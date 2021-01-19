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Рома
 
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Специя
Рома
Специя

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маджоре Джулио 2 1
2. Фариас Диего 1 0.5
3. Верде Даниэле 1 0.5
4. Пикколи Роберто 1 0.5

Карточки

Рома
# Игрок      
Специя
# Игрок      
1. Дейола Алессандро 1 0
2. Марчицца Риккардо 1 0
3. Исмайли Ардиан 1 0
4. Крапикас Титас 1 0
5. Шабо Юлиан 1 0
6. Агудело Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Рома 0 0 0 0 0 0 0
 Специя 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория
Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома
Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона
Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло

Последние игры между собой

Рома: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Рома 0:0 Специя Кубок

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2021, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Рома 98% (146)
    X 0.7% (1)
    Специя 1.3% (2)
    Все прогнозы
    1.97 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Специя
    1.30
    6.63
    9.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.28 6.15 9.30
    Бонус: 10 000 ₽ 1.27 6.20 9.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.85 9.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.10 10.50
      1.26 6.63 10.04

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.20 1.13 4.45 1.20 2.90 1.42 2.31 1.62 1.78 2.04 1.37 3.05 1.34 3.30 1.12 6.00 1.14 5.80
    5.40 1.11 4.65 1.16 2.69 1.44 2.15 1.70 1.75 2.19 1.41 2.91 1.28 3.50 1.12 5.50 1.09 6.00 1.01 10.25
    13.50 1.01 5.90 1.11 5.00 1.15 2.85 1.39 2.33 1.61 1.99 1.82 1.79 2.03 1.45 2.65 1.32 3.20 1.15 5.00 1.12 5.60 1.03 8.90 1.01 10.50
    6.59 1.12 3.01 1.40 2.71 1.48 2.38 1.60 2.03 1.83 1.80 2.05 1.62 2.35 1.30 3.55 1.11 7.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.00 1.22 2.70 1.43 1.72 2.04 1.20 4.20
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
    2.80 1.40 1.75 2.07 1.31 3.30
    3.73 1.29 3.00 1.41 2.12 1.77 1.76 2.11 1.53 2.56
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.80 1.12 2.24 1.60 1.66 2.14 1.39 2.85
    5.65 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.35 3.20
    2.23 1.61 1.67 2.12 1.39 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 1.96
    1.81 1.93
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
    3.20 1.36
    Где смотреть матч Рома - Специя онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Специя

    Исход игры
    Рома
    98% (146)
    Ничья
    0.7% (1)
    Специя
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.3% (71)
    Меньше
    51.7% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    39.46% (58)
    Нет
    60.54% (89)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    45% (67)
    2:1 Рома
    24.8% (37)
    3:1 Рома
    10.7% (16)
    3:0 Рома
    7.4% (11)
    1:0 Рома
    6% (9)
    4:0 Рома
    1.3% (2)
    1:2 Специя
    1.3% (2)
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