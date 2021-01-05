"Севилья" наконец-то пытается позиционно атаковать. Но подойти к штрафной не выходит, да и забросы тоже не получаются.

Оскар Родригес нашел возможность для удара, только вот мяч после его касания улетел к угловому флажку.

Второй раз подряд гости перехватывают мяч в центре поля, но организовать контратаку не получается. Поточнее бы в передачах.

"Севилья" в последние минут пять атакует, много владеет мячом, но за этим старанием, инициативой и напором пока не видно чего-то большего. "Линарес" держится.

Еще один хороший подход был у "Севильи", но хозяева так насытили свою штрафную, что короткий пас не проходил никак.

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16' "Севилья" впереди пока ничего сделать не может. Де Йонг и компания отрабатывают в обороне.

15' Тони Гарсия нарушает правила в середине поля. Судья всё видел.

14' Торрес упускает мяч за боковую линию, много брака сегодня со стороны гостей.

13' Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента.

12' "Севилья" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет ещё один угловой сейчас.

11' Нарушает правила Оскар Родригес в центральном круге. Не идёт у него сегодня игра. Много потерь.

10' Высокий прессинг хозяев приносит им подавляющее преимущество во владении мячом. Мяч снова у них.

9' Лопетеги подсказывает что-то Оскару Родригесу, который только что под прессингом потерял мяч. Не все идет по плану наставника "Севильи".

8' "Линарес" пока лучше играет, настрой запредельный. А я напомню, что это клуб из Сегунды Б — третий по силе дивизион Испании.

7' Двухминутная позиционная атака "Линареса" завершается неточным вертикальным пасом в штрафную.

6' И неплотно играют гости в обороне, но брак у хозяев в обостряющих передачах пока порядочный.

5' Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.

4' Первый угловой зарабатывают игроки "Линареса". Последовал хороший пас, но Оскар Родригес отвёл угрозу от ворот. Назначен ещё один корнер.

3' Посмелее стали действовать хозяева, постепенно подобрались они уже к чужой штрафной, но пока без моментов.

2' В среднем темпе проходит поединок поначалу. "Севилья", понятное дело, старается больше, "Линарес" же пока присматривается.

1' "Линарес" проводит матч в комплекте формы сине-белого цвета, в красной футболисты гостей.