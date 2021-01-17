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Рома
 
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Специя

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маджоре Джулио 2 1
2. Фариас Диего 1 0.5
3. Верде Даниэле 1 0.5
4. Пикколи Роберто 1 0.5

Карточки

Рома
# Игрок      
Специя
# Игрок      
1. Дейола Алессандро 1 0
2. Марчицца Риккардо 1 0
3. Исмайли Ардиан 1 0
4. Крапикас Титас 1 0
5. Шабо Юлиан 1 0
6. Агудело Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Рома 0 0 0 0 0 0 0
 Специя 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория
Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома
Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона
Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло

Последние игры между собой

Рома: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Рома 0:0 Специя Кубок

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2021, осталось 2 дня 7 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Рома 98% (50)
    X 2% (1)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Специя
    1.32
    5.89
    9.82
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.70 9.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.50 8.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.30 9.50
      1.30 5.89 9.82

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.95 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.66 2.35 1.34 3.26 1.24 3.88 1.09 6.20 1.07 6.70 1.00 11.00
    12.00 1.01 5.00 1.14 4.30 1.21 2.55 1.48 2.03 1.78 1.80 2.02 1.64 2.25 1.32 3.10 1.23 3.70 1.11 6.00 1.08 6.60 1.01 10.50 1.01 12.00
    5.62 1.16 2.68 1.50 2.37 1.62 2.07 1.81 1.79 2.08 1.63 2.35 1.25 4.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.59 1.50 1.67 2.21 1.28 3.68 1.18 4.90
    2.48 1.50 1.64 2.26 1.23 3.80
    3.32 1.36 2.64 1.51 1.94 1.93 1.65 2.31 1.45 2.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.30 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.53 2.53 1.32 3.38
    2.10 1.69 1.57 2.33 1.32 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Рома - Специя онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Специя

    Исход игры
    Рома
    98% (50)
    Ничья
    2% (1)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44% (22)
    Нет
    56% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    45.1% (23)
    2:1 Рома
    33.3% (17)
    3:0 Рома
    7.8% (4)
    3:1 Рома
    5.9% (3)
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