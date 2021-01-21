32
Матип
Жоэль
10
Мане
Садио
27
Ориги
Дивок
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|13 (5)
|0.72
|2.
|Мане Садио
|6
|0.33
|3.
|Фирмино Роберто
|5
|0.28
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.28
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.06
|6.
|Матип Жоэль
|1
|0.06
|7.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.06
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.06
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|10.
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|12.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|3
|0.18
|2.
|Вествуд Эшли
|1
|0.06
|3.
|Брэйди Роберт
|1
|0.06
|4.
|Барнс Эшли
|1
|0.06
|5.
|Ми Бен
|1
|0.06
|6.
|Данн Джимми
|1
|0.06
|7.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|8.
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|3
|0
|2.
|Шакири Джердан
|2
|0
|3.
|Мане Садио
|2
|0
|4.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|5.
|Матип Жоэль
|1
|0
|6.
|Тьяго Алькантара
|1
|0
|7.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|8.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|9.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|10.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|12.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|13.
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
|14.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|4
|0
|2.
|Барнс Эшли
|3
|0
|3.
|Родригес Джей
|3
|0
|4.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|5.
|Лонг Кевин
|2
|0
|6.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|7.
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|8.
|Брэйди Роберт
|2
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|10.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|11.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|Бёрнли
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =7 -2Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль
Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед
Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|31 - 13
|38
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|37 - 21
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|6.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 22
|32
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|9.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|10.
|Арсенал
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 19
|27
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|29 - 18
|26
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 33
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|16.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|9 - 22
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 27
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 43
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 8
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 15
|8
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 14
|7
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Бёрнли
Исход игры
Ливерпуль
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Бёрнли
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.99% (54)
Меньше
63.01% (92)
Обе команды забьют
Да
22.6% (33)
Нет
77.4% (113)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
55.4% (82)
3:0 Ливерпуль
14.2% (21)
2:1 Ливерпуль
10.1% (15)
3:1 Ливерпуль
9.5% (14)
1:0 Ливерпуль
5.4% (8)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!