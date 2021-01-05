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Еклано
 
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Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Еклано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alex Vaquero 1 1
2. Javier Saura Ruiz 1 1
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуэдеш Гонсалу 2 2
2. Муса Юнус 1 1
3. Солер Карлос 1 (1) 1

Карточки

Еклано
# Игрок      
Валенсия
# Игрок      
1. Молина Гиллем 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
Еклано 0 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Валенсия 0 0 0 0 0 50% (2) 50% (2)

Предыдущие игры

Еклано Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Райо Махадаонда 1:2 Еклано Гранада-2 2:0 Еклано Еклано 0:2 УКАМ Мурсия Еклано 1:2 Мурсия
Лорка Депортива 1:1 Еклано Еклано 1:1 Бетис-2 Эль-Эхидо 2:0 Еклано Еклано 1:3 Кордова Депортиво Линарес 0:0 Еклано Депортиво Эльденсе 2:0 Еклано Леонеса 4:1 Еклано Еклано 2:2 Мерида УКАМ Мурсия 3:1 Еклано Еклано 1:0 Вильярробледо Talavera2 0:0 Еклано Еклано 0:5 San Fernando1 Кордова 2:1 Еклано Еклано 4:1 Альхесирас Кадис-2 2:0 Еклано Еклано 1:0 Севилья Атлетико
Валенсия Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия
Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Еклано - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Еклано 1.8% (1)
    X 1.8% (1)
    Валенсия 96.4% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Еклано
    Ничья
    Валенсия
    8.50
    5.15
    1.35
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 8.50 5.15 1.34
    Бонус: 5 000 ₽ 7.30 4.90 1.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Еклано» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Еклано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Еклано» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.01 4.55 1.18 3.68 1.27 2.34 1.65 1.81 1.98 1.50 2.48 1.24 3.64
    10.50 1.01 4.40 1.17 3.55 1.25 2.28 1.59 2.04 1.73 1.80 1.95 1.51 2.46 1.25 3.65 1.19 4.20 1.07 6.90 1.05 7.50 0.00 12.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.54 1.29 2.38 1.57 1.58 2.35 1.22 4.20
    2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.38 1.31 1.91 1.87 1.43 2.78
    3.35 1.27 1.91 1.80 1.42 2.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.86
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.29
    Где смотреть матч Еклано - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Еклано - Валенсия

    Исход игры
    Еклано
    1.8% (1)
    Ничья
    1.8% (1)
    Валенсия
    96.4% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (22)
    Меньше
    60% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    30.91% (17)
    Нет
    69.09% (38)
    Популярный счёт
    0:2 Валенсия
    48.2% (27)
    1:2 Валенсия
    17.9% (10)
    1:3 Валенсия
    8.9% (5)
    0:1 Валенсия
    7.1% (4)
    0:3 Валенсия
    5.4% (3)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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