Вальехо с двенадцати метров пробил по воротам. Кассаро отбил мяч на Собрино, которому на добивании помешал сыграть Кастильо.

Гарсия на фланге выбил мяч у Корреа.

Вальехо получил пас от Рачича в штрафной площади в офсайде.

38' Пералес в центре поля сбил Ли Кан Ина.

37' Корреа по правому флангу сделал неточную передачу вперёд.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:3!!!

СОБРИНО!!! Собрино слева отправил к воротам Вальехо и откликнулся на обратную передачу, покатив мяч с семи метров низом в правый угол.

34' У Гуэдеша по центру низом не прошла передача в штрафную площадь на ход Вальехо.

32' Лато по левому флангу отправил вперёд Вальехо, который не смог переиграть Чино и потерял мяч.

31' Лато в центре поля толкнул в спину Чино.

30' Мангала на чужой половине поля толкнул в спину Абубакара.

28' Ока с двадцати двух метров пробил в перекладину.

26' Абубакар справа продвинулся вперёд, но прострел в центр сделал точно на соперника.

24' Лир Кан Ин справа с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Кассаро забрал мяч в руки.

23' Вакеро от углового флага навесил к ближней штанге. Гости выбили мяч за боковую линию поля.

22' Пералес в толчее перед воротами "Валенсии" и семи метров пробил правее цели.

20' Собрино на левом фланге сделал неточную передачу вперёд.

19' Отметим. что матч проходит со зрителями, от чего "Валенсия" уже порядком отвыкла. Хотя бы в кубковом матче есть такая возможность.

18' Лато слева выкатил мяч на Ли Кан Ина, который с двенадцати метров пробил выше ворот.

17' Чино не позволил Лато продвинуться вперёд по левому флангу.

16' Вакеро у центрального круга махнул рукой назад и попал в лицо Вальехо.

15' Вальехо на правом фланге забрался в офсайд.

14' Вакеро от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

12' Лато на фланге выбил мяч у Тонетто.

11' Тонетто на левом фланге атаки махнул мимо мяча и попал по ноге Корреа.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

РАЧИЧ!!! Рачич справа с двадцати семи метров пробил низом в ближний угол. Кассаро не справился с простым ударом, пропустив мяч в сетку.

8' Вакеро у центрального круга сыграл грубо и получил жёлтую карточку.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ЛИ КАН ИН!!! Коба справа проскочил к воротам и откатил мяч на Ли Кан Ина, который с двенадцати метров низом точно пробил в левый угол.

6' Корреа по левому флангу не смог продвинуться вперёд и откатил мяч на Мангала.

5' "Валенсия" подержала мяч на чужой половине поля без обострений.

4' Хозяева исполнили первый угловой удар. Защитники "Валенсии" вынесли мяч к центральному кругу.

3' Тонетто справа вывел к воротам Абубакара, который пробил рядом с ближней штангой.

2' "Еклано" играет в сине-красной форме, "Валенсия" - в белых футболках и чёрных трусах.