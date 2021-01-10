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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.24
2. Лукмен Адемола 2 0.12
3. Митрович Александр 2 (1) 0.12
4. Кавалейру Иван 2 (1) 0.12
5. Кэрни Том 1 0.06
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.06
7. Эйна Ола 1 0.06
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 11 (5) 0.61
2. Рэшфорд Маркус 7 0.39
3. Кавани Эдинсон 3 0.17
4. Марсьяль Антони 2 0.11
5. Мактоминай Скотт 2 0.11
6. Погба Поль 2 0.11
7. Линделоф Виктор 1 0.06
8. Уан-Биссака Аарон 1 0.06
9. Магуайр Гарри 1 0.06
10. Ван де Бек Донни 1 0.06
11. Джеймс Дэниэл 1 0.06
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.06
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 5 0
2. Андерсен Йоаким 3 1
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
5. Лукмен Адемола 3 0
6. Камара Абубакар 1 1
7. Кэрни Том 2 0
8. Ле Маршан Максим 2 0
9. Гектор Майкл 2 0
10. Митрович Александр 2 0
11. Рид Харрисон 2 0
12. Одои Денис 1 0
13. Брайан Джо 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 4 0
2. Магуайр Гарри 4 0
3. Шоу Люк 4 0
4. Фред Сантос 3 0
5. Рэшфорд Маркус 3 0
6. Матич Неманья 2 0
7. Байи Эрик 2 0
8. Джеймс Дэниэл 2 0
9. Марсьяль Антони 0 1
10. Кавани Эдинсон 1 0
11. Погба Поль 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 0 30.77% (4) 15.38% (2)
 Манчестер Юнайтед 9.09% (3) 15.15% (5) 12.12% (4) 12.12% (4) 21.21% (7) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 14
Манчестер Юнайтед: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 2
Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Фулхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Фулхэм Кубок Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Фулхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Фулхэм 0:4 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 4 3 34 - 24 37
2. Манчестер Сити Заявка 17 10 5 2 29 - 13 35
3. Лестер Заявка 18 11 2 5 33 - 21 35
4. Ливерпуль Заявка 18 9 7 2 37 - 21 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Челси Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Вест Хэм Заявка 18 8 5 5 25 - 21 29
10. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
11. Арсенал Заявка 18 7 3 8 20 - 19 24
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 17 2 6 9 14 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 14 - 41 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 19 - 7 20
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Лестер Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
12. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Арсенал Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 9 7 2 0 22 - 11 23
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Челси Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Фулхэм 0% (0)
    X 14.3% (7)
    Манчестер Юнайтед 85.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    6.34
    4.48
    1.57
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.90 4.30 1.55
    Бонус: 10 000 ₽ 5.80 4.30 1.55
    Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.45 1.57
    Бонус: 5 000 ₽ 5.50 4.40 1.53
      6.34 4.48 1.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.30 1.22 2.17 1.70 1.71 2.15 1.47 2.70 1.18 4.90 1.06 9.20
    11.50 1.01 10.75 1.02 4.10 1.22 3.38 1.32 2.21 1.74 1.70 2.15 1.44 2.69 1.21 4.05 1.14 4.70 1.04 8.10
    15.00 0.00 10.00 1.02 4.40 1.22 3.55 1.32 2.23 1.71 1.97 1.89 1.73 2.18 1.45 2.70 1.25 4.20 1.16 4.70 1.07 8.20 1.06 8.80 1.01 15.00
    4.60 1.23 2.66 1.53 2.21 1.73 1.97 1.93 1.71 2.24 1.56 2.56 1.46 2.86 1.18 5.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 2.16 1.65 1.51 2.46 1.12 5.60
    3.32 1.33 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    2.21 1.66 1.55 2.50 1.20 4.80
    2.85 1.47 2.23 1.72 1.75 2.21 1.52 2.68 1.35 3.44
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.50 1.18 1.86 1.88 1.24 3.75
    4.45 1.21 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.24 4.05
    3.20 1.32 1.85 1.90 1.39 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.96
    1.81 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Фулхэм
    0% (0)
    Ничья
    14.3% (7)
    Манчестер Юнайтед
    85.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    42.9% (21)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    14.3% (7)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    8.2% (4)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    8.2% (4)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    6.1% (3)
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