20
Калюлю
Пьер
21
Диас
Брахим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верди Симоне
|2 (1)
|1
|2.
|Дзадза Симоне
|1
|0.5
|3.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.5
|4.
|Лянко Войнович
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Гояк Амер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Торино
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио
Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино
Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли
Последние игры между собой
Милан: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Торино 2:0 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Торино
Исход игры
Милан
98.1% (151)
Ничья
1.9% (3)
Торино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.32% (79)
Меньше
47.68% (72)
Обе команды забьют
Да
46.36% (70)
Нет
53.64% (81)
Популярный счёт
2:0 Милан
35.7% (55)
2:1 Милан
30.5% (47)
3:1 Милан
12.3% (19)
1:0 Милан
11% (17)
3:0 Милан
5.8% (9)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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