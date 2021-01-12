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Сассуоло
 
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СПАЛ 2013

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриньола Энрико 1 0.33
2. Сек Демба 1 0.33
3. Палоски Альберто 1 (1) 0.33

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Околи Меме 2 0
2. Стрефецца Габриэль 1 0
3. Эспозито Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Сассуоло 0 0 0 0 0 0 0
 СПАЛ 2013 0 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче
Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Серия A Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло Серия A

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - СПАЛ 2013 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2021, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Сассуоло 89.2% (58)
    X 6.2% (4)
    СПАЛ 2013 4.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    СПАЛ 2013
    1.53
    4.70
    6.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.48 4.70 6.20
    Бонус: 10 000 ₽ 1.53 4.50 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.60 6.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    5.00 1.18 2.42 1.57 1.91 1.90 1.58 2.40 1.23 4.20 1.09 7.60
    4.55 1.15 3.72 1.24 2.32 1.58 1.87 1.93 1.58 2.53 1.28 3.64 1.21 4.20 1.07 7.10 1.05 7.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.50 1.28 2.38 1.54 1.58 2.28 1.15 5.00
    3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.15 2.00 1.76 1.30 3.35
    4.95 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.12
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
    Где смотреть матч Сассуоло - СПАЛ 2013 онлайн

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    Прогнозы на матч Сассуоло - СПАЛ 2013

    Исход игры
    Сассуоло
    89.2% (58)
    Ничья
    6.2% (4)
    СПАЛ 2013
    4.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (30)
    Меньше
    51.61% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    45.16% (28)
    Нет
    54.84% (34)
    Популярный счёт
    1:0 Сассуоло
    24.6% (16)
    2:1 Сассуоло
    21.5% (14)
    2:0 Сассуоло
    20% (13)
    3:1 Сассуоло
    7.7% (5)
    3:0 Сассуоло
    7.7% (5)
    1:1 Ничья
    4.6% (3)
    1:2 СПАЛ 2013
    4.6% (3)
    3:2 Сассуоло
    3.1% (2)
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