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Милан
 
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Торино
1
Татарушану
Чиприан
20
Калюлю
Пьер
22
Мусаккио
Матео
13
Романьоли
Алессио
5
Далот
Диогу
2
Калабрия
Давиде
8
Тонали
Сандро
7
Кастильехо
Самуэль
21
Диас
Брахим
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
3
Бремер
Глейсон
33
Н'Кулу
Николя
99
Буонджорно
Алессандро
27
Войвода
Мергим
6
Сегре
Джакопо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
15
Ансальди
Кристиан
10
Гояк
Амер
11
Дзадза
Симоне
Милан
4-2-3-1
Торино
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верди Симоне 2 (1) 1
2. Дзадза Симоне 1 0.5
3. Бонаццоли Федерико 1 0.5
4. Лянко Войнович 1 0.5

Карточки

Милан
# Игрок      
Торино
# Игрок      
1. Гояк Амер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Милан 0 0 0 0 0 0 0
 Торино 0 40% (2) 20% (1) 0 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио
Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан
Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино
Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли

Последние игры между собой

Милан: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Милан 2:0 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Милан 4:2 Торино Кубок Торино 2:1 Милан Серия A
Торино 2:0 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка 1/8 финала Кубка Италии между командами "Милан" и "Торино". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, устраивайтесь поудобнее!
Прогнозы 154
Милан 98.1% (151)
X 1.9% (3)
Торино 0% (0)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Торино
1.63
4.65
6.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.20 6.10
Бонус: 10 000 ₽ 1.61 4.20 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.65 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.00 6.30
  1.62 4.19 5.54

Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.20 2.25 1.65 1.78 2.05 1.51 2.60 1.20 4.60 1.07 8.60
13.00 1.01 12.00 1.01 4.10 1.20 3.30 1.33 2.25 1.79 1.68 2.19 1.43 2.74 1.20 4.20 1.15 4.75 1.03 8.40 1.03 8.90
15.50 1.01 9.90 1.03 4.10 1.21 3.40 1.29 2.20 1.67 1.97 1.83 1.73 2.10 1.47 2.60 1.21 3.95 1.15 4.60 1.05 7.90 1.04 8.60 1.01 15.00
4.77 1.20 2.74 1.48 2.27 1.67 2.02 1.85 1.75 2.15 1.58 2.46 1.47 2.76 1.17 5.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.23 1.61 1.53 2.40 1.13 5.40
3.68 1.28 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
2.20 1.67 1.48 2.48 1.16 4.80
3.39 1.34 2.88 1.45 2.26 1.68 1.76 2.15 1.53 2.60 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
4.30 1.22 3.12 1.36 1.83 1.97 1.37 3.10 1.23 4.20
3.10 1.29 1.85 1.89 1.38 2.70 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
1.81 2.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.25 1.30
Где смотреть матч Милан - Торино онлайн

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Прогнозы на матч Милан - Торино

Исход игры
Милан
98.1% (151)
Ничья
1.9% (3)
Торино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.32% (79)
Меньше
47.68% (72)
Обе команды забьют
Да
46.36% (70)
Нет
53.64% (81)
Популярный счёт
2:0 Милан
35.7% (55)
2:1 Милан
30.5% (47)
3:1 Милан
12.3% (19)
1:0 Милан
11% (17)
3:0 Милан
5.8% (9)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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