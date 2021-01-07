0:1
8' ГолЛи Кан Ин
0:2
9' ГолРачич Урош
0:3
34' ГолСобрино Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ЧиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тонетто МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саура ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ли Кан ИнНападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
Ход матча
8'
0:1
9'
0:2
34'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вакеро Алехандро II
|1
|0.5
|2.
|Javier Saura Ruiz
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|2.
|Рачич Урош
|1
|0.5
|3.
|Ли Кан Ин
|1
|0.5
|4.
|Муса Юнус
|1
|0.5
|5.
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.5
|6.
|Вальехо Ману
|0
|0
|7.
|Коба Куандреди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Молина Гиллем
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Еклано
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
Предыдущие игры
Еклано Последние 20 матчей: +4 =5 -11Райо Махадаонда 1:2 Еклано Гранада-2 2:0 Еклано Еклано 0:2 УКАМ Мурсия Еклано 1:2 Мурсия
Лорка Депортива 1:1 Еклано Еклано 1:1 Бетис-2 Эль-Эхидо 2:0 Еклано Еклано 1:3 Кордова Депортиво Линарес 0:0 Еклано Депортиво Эльденсе 2:0 Еклано Леонеса 4:1 Еклано Еклано 2:2 Мерида УКАМ Мурсия 3:1 Еклано Еклано 1:0 Вильярробледо Talavera2 0:0 Еклано Еклано 0:5 San Fernando1 Кордова 2:1 Еклано Еклано 4:1 Альхесирас Кадис-2 2:0 Еклано Еклано 1:0 Севилья Атлетико
Валенсия Последние 20 матчей: +5 =8 -7Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия
Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Еклано» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Еклано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Еклано» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Еклано 0:3 Валенсия
Исход игры
Еклано
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Валенсия
99.3% (138)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
28.99% (40)
Нет
71.01% (98)
Популярный счёт
0:2 Валенсия
44.6% (62)
1:2 Валенсия
16.5% (23)
0:1 Валенсия
10.8% (15)
1:3 Валенсия
10.8% (15)
0:3 Валенсия
8.6% (12)
0:4 Валенсия
2.9% (4)
0:5 Валенсия
2.2% (3)
1:4 Валенсия
1.4% (2)
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