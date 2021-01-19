- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маджоре Джулио
|2
|1
|2.
|Фариас Диего
|1
|0.5
|3.
|Верде Даниэле
|1
|0.5
|4.
|Пикколи Роберто
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|2.
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|3.
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|4.
|Крапикас Титас
|1
|0
|5.
|Шабо Юлиан
|1
|0
|6.
|Агудело Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Специя
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория
Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона
Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло
Последние игры между собой
Рома: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома - Специя
Исход игры
Рома
98% (146)
Ничья
0.7% (1)
Специя
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.3% (71)
Меньше
51.7% (76)
Обе команды забьют
Да
39.46% (58)
Нет
60.54% (89)
Популярный счёт
2:0 Рома
45% (67)
2:1 Рома
24.8% (37)
3:1 Рома
10.7% (16)
3:0 Рома
7.4% (11)
1:0 Рома
6% (9)
4:0 Рома
1.3% (2)
1:2 Специя
1.3% (2)
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