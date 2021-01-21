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  3. Англия
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Бёрнли
0' 9'
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
3
Фабиньо
Энрике
26
Робертсон
Эндрю
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
23
Шакири
Джердан
10
Мане
Садио
27
Ориги
Дивок
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
12
Брэйди
Роберт
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
Ливерпуль
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.72
2. Мане Садио 6 0.33
3. Фирмино Роберто 5 0.28
4. Жота Диогу 5 0.28
5. Робертсон Эндрю 1 0.06
6. Матип Жоэль 1 0.06
7. Хендерсон Джордан 1 0.06
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.06
9. Ван Дейк Виргил 1 0.06
10. Минамино Такуми 1 0.06
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 3 0.18
2. Вествуд Эшли 1 0.06
3. Брэйди Роберт 1 0.06
4. Барнс Эшли 1 0.06
5. Ми Бен 1 0.06
6. Данн Джимми 1 0.06
7. Тэйлор Чарли 0 0
8. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 3 0
2. Шакири Джердан 2 0
3. Мане Садио 2 0
4. Милнер Джеймс 1 0
5. Матип Жоэль 1 0
6. Тьяго Алькантара 1 0
7. Фирмино Роберто 1 0
8. Ван Дейк Виргил 1 0
9. Робертсон Эндрю 1 0
10. Алиссон Бекер 1 0
11. Александер-Арнольд Трент 1 0
12. Джонс Кёртис 1 0
13. Филлипс Натаниэль 1 0
14. Уильямс Неко 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 4 0
2. Барнс Эшли 3 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Бардсли Филипп 2 0
5. Лонг Кевин 2 0
6. Лоутон Мэттью 2 0
7. Тарковски Джеймс 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4) 22.86% (8)
 Бёрнли 37.5% (3) 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль
Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед
Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Ливерпуль 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
Бёрнли 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Бёрнли Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Бёрнли 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Бёрнли Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
2. Манчестер Сити Заявка 18 11 5 2 31 - 13 38
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 19 9 8 2 37 - 21 35
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 27 - 22 32
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
10. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
11. Астон Вилла Заявка 16 8 2 6 29 - 18 26
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
16. Бёрнли 0:0 Заявка 18 4 5 9 9 - 22 17
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 19 2 5 12 15 - 43 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 10 7 3 0 21 - 8 24
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли 0:0 Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль 0:0 Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 8 - 15 8
17. Бёрнли 0:0 Заявка 10 1 4 5 4 - 14 7
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 11'
    Ворвался в штрафную соперника Барнс на скорости и пробил в ближний угол, но мяч стал легкой добычей для Алиссона.
  • 10'
    Принял мяч на линии чужой штрафной Мане и пробил вторым касанием, но на пути мяча оказалась спина защитника.
  • 9'
    Тьяго мягко забросил в штрафную на Ориги, но тому пробить головой не позволил Тарковски в верховой борьбе.
  • 8'
    Прорвался Мане по левому флангу и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров здесь не смог подставить голову.
  • 7'
    С углового навесил Арнольд во вратарскую, но здесь удар Мане головой заблокировали защитники.
  • Угловой
    6'
    Снова прошел по флангу Арнольд и навесил в центр штрафной, но здесь Тарковски вынес сферу на угловой.
  • 5'
    С правого фланга навесил Арнольд в штрафную на Ориги, но тот в борьбе с защитником не смог дотянуться до мяча.
  • 4'
    Со штрафного навесил Вествуд в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой мяч вынес Фабиньо.
  • 3'
    Получил по ногам на чужой половине поля Барнс от Робертсона. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе желто-бардовый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    С центра поля разыграли мяч футболисты "Ливерпуля"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.80 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.21 6.60 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.70 10.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.30 9.80
  1.34 5.16 8.86

Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.17 4.05 1.23 2.50 1.53 1.99 1.82 1.62 2.31 1.32 3.30 1.25 3.95 1.12 6.00 1.10 7.20
12.50 1.00 4.20 1.21 3.45 1.31 2.28 1.77 1.69 2.17 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.60 1.02 9.30 1.00 11.25
15.00 0.00 10.50 1.03 4.05 1.23 3.25 1.33 2.08 1.72 1.97 1.89 1.66 2.20 1.74 2.17 1.44 2.75 1.22 4.20 1.16 5.10 1.06 8.10 1.05 8.80 1.02 15.00 1.01 12.00
4.43 1.24 2.59 1.53 2.17 1.74 1.93 1.95 1.67 2.28 1.52 2.62 1.46 2.87 1.50 2.71 1.17 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.65 1.25 2.50 1.49 1.62 2.21 1.16 4.80
3.68 1.28 2.40 1.57 1.56 2.43 1.20 4.60 1.14 5.80
3.25 1.33 2.20 1.67 1.52 2.55 1.18 4.80 1.11 5.59
3.34 1.35 2.75 1.48 2.16 1.75 1.69 2.24 1.49 2.72 1.37 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.14 2.04 1.72 1.51 2.44 1.31 3.25
4.45 1.21 3.10 1.37 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
4.23 1.18 3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.64
2.02 1.79
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.24
3.45 1.28
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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Бёрнли

Исход игры
Ливерпуль
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Бёрнли
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.99% (54)
Меньше
63.01% (92)
Обе команды забьют
Да
22.6% (33)
Нет
77.4% (113)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
55.4% (82)
3:0 Ливерпуль
14.2% (21)
2:1 Ливерпуль
10.1% (15)
3:1 Ливерпуль
9.5% (14)
1:0 Ливерпуль
5.4% (8)
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