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Милан
 
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Торино

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верди Симоне 2 (1) 1
2. Дзадза Симоне 1 0.5
3. Бонаццоли Федерико 1 0.5
4. Лянко Войнович 1 0.5

Карточки

Милан
# Игрок      
Торино
# Игрок      
1. Гояк Амер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Милан 0 0 0 0 0 0 0
 Торино 0 40% (2) 20% (1) 0 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио
Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан
Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино
Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли

Последние игры между собой

Милан: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Милан 2:0 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Милан 4:2 Торино Кубок Торино 2:1 Милан Серия A
Торино 2:0 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Милан 96.1% (49)
    X 3.9% (2)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Торино
    1.61
    4.53
    6.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.53 4.40 6.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.40 6.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.40 5.40
      1.56 4.53 5.66

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.01 10.50 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.30 1.76 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.16 4.60 1.04 7.80 1.04 7.80
    16.00 0.00 11.50 1.02 4.30 1.18 3.50 1.28 2.25 1.65 2.01 1.80 1.77 2.06 1.48 2.55 1.23 3.85 1.18 4.50 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 13.50
    4.63 1.21 2.71 1.50 2.25 1.68 2.00 1.87 1.74 2.16 1.57 2.48 1.46 2.78 1.17 5.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.28 1.63 1.53 2.41 1.19 4.40
    2.88 1.44 2.26 1.68 1.76 2.15 1.53 2.60 1.35 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85
    3.30 1.28 1.89 1.85 1.44 2.65 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Милан - Торино онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Торино

    Исход игры
    Милан
    96.1% (49)
    Ничья
    3.9% (2)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    46% (23)
    Нет
    54% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    35.3% (18)
    2:1 Милан
    27.5% (14)
    1:0 Милан
    13.7% (7)
    3:1 Милан
    13.7% (7)
    3:0 Милан
    3.9% (2)
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