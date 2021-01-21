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Генк
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Гент
0'
1:0
7' Гол
Онуачу Пол
11' Желтая карточка
Куэста Карлос
12'
1
Вукович
Дэнни
33
Лукуми
Джон
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
77
Пресиадо
Анхело
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
5
Артеага
Херардо
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
1
Болат
Синан
5
Нгадеу
Майкл
21
Ханше-Ольсен
Андреас
25
Фортуна
Нуриу
14
Кастро-Монтес
Алессио
30
Дорш
Никлас
22
Марре
Сулейман
15
Мохаммади
Милад
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
7
Яремчук
Роман
Генк
3-4-3
Гент
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 19 (5) 0.86
2. Бонгонда Тео 11 (1) 0.5
3. Ито Дзюнъя 5 0.23
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.18
5. Меле Йоаким 1 0.05
6. Грошовски Патрик 1 0.05
7. Хейнен Бриан 1 0.05
8. Артеага Херардо 1 0.05
9. Муньос Даниэль 0 0
10. Уронен Йере 0 0
11. Воутерс Дрис 0 0
12. Куэста Карлос 0 0
13. Тома Бастьен 0 0
14. Ойен Люка 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 9 (1) 0.41
2. Букари Осман 3 0.14
3. Дорш Никлас 3 (1) 0.14
4. Кумс Свен 2 (1) 0.09
5. Депуатр Лоран 2 0.09
6. Пластун Игорь 2 0.09
7. Кастро-Монтес Алессио 2 0.09
8. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.05
9. Ньянгбо Догбол 1 0.05
10. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.05
11. Фортуна Нуриу 1 0.05
12. Самуаз Матисс 1 0.05
13. Мохаммади Милад 0 0
14. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
15. Нгадеу Майкл 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Онуачу Пол 5 0
2. Ито Дзюнъя 3 1
3. Куэста Карлос 1 2
4. Грошовски Патрик 4 0
5. Лукуми Джон 4 0
6. Уронен Йере 3 0
7. Куасси Эбуэ 3 0
8. Бонгонда Тео 1 1
9. Воутерс Дрис 2 0
10. Муньос Даниэль 2 0
11. Тома Бастьен 0 1
12. Дессерс Сириль 1 0
13. Меле Йоаким 1 0
14. Артеага Херардо 1 0
15. Торстведт Кристиан 1 0
16. Вандервоордт Маартен 1 0
Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 3 1
2. Дорш Никлас 3 0
3. Яремчук Роман 1 1
4. Кумс Свен 2 0
5. Безус Роман 2 0
6. Кляйндинст Тим 2 0
7. Марре Сулейман 2 0
8. Фортуна Нуриу 2 0
9. Мохаммади Милад 2 0
10. Букари Осман 2 0
11. Депуатр Лоран 1 0
12. Болат Синан 1 0
13. Арсланаджич Дино 1 0
14. Ботака Жордан 1 0
15. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
16. Овусу Элиша 1 0
17. Кастро-Монтес Алессио 1 0
18. Чакветадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 16.28% (7) 16.28% (7) 13.95% (6) 20.93% (9) 16.28% (7) 16.28% (7)
 Гент 17.86% (5) 21.43% (6) 21.43% (6) 7.14% (2) 17.86% (5) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк
Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк
Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент
Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Гент: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Гент 1:2 Генк Первый дивизион А Гент 4:1 Генк Первый дивизион А Генк 0:2 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Генк Первый дивизион А
Генк 2:1 Гент Первый дивизион А Генк 3:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:5 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Лига Европы Гент 2:5 Генк Лига Европы Генк 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Про Генк 1:2 Гент Лига Про Генк 0:1 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 22 15 3 4 45 - 14 48
2. Генк 0:0 Заявка 22 11 6 5 43 - 27 39
3. Антверпен Заявка 22 11 4 7 35 - 30 37
4. АХ Лёвен Заявка 22 10 5 7 39 - 36 35
5. Андерлехт Заявка 22 9 8 5 33 - 25 35
6. Стандард Заявка 22 9 7 6 30 - 22 34
7. Шарлеруа Заявка 22 10 3 9 32 - 29 33
8. Остенде Заявка 22 9 5 8 31 - 28 32
9. Зульте-Варегем Заявка 22 9 3 10 34 - 38 30
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 22 9 3 10 42 - 48 30
11. Эйпен Заявка 22 7 9 6 29 - 34 30
12. Кортрейк Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
13. Гент 0:0 Заявка 22 8 3 11 29 - 29 27
14. Сент-Трюйден Заявка 22 7 5 10 29 - 34 26
15. Мехелен Заявка 22 7 5 10 32 - 40 26
16. Мускрон-Перювельз Заявка 22 5 6 11 19 - 32 21
17. Васланд-Беверен Заявка 22 5 5 12 28 - 48 20
18. Серкль Брюгге Заявка 22 6 1 15 27 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 11 7 4 0 18 - 6 25
2. Брюгге Заявка 11 7 1 3 18 - 8 22
3. Генк 0:0 Заявка 11 6 4 1 24 - 11 22
4. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
5. Антверпен Заявка 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
7. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
8. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
9. Кортрейк Заявка 12 5 2 5 19 - 22 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Сент-Трюйден Заявка 11 4 3 4 14 - 12 15
12. Эйпен Заявка 11 4 3 4 17 - 19 15
13. Гент 0:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
14. Мускрон-Перювельз Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
15. Мехелен Заявка 12 3 2 7 19 - 25 11
16. Зульте-Варегем Заявка 12 3 2 7 14 - 24 11
17. Серкль Брюгге Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
4. Генк 0:0 Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
5. Шарлеруа Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
6. Антверпен Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
7. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
8. АХ Лёвен Заявка 11 4 3 4 23 - 23 15
9. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
10. Гент 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
11. Васланд-Беверен Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
12. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
13. Остенде Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
14. Сент-Трюйден Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
15. Серкль Брюгге Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
16. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 3 1 7 17 - 28 10
17. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Куэста Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Гент
2.56
3.75
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.75 2.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.13 3.60 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.72 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.55 2.70
  2.56 3.58 2.62

Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.90 1.16 2.40 1.53 1.92 1.82 1.59 2.27 1.23 3.85 1.09 6.80
13.50 1.00 12.50 1.00 4.55 1.18 3.76 1.24 2.44 1.62 1.87 1.93 1.57 2.49 1.28 3.36 1.17 3.84 1.06 6.55 1.05 7.70
10.50 1.01 4.80 1.18 3.90 1.27 2.37 1.53 2.12 1.72 1.94 2.00 1.71 2.11 1.58 2.41 1.30 3.35 1.22 3.95 1.07 6.60 1.06 7.20 1.01 12.50
5.08 1.19 2.64 1.50 2.21 1.70 1.98 1.88 1.72 2.17 1.56 2.47 1.53 2.59 1.20 4.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.40 1.53 1.60 2.25 1.16 4.90
3.52 1.30 2.40 1.57 1.64 2.26 1.22 4.25 1.17 5.40
2.45 1.51 1.62 2.30 1.23 3.90
2.77 1.45 2.18 1.70 1.71 2.17 1.50 2.63 1.32 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.04 1.72 1.51 2.44 1.31 3.25
4.90 1.17 3.45 1.31 1.92 1.88 1.45 2.75 1.31 3.45
3.35 1.30 1.90 1.85 1.42 2.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
1.52 2.46
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.60 1.25
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
2.75 1.41
Где смотреть матч Генк 1:0 Гент онлайн

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