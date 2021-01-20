Фулхэм
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
Манчестер Юнайтед
34
Эйна
Ола
21
Рид
Харрисон
23
Брайан
Джо
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|4
|0.24
|2.
|Лукмен Адемола
|2
|0.12
|3.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.12
|4.
|Кавалейру Иван
|2 (1)
|0.12
|5.
|Кэрни Том
|1
|0.06
|6.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.06
|7.
|Эйна Ола
|1
|0.06
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Тете Кенни
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|11 (5)
|0.61
|2.
|Рэшфорд Маркус
|7
|0.39
|3.
|Кавани Эдинсон
|3
|0.17
|4.
|Марсьяль Антони
|2
|0.11
|5.
|Мактоминай Скотт
|2
|0.11
|6.
|Погба Поль
|2
|0.11
|7.
|Линделоф Виктор
|1
|0.06
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.06
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0.06
|10.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.06
|11.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.06
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.06
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Шоу Люк
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|5
|0
|2.
|Андерсен Йоаким
|3
|1
|3.
|Робинсон Энтони
|3
|1
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|5.
|Лукмен Адемола
|3
|0
|6.
|Камара Абубакар
|1
|1
|7.
|Кэрни Том
|2
|0
|8.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|9.
|Гектор Майкл
|2
|0
|10.
|Митрович Александр
|2
|0
|11.
|Рид Харрисон
|2
|0
|12.
|Одои Денис
|1
|0
|13.
|Брайан Джо
|1
|0
|14.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|15.
|Лемина Марио
|1
|0
|16.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|17.
|Тете Кенни
|1
|0
|18.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|3.
|Шоу Люк
|4
|0
|4.
|Фред Сантос
|3
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|6.
|Матич Неманья
|2
|0
|7.
|Байи Эрик
|2
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|9.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|10.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|11.
|Погба Поль
|1
|0
|12.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|14.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|Манчестер Юнайтед
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 14
Манчестер Юнайтед: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 2
Фулхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Фулхэм Кубок Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Фулхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Фулхэм 0:4 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|31 - 13
|38
|2.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 24
|37
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|37 - 21
|34
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|6.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 22
|32
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|9.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|10.
|Арсенал
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 19
|27
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|29 - 18
|26
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 33
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 22
|16
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 43
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 11
|23
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 15
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Фулхэм
0.7% (1)
Ничья
6% (9)
Манчестер Юнайтед
93.3% (139)
Тотал 2.5
Больше
58.5% (86)
Меньше
41.5% (61)
Обе команды забьют
Да
61.22% (90)
Нет
38.78% (57)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
40.9% (61)
0:1 Манчестер Юнайтед
20.8% (31)
0:2 Манчестер Юнайтед
14.1% (21)
1:3 Манчестер Юнайтед
12.8% (19)
1:1 Ничья
4.7% (7)
0:3 Манчестер Юнайтед
2% (3)
1:4 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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