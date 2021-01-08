  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
0:4
Второй тайм: 83'

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
5' Гол
Морено Херард
0:2
14' Гол
Гомес Мойсес
0:3
19' Гол
Парехо Даниэль
0:4
31' Гол
Ниньо Фер
58' Желтая карточка
Браис Мендес
83'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
5
Йокушлу
Окай
8
Пейнадо
Франсиско
6
Денис
Суарес
27
Баэса
Мигель
22
Мина
Сантьяго
23
Браис
Мендес
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
25
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
34
Ниньо
Фер
23
Гомес
Мойсес
Сельта
4-1-3-2
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Морено Херард
(Парехо Даниэль)
14'
0:2
Гомес Мойсес
(Тригерос Мануэль)
19'
0:3
Парехо Даниэль
31'
0:4
Ниньо Фер
(Морено Херард)
46'
Jordan Holsgrove
Баэса Мигель
 
58'
Браис Мендес
 
66'
 
Пино Йереми
Ниньо Фер
66'
 
Чуквезе Саму
Капу Этьен
73'
Alfonso Gonzalez
Пейнадо Франсиско
 
79'
 
Бакка Карлос
Гомес Мойсес

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.5
2. Нолито Агудо 4 0.22
3. Браис Мендес 3 0.17
4. Пейнадо Франсиско 2 0.11
5. Мина Сантьяго 1 0.06
6. Мальо Уго 1 0.06
7. Баэса Мигель 1 0.06
8. Каррейра Серхио 1 0.06
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 10 (4) 0.56
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.28
3. Ниньо Фер 3 0.17
4. Парехо Даниэль 2 0.11
5. Торрес Пау II 2 0.11
6. Тригерос Мануэль 1 0.06
7. Чуквезе Саму 1 0.06
8. Пино Йереми 1 0.06
9. Гомес Мойсес 1 0.06
10. Педраса Альфонсо 0 0
11. Марио Гаспар 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 6 0
2. Тапия Ренато 5 0
3. Йокушлу Окай 3 1
4. Мальо Уго 4 0
5. Араухо Нестор 4 0
6. Денис Суарес 4 0
7. Олаза Лукас 4 0
8. Аспас Яго 3 0
9. Нолито Агудо 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Фонтан Хосе 1 1
12. Родригес Мигель 2 0
13. Мор Эмре 2 0
14. Браис Мендес 2 0
15. Жунка Давид 1 0
16. Айду Джозеф 1 0
17. Вильяр Иван 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Тригерос Мануэль 3 0
5. Морено Херард 3 0
6. Пино Йереми 3 0
7. Кубо Такефуса 1 1
8. Парехо Даниэль 2 0
9. Марио Гаспар 2 0
10. Коклен Франсис 2 0
11. Бакка Карлос 1 0
12. Гомес Мойсес 1 0
13. Фойт Хуан 1 0
14. Ниньо Фер 1 0
15. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 13.64% (3) 13.64% (3) 31.82% (7) 9.09% (2) 9.09% (2) 22.73% (5)
 Вильярреал 27.27% (6) 18.18% (4) 9.09% (2) 4.55% (1) 31.82% (7) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта
Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия

Последние игры между собой

Сельта: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Сельта 0:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 1:3 Сельта Ла Лига Сельта 3:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Сельта Примера
Вильярреал 4:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Вильярреал Примера Сельта 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 5:0 Сельта Примера Сельта 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Сельта Примера Вильярреал 4:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Сельта Примера Сельта 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Сельта Кубок Короля Сельта 1:1 Вильярреал Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Вильярреал 4:0 Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
4. Барселона Заявка 17 9 4 4 33 - 17 31
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 27 - 13 30
6. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта 0:4 Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
9. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 17 5 5 7 12 - 21 20
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал 4:0 Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
7. Сельта 0:4 Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
6. Барселона Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Вильярреал 4:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта 0:4 Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Сельта 26.6% (38)
X 44.1% (63)
Вильярреал 29.4% (42)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Вильярреал
3.79
3.34
2.29
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.25 3.30 2.29
Бонус: 5 000 ₽ 3.56 3.34 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 10.00 1.09
  3.79 3.30 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
8.80 1.07 3.35 1.33 2.55 1.53 1.79 2.04 1.43 2.85 1.30 3.55 1.10 7.00
7.40 1.05 6.40 1.09 2.82 1.41 2.20 1.67 1.68 2.32 1.31 3.45 1.22 4.10 1.07 7.40 1.04 7.90 1.00 11.25
7.77 1.08 6.50 1.13 2.80 1.45 2.08 1.72 1.82 2.05 7.20 1.09 1.81 2.00 5.80 1.13 2.63 1.48 1.95 1.85 1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.13 5.80 1.09 7.20 1.05 9.50 1.04 10.00
3.20 1.39 2.80 1.49 2.39 1.64 1.96 1.94 1.72 2.22 1.55 2.60 1.43 3.02 7.78 1.11 1.49 2.72 1.28 3.83 1.52 2.63 1.35 3.36 1.77 2.13 1.54 2.56 1.49 2.71 1.17 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
2.70 1.43 1.79 1.96 1.37 2.95 1.08 7.00
2.59 1.50 1.73 2.11 1.34 3.26 1.09 7.50 1.07 8.70
2.55 1.50 1.66 2.23 1.32 3.40 1.07 7.90 2.05 1.75 1.35 3.15 1.19 4.60 1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00
2.74 1.50 2.25 1.71 1.75 2.20 1.48 2.81 1.35 3.43 1.91 1.97 1.57 2.49 1.25 4.20 1.25 4.10 1.13 6.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.60 1.47 1.64 2.17 1.16 4.70
3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.20 4.65 1.13 5.90
3.70 1.27 2.31 1.66 1.52 2.22 1.17 3.71 1.15 4.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
4.00 1.24
Где смотреть матч Сельта 0:4 Вильярреал онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Сельта 0:4 Вильярреал

Исход игры
Сельта
26.6% (38)
Ничья
44.1% (63)
Вильярреал
29.4% (42)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
82.39% (117)
Нет
17.61% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (55)
1:2 Вильярреал
20.3% (29)
2:1 Сельта
16.1% (23)
1:0 Сельта
6.3% (9)
0:1 Вильярреал
5.6% (8)
2:2 Ничья
4.9% (7)
0:2 Вильярреал
2.1% (3)
2:0 Сельта
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный