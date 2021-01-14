  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Аталанта
 
Позже
Кальяри
Аталанта
Кальяри

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соттил Рикардо 1 0.5
2. Черри Альберто 1 0.5
3. Фараго Паоло 1 0.5

Карточки

Аталанта
# Игрок      
Кальяри
# Игрок      
1. Педро Жоао 1 0
2. Уна Адам 1 0
3. Калигара Фабрицио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 0 0 0 0 0 0
 Кальяри 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта
Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри
Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Аталанта 5:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A
Кальяри 0:2 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В матче Кубка Италии встретятся "Аталанта" и "Кальяри". Матч обещает быть интересным и ярким, ведь команды будут играть только на победу. Комментировать поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2021, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
Аталанта 97.4% (148)
X 2% (3)
Кальяри 0.7% (1)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Кальяри
1.25
7.00
9.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.50 11.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.24 6.80 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 7.00 9.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 7.00 12.00
  1.23 6.70 12.11

Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.20 1.10 3.30 1.34 2.65 1.48 1.97 1.85 1.60 2.35 1.42 2.90 1.18 4.90
7.90 1.04 7.20 1.07 3.78 1.25 3.15 1.36 2.24 1.72 1.79 2.02 1.53 2.44 1.28 3.40 1.21 3.84 1.08 6.10
14.50 0.00 8.20 1.06 7.00 1.07 3.65 1.25 3.10 1.33 2.12 1.72 2.17 1.69 1.97 1.84 1.76 2.06 1.53 2.48 1.30 3.35 1.23 3.90 1.11 6.40 1.09 6.90 1.02 11.00
7.54 1.10 3.71 1.28 2.74 1.47 2.52 1.55 2.19 1.70 1.98 1.88 1.74 2.13 1.59 2.40 1.49 2.66 1.20 4.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.24 3.80
5.25 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
3.45 1.28 2.00 1.81 1.47 2.55 1.29 3.40
3.91 1.27 2.52 1.55 2.03 1.83 1.75 2.13 1.47 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.40 1.10 2.44 1.51 1.81 1.93 1.46 2.60
6.05 1.13 2.65 1.48 1.99 1.82 1.56 2.43 1.26 3.85
2.60 1.42 1.95 1.79 1.53 2.39

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.04
1.53 2.39
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.50 1.28
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
2.50 1.49
Где смотреть матч Аталанта - Кальяри онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Аталанта - Кальяри

Исход игры
Аталанта
97.4% (148)
Ничья
2% (3)
Кальяри
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.76% (95)
Меньше
36.24% (54)
Обе команды забьют
Да
55.03% (82)
Нет
44.97% (67)
Популярный счёт
3:1 Аталанта
28.9% (44)
2:0 Аталанта
28.9% (44)
2:1 Аталанта
15.1% (23)
3:0 Аталанта
9.2% (14)
4:1 Аталанта
5.3% (8)
1:0 Аталанта
4.6% (7)
3:2 Аталанта
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный