик
|2
|0
|15.
|Капон Брехт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|11.9% (5)
|16.67% (7)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|Остенде
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент
Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт
Остенде Последние 20 матчей: +11 =4 -5Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде
Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Остенде 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:0 Остенде Первый дивизион А Брюгге 3:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:3 Брюгге Первый дивизион А Остенде 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:1 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Брюгге Лига Про Остенде 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 13
|46
|2.
|Генк
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 27
|38
|3.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|22
|10
|5
|7
|34 - 30
|35
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|33 - 25
|35
|5.
|Стандард
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 22
|34
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 29
|33
|7.
|Остенде
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|36 - 34
|32
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|32 - 35
|30
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|42 - 48
|30
|11.
|Эйпен
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 34
|30
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|13.
|Гент
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|29 - 29
|26
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|29 - 34
|26
|15.
|Мехелен
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|32 - 40
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 32
|21
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|22
|6
|2
|14
|27 - 37
|20
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|28 - 48
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|18 - 6
|25
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 7
|20
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|7.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|8.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 22
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|13.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|16.
|Мехелен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 25
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|6.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|7.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|8.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|9.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|11.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|20 - 21
|12
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Остенде
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 28
|10
|17.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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