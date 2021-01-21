Генк
1:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Кристал-арена
Гент
1:0
7' ГолОнуачу Пол
11' Желтая карточкаКуэста Карлос
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
7'
1:0
11'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|19 (5)
|0.86
|2.
|Бонгонда Тео
|11 (1)
|0.5
|3.
|Ито Дзюнъя
|5
|0.23
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.18
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.05
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.05
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.05
|9.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|10.
|Уронен Йере
|0
|0
|11.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|12.
|Куэста Карлос
|0
|0
|13.
|Тома Бастьен
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|9 (1)
|0.41
|2.
|Букари Осман
|3
|0.14
|3.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.14
|4.
|Кумс Свен
|2 (1)
|0.09
|5.
|Депуатр Лоран
|2
|0.09
|6.
|Пластун Игорь
|2
|0.09
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.09
|8.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.05
|9.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.05
|10.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.05
|11.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.05
|12.
|Самуаз Матисс
|1
|0.05
|13.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Онуачу Пол
|5
|0
|2.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|3.
|Куэста Карлос
|1
|2
|4.
|Грошовски Патрик
|4
|0
|5.
|Лукуми Джон
|4
|0
|6.
|Уронен Йере
|3
|0
|7.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|8.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|9.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|10.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|11.
|Тома Бастьен
|0
|1
|12.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|13.
|Меле Йоаким
|1
|0
|14.
|Артеага Херардо
|1
|0
|15.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|16.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|3
|1
|2.
|Дорш Никлас
|3
|0
|3.
|Яремчук Роман
|1
|1
|4.
|Кумс Свен
|2
|0
|5.
|Безус Роман
|2
|0
|6.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|7.
|Марре Сулейман
|2
|0
|8.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|9.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|10.
|Букари Осман
|2
|0
|11.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|12.
|Болат Синан
|1
|0
|13.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|14.
|Ботака Жордан
|1
|0
|15.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|16.
|Овусу Элиша
|1
|0
|17.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|18.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|Гент
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк
Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк
Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент
Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Гент: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк 2:1 Гент Первый дивизион А Генк 3:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:5 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Лига Европы Гент 2:5 Генк Лига Европы Генк 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Про Генк 1:2 Гент Лига Про Генк 0:1 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|45 - 14
|48
|2.
|Генк
|0:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 27
|39
|3.
|Антверпен
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|35 - 30
|37
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|39 - 36
|35
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|33 - 25
|35
|6.
|Стандард
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 22
|34
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 29
|33
|8.
|Остенде
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 28
|32
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|34 - 38
|30
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|42 - 48
|30
|11.
|Эйпен
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 34
|30
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|13.
|Гент
|0:0 Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 29
|27
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|29 - 34
|26
|15.
|Мехелен
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|32 - 40
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 32
|21
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|28 - 48
|20
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|22
|6
|1
|15
|27 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|18 - 6
|25
|2.
|Брюгге
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 8
|22
|3.
|Генк
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 11
|22
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 22
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|13.
|Гент
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|15.
|Мехелен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 25
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Генк
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|6.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|7.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|9.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|10.
|Гент
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Остенде
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 28
|10
|17.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров