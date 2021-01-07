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  3. Испания
Еклано
0:3
Перерыв
Валенсия
0'
0:1
8' Гол
Ли Кан Ин
0:2
9' Гол
Рачич Урош
0:3
34' Гол
Собрино Рубен
Еклано
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Еклано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вакеро Алехандро II 1 0.5
2. Javier Saura Ruiz 1 0.5
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуэдеш Гонсалу 2 1
2. Рачич Урош 1 0.5
3. Ли Кан Ин 1 0.5
4. Муса Юнус 1 0.5
5. Солер Карлос 1 (1) 0.5
6. Вальехо Ману 0 0
7. Коба Куандреди 0 0

Карточки

Еклано
# Игрок      
Валенсия
# Игрок      
1. Молина Гиллем 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
Еклано 0 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Валенсия 0 0 0 0 0 50% (2) 50% (2)

Предыдущие игры

Еклано Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Райо Махадаонда 1:2 Еклано Гранада-2 2:0 Еклано Еклано 0:2 УКАМ Мурсия Еклано 1:2 Мурсия
Лорка Депортива 1:1 Еклано Еклано 1:1 Бетис-2 Эль-Эхидо 2:0 Еклано Еклано 1:3 Кордова Депортиво Линарес 0:0 Еклано Депортиво Эльденсе 2:0 Еклано Леонеса 4:1 Еклано Еклано 2:2 Мерида УКАМ Мурсия 3:1 Еклано Еклано 1:0 Вильярробледо Talavera2 0:0 Еклано Еклано 0:5 San Fernando1 Кордова 2:1 Еклано Еклано 4:1 Альхесирас Кадис-2 2:0 Еклано Еклано 1:0 Севилья Атлетико
Валенсия Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия
Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Еклано" - "Валенсия" - 0:3.
  • Офсайд
    44'
    Вальехо получил пас от Рачича в штрафной площади в офсайде.
  • 42'
    Гарсия на фланге выбил мяч у Корреа.
  • Угловой
    40'
    Гости неудачно исполнили угловой удар.
  • Опасный момент
    39'
    Вальехо с двенадцати метров пробил по воротам. Кассаро отбил мяч на Собрино, которому на добивании помешал сыграть Кастильо.
  • Фол, нарушение
    38'
    Пералес в центре поля сбил Ли Кан Ина.
  • 37'
    Корреа по правому флангу сделал неточную передачу вперёд.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    СОБРИНО!!! Собрино слева отправил к воротам Вальехо и откликнулся на обратную передачу, покатив мяч с семи метров низом в правый угол.
  • 34'
    У Гуэдеша по центру низом не прошла передача в штрафную площадь на ход Вальехо.
  • 32'
    Лато по левому флангу отправил вперёд Вальехо, который не смог переиграть Чино и потерял мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Лато в центре поля толкнул в спину Чино.
  • Фол, нарушение
    30'
    Мангала на чужой половине поля толкнул в спину Абубакара.
  • Штанга
    28'
    Ока с двадцати двух метров пробил в перекладину.
  • 26'
    Абубакар справа продвинулся вперёд, но прострел в центр сделал точно на соперника.
  • 24'
    Лир Кан Ин справа с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Кассаро забрал мяч в руки.
  • Угловой
    23'
    Вакеро от углового флага навесил к ближней штанге. Гости выбили мяч за боковую линию поля.
  • 22'
    Пералес в толчее перед воротами "Валенсии" и семи метров пробил правее цели.
  • 20'
    Собрино на левом фланге сделал неточную передачу вперёд.
  • 19'
    Отметим. что матч проходит со зрителями, от чего "Валенсия" уже порядком отвыкла. Хотя бы в кубковом матче есть такая возможность.
  • Опасный момент
    18'
    Лато слева выкатил мяч на Ли Кан Ина, который с двенадцати метров пробил выше ворот.
  • 17'
    Чино не позволил Лато продвинуться вперёд по левому флангу.
  • Фол, нарушение
    16'
    Вакеро у центрального круга махнул рукой назад и попал в лицо Вальехо.
  • Офсайд
    15'
    Вальехо на правом фланге забрался в офсайд.
  • Угловой
    14'
    Вакеро от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • 12'
    Лато на фланге выбил мяч у Тонетто.
  • Фол, нарушение
    11'
    Тонетто на левом фланге атаки махнул мимо мяча и попал по ноге Корреа.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    РАЧИЧ!!! Рачич справа с двадцати семи метров пробил низом в ближний угол. Кассаро не справился с простым ударом, пропустив мяч в сетку.
  • Желтая карточка
    8'
    Вакеро у центрального круга сыграл грубо и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ЛИ КАН ИН!!! Коба справа проскочил к воротам и откатил мяч на Ли Кан Ина, который с двенадцати метров низом точно пробил в левый угол.
  • 6'
    Корреа по левому флангу не смог продвинуться вперёд и откатил мяч на Мангала.
  • 5'
    "Валенсия" подержала мяч на чужой половине поля без обострений.
  • Угловой
    4'
    Хозяева исполнили первый угловой удар. Защитники "Валенсии" вынесли мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    3'
    Тонетто справа вывел к воротам Абубакара, который пробил рядом с ближней штангой.
  • 2'
    "Еклано" играет в сине-красной форме, "Валенсия" - в белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Мунисипаль Ле Конститусьон"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго раунда кубка Короля Испании, в котором сыграют «Еклано» и «Валенсия». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 139
Еклано 0.7% (1)
X 0% (0)
Валенсия 99.3% (138)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Еклано
Ничья
Валенсия
9.10
5.70
1.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 69.00 17.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 9.10 5.70 1.26
Бонус: 5 000 ₽ 37.00 19.00 1.03
  8.36 4.97 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Еклано» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Еклано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Еклано» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.75 1.00 4.65 1.17 3.78 1.26 2.40 1.62 1.85 1.93 1.52 2.43 1.26 3.48
13.50 1.01 11.00 1.04 4.50 1.18 3.65 1.27 8.40 1.07 1.99 1.71 6.50 1.11 2.85 1.42 2.15 1.70 1.62 2.27 1.30 3.50 1.22 4.20 1.20 4.44 1.16 5.10
3.05 1.35 2.79 1.41 2.30 1.59 2.06 1.75 1.81 1.99 1.62 2.25 1.50 2.52 2.65 1.45 2.12 1.70 2.55 1.49 2.23 1.63 1.91 1.88 1.65 2.20 1.50 2.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75
3.10 1.36 2.42 1.55 1.60 2.31 1.23 4.10
3.50 1.30 2.41 1.55 1.59 2.26 1.21 3.95 1.57 2.40 1.11 6.50 1.06 8.80
3.17 1.32 2.91 1.38 2.31 1.59 1.77 2.02 1.53 2.44 1.35 3.06 2.31 1.59 1.90 1.90 1.45 2.65 1.29 3.38 1.28 3.44 1.14 5.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.30 1.93 1.85 1.45 2.71
3.20 1.28 2.05 1.75 1.53 2.50 1.33 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
5.80 1.31
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Где смотреть матч Еклано 0:3 Валенсия онлайн

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Прогнозы на матч Еклано 0:3 Валенсия

Исход игры
Еклано
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Валенсия
99.3% (138)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
28.99% (40)
Нет
71.01% (98)
Популярный счёт
0:2 Валенсия
44.6% (62)
1:2 Валенсия
16.5% (23)
0:1 Валенсия
10.8% (15)
1:3 Валенсия
10.8% (15)
0:3 Валенсия
8.6% (12)
0:4 Валенсия
2.9% (4)
0:5 Валенсия
2.2% (3)
1:4 Валенсия
1.4% (2)
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