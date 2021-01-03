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Депортиво Линарес
 
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Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Линарес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Chendo 2 2
2. Francisco Carnicer 1 1
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 1 1
2. Оскар Родригес 1 1
3. Хордан Хоан 1 (1) 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Депортиво Линарес 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Севилья 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Депортиво Линарес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Интернасьональ Мадрид 0:3 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 1:1 Бетис-2 Эль-Эхидо 0:2 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 2:0 Кордова
Депортиво Линарес 1:0 Гранада-2 Мурсия 3:0 Депортиво Линарес Севилья Атлетико 1:4 Депортиво Линарес УКАМ Мурсия 1:0 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 0:0 Еклано Депортиво Линарес 1:2 Жирона Депортиво Линарес 0:6 Севилья Депортиво Линарес 1:2 Бургос Бургос 0:0 Депортиво Линарес Сан-Фернандо 4:1 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 1:0 Гранада-2 Мелилья 2:0 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 1:1 Лорка Мерида 1:0 Депортиво Линарес Депортиво Линарес 2:1 Ла Рода Эль-Эхидо 1:0 Депортиво Линарес
Севилья Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид
Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья

Последние игры между собой

Депортиво Линарес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Депортиво Линарес 0:6 Севилья Товарищеские матчи

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво Линарес - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 января 2021, осталось 2 дня 16 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 17
    Депортиво Линарес 0% (0)
    X 5.9% (1)
    Севилья 94.1% (16)
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    Прогнозы на матч Депортиво Линарес - Севилья

    Исход игры
    Депортиво Линарес
    0% (0)
    Ничья
    5.9% (1)
    Севилья
    94.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (9)
    Меньше
    47.06% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (7)
    Нет
    58.82% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    41.2% (7)
    0:2 Севилья
    23.5% (4)
    0:1 Севилья
    17.6% (3)
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