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Депортиво Линарес
0:0
Первый тайм: 18'
Севилья
0' 18'
Депортиво Линарес
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Линарес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Chendo 2 1
2. Francisco Carnicer 1 0.5
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 1 0.5
2. Оскар Родригес 1 0.5
3. Хордан Хоан 1 (1) 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Депортиво Линарес 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Севилья 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Депортиво Линарес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Интернасьональ Мадрид 0:3 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 1:1 Бетис-2 Эль-Эхидо 0:2 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 2:0 Кордова
Депортиво Линарес 1:0 Гранада-2 Мурсия 3:0 Депортиво Линарес Севилья Атлетико 1:4 Депортиво Линарес УКАМ Мурсия 1:0 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 0:0 Еклано Депортиво Линарес 1:2 Жирона Депортиво Линарес 0:6 Севилья Депортиво Линарес 1:2 Бургос Бургос 0:0 Депортиво Линарес Сан-Фернандо 4:1 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 1:0 Гранада-2 Мелилья 2:0 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 1:1 Лорка Мерида 1:0 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 2:1 Ла Рода Эль-Эхидо 1:0 Депортиво Линарес
Севилья Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид
Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья

Последние игры между собой

Депортиво Линарес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Депортиво Линарес 0:6 Севилья Товарищеские матчи

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 21'
    Еще один хороший подход был у "Севильи", но хозяева так насытили свою штрафную, что короткий пас не проходил никак.
  • 20'
    "Севилья" в последние минут пять атакует, много владеет мячом, но за этим старанием, инициативой и напором пока не видно чего-то большего. "Линарес" держится.
  • 19'
    Второй раз подряд гости перехватывают мяч в центре поля, но организовать контратаку не получается. Поточнее бы в передачах.
  • 18'
    Оскар Родригес нашел возможность для удара, только вот мяч после его касания улетел к угловому флажку.
  • 17'
    "Севилья" наконец-то пытается позиционно атаковать. Но подойти к штрафной не выходит, да и забросы тоже не получаются.
  • 16'
    "Севилья" впереди пока ничего сделать не может. Де Йонг и компания отрабатывают в обороне.
  • Фол, нарушение
    15'
    Тони Гарсия нарушает правила в середине поля. Судья всё видел.
  • 14'
    Торрес упускает мяч за боковую линию, много брака сегодня со стороны гостей.
  • Угловой
    13'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента.
  • Угловой
    12'
    "Севилья" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет ещё один угловой сейчас.
  • Фол, нарушение
    11'
    Нарушает правила Оскар Родригес в центральном круге. Не идёт у него сегодня игра. Много потерь.
  • 10'
    Высокий прессинг хозяев приносит им подавляющее преимущество во владении мячом. Мяч снова у них.
  • 9'
    Лопетеги подсказывает что-то Оскару Родригесу, который только что под прессингом потерял мяч. Не все идет по плану наставника "Севильи".
  • 8'
    "Линарес" пока лучше играет, настрой запредельный. А я напомню, что это клуб из Сегунды Б — третий по силе дивизион Испании. 
  • 7'
    Двухминутная позиционная атака "Линареса" завершается неточным вертикальным пасом в штрафную.
  • 6'
    И неплотно играют гости в обороне, но брак у хозяев в обостряющих передачах пока порядочный.
  • Угловой
    5'
    Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Линареса". Последовал хороший пас, но Оскар Родригес отвёл угрозу от ворот. Назначен ещё один корнер.
  • 3'
    Посмелее стали действовать хозяева, постепенно подобрались они уже к чужой штрафной, но пока без моментов.
  • 2'
    В среднем темпе проходит поединок поначалу. "Севилья", понятное дело, старается больше, "Линарес" же пока присматривается.
  • 1'
    "Линарес" проводит матч в комплекте формы сине-белого цвета, в красной футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    Прозвучал стартовый свисток, пора начинать! 
  • До матча
  • Всем привет! Говорит и показывает город Линарес. Здесь состоится встреча 1/32 финала Кубка Короля. "Линарес" сразится с "Севильей". Меня зовут Сергей Прокофьев. Начинаем в 21:00 по Москве.
Прогнозы 140
Депортиво Линарес 0.7% (1)
X 3.6% (5)
Севилья 95.7% (134)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Депортиво Линарес
Ничья
Севилья
22.82
7.70
1.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 4.20 1.42
  22.82 7.42 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Депортиво Линарес» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Депортиво Линарес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Депортиво Линарес» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.40 1.07 6.80 1.10 2.90 1.40 2.20 1.66 1.65 2.22 1.99 1.76 1.31 3.35 1.82 1.92 1.23 4.05 1.37 2.95 1.27 3.45 1.11 5.50 1.09 6.10 1.02 10.00 1.01 10.50
2.61 1.41 2.37 1.49 2.38 1.56 2.11 1.72 1.86 1.98 1.68 2.19 1.51 2.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05 1.27 3.55
3.37 1.31 2.74 1.45 2.01 1.83 1.68 2.18 1.46 2.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.70 2.15 1.55 2.28 1.33 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.50
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.44 1.14
Где смотреть матч Депортиво Линарес 0:0 Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Депортиво Линарес 0:0 Севилья

Исход игры
Депортиво Линарес
0.7% (1)
Ничья
3.6% (5)
Севилья
95.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (70)
Меньше
49.64% (69)
Обе команды забьют
Да
33.09% (46)
Нет
66.91% (93)
Популярный счёт
0:2 Севилья
37.1% (52)
1:2 Севилья
22.1% (31)
0:3 Севилья
14.3% (20)
0:1 Севилья
8.6% (12)
1:3 Севилья
5.7% (8)
0:4 Севилья
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.9% (4)
1:4 Севилья
1.4% (2)
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