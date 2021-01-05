Депортиво Линарес
0:0
Первый тайм: 18'
Севилья
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
-
17 Видаль АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Chendo
|2
|1
|2.
|Francisco Carnicer
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|1
|0.5
|2.
|Оскар Родригес
|1
|0.5
|3.
|Хордан Хоан
|1 (1)
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Депортиво Линарес
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Севилья
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Депортиво Линарес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Интернасьональ Мадрид 0:3 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 1:1 Бетис-2 Эль-Эхидо 0:2 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 2:0 Кордова
Депортиво Линарес 1:0 Гранада-2 Мурсия 3:0 Депортиво Линарес Севилья Атлетико 1:4 Депортиво Линарес УКАМ Мурсия 1:0 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 0:0 Еклано Депортиво Линарес 1:2 Жирона Депортиво Линарес 0:6 Севилья Депортиво Линарес 1:2 Бургос Бургос 0:0 Депортиво Линарес Сан-Фернандо 4:1 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 1:0 Гранада-2 Мелилья 2:0 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 1:1 Лорка Мерида 1:0 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 2:1 Ла Рода Эль-Эхидо 1:0 Депортиво Линарес
Севилья Последние 20 матчей: +11 =4 -5Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид
Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья
Последние игры между собой
Депортиво Линарес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|9.00
|4.20
|1.42
|
|22.82
|7.42
|1.15
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Тотал
Прогнозы на матч Депортиво Линарес 0:0 Севилья
Исход игры
Депортиво Линарес
0.7% (1)
Ничья
3.6% (5)
Севилья
95.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (70)
Меньше
49.64% (69)
Обе команды забьют
Да
33.09% (46)
Нет
66.91% (93)
Популярный счёт
0:2 Севилья
37.1% (52)
1:2 Севилья
22.1% (31)
0:3 Севилья
14.3% (20)
0:1 Севилья
8.6% (12)
1:3 Севилья
5.7% (8)
0:4 Севилья
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.9% (4)
1:4 Севилья
1.4% (2)
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