Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alex Vaquero
|1
|1
|2.
|Javier Saura Ruiz
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|2
|2.
|Муса Юнус
|1
|1
|3.
|Солер Карлос
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Молина Гиллем
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Еклано
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
Предыдущие игры
Еклано Последние 20 матчей: +4 =5 -11Райо Махадаонда 1:2 Еклано Гранада-2 2:0 Еклано Еклано 0:2 УКАМ Мурсия Еклано 1:2 Мурсия
Лорка Депортива 1:1 Еклано Еклано 1:1 Бетис-2 Эль-Эхидо 2:0 Еклано Еклано 1:3 Кордова Депортиво Линарес 0:0 Еклано Депортиво Эльденсе 2:0 Еклано Леонеса 4:1 Еклано Еклано 2:2 Мерида УКАМ Мурсия 3:1 Еклано Еклано 1:0 Вильярробледо Talavera2 0:0 Еклано Еклано 0:5 San Fernando1 Кордова 2:1 Еклано Еклано 4:1 Альхесирас Кадис-2 2:0 Еклано Еклано 1:0 Севилья Атлетико
Валенсия Последние 20 матчей: +5 =8 -7Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия
Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Еклано» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Еклано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Еклано» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Еклано - Валенсия
Исход игры
Еклано
1.8% (1)
Ничья
1.8% (1)
Валенсия
96.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
40% (22)
Меньше
60% (33)
Обе команды забьют
Да
30.91% (17)
Нет
69.09% (38)
Популярный счёт
0:2 Валенсия
48.2% (27)
1:2 Валенсия
17.9% (10)
1:3 Валенсия
8.9% (5)
0:1 Валенсия
7.1% (4)
0:3 Валенсия
5.4% (3)
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