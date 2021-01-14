- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Гябуаа МануПолузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Уна АдамПолузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соттил Рикардо
|1
|0.5
|2.
|Черри Альберто
|1
|0.5
|3.
|Фараго Паоло
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Педро Жоао
|1
|0
|2.
|Уна Адам
|1
|0
|3.
|Калигара Фабрицио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Кальяри
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта
Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри
Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Кальяри 0:2 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Кальяри
Исход игры
Аталанта
97.4% (148)
Ничья
2% (3)
Кальяри
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.76% (95)
Меньше
36.24% (54)
Обе команды забьют
Да
55.03% (82)
Нет
44.97% (67)
Популярный счёт
3:1 Аталанта
28.9% (44)
2:0 Аталанта
28.9% (44)
2:1 Аталанта
15.1% (23)
3:0 Аталанта
9.2% (14)
4:1 Аталанта
5.3% (8)
1:0 Аталанта
4.6% (7)
3:2 Аталанта
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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