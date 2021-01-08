Сельта
0:4
Конец матча
Стадион: Балаидос
Вильярреал
0:1
5' ГолМорено Херард
0:2
14' ГолГомес Мойсес
0:3
19' ГолПарехо Даниэль
0:4
31' ГолНиньо Фер
58' Желтая карточкаБраис Мендес
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
27
Баэса
Мигель
23
Браис
Мендес
20
Пенья
Рубен
25
Капу
Этьен
34
Ниньо
Фер
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Нападающий
-
23 Браис МендесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Аарон МартинПолузащитник
-
-
38 Lauti
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
0:1
14'
0:2
19'
0:3
31'
0:4
58'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.5
|2.
|Нолито Агудо
|4
|0.22
|3.
|Браис Мендес
|3
|0.17
|4.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.11
|5.
|Мина Сантьяго
|1
|0.06
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.06
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.06
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.06
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|10 (4)
|0.56
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.28
|3.
|Ниньо Фер
|3
|0.17
|4.
|Парехо Даниэль
|2
|0.11
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.11
|6.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.06
|7.
|Чуквезе Саму
|1
|0.06
|8.
|Пино Йереми
|1
|0.06
|9.
|Гомес Мойсес
|1
|0.06
|10.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|11.
|Марио Гаспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|2.
|Тапия Ренато
|5
|0
|3.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|4.
|Мальо Уго
|4
|0
|5.
|Араухо Нестор
|4
|0
|6.
|Денис Суарес
|4
|0
|7.
|Олаза Лукас
|4
|0
|8.
|Аспас Яго
|3
|0
|9.
|Нолито Агудо
|3
|0
|10.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|11.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|12.
|Родригес Мигель
|2
|0
|13.
|Мор Эмре
|2
|0
|14.
|Браис Мендес
|2
|0
|15.
|Жунка Давид
|1
|0
|16.
|Айду Джозеф
|1
|0
|17.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|5.
|Морено Херард
|3
|0
|6.
|Пино Йереми
|3
|0
|7.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|8.
|Парехо Даниэль
|2
|0
|9.
|Марио Гаспар
|2
|0
|10.
|Коклен Франсис
|2
|0
|11.
|Бакка Карлос
|1
|0
|12.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|13.
|Фойт Хуан
|1
|0
|14.
|Ниньо Фер
|1
|0
|15.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|Вильярреал
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта
Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =7 -1Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия
Последние игры между собой
Сельта: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Вильярреал 4:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Вильярреал Примера Сельта 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 5:0 Сельта Примера Сельта 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Сельта Примера Вильярреал 4:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Сельта Примера Сельта 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Сельта Кубок Короля Сельта 1:1 Вильярреал Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 15
|36
|3.
|Вильярреал
|4:0 Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 17
|31
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 13
|30
|6.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|7.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 25
|24
|8.
|Сельта
|0:4 Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 21
|20
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 16
|19
|13.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 25
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|4:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|7.
|Сельта
|0:4 Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|6.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Вильярреал
|4:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Сельта
|0:4 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта 0:4 Вильярреал
Исход игры
Сельта
26.6% (38)
Ничья
44.1% (63)
Вильярреал
29.4% (42)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
82.39% (117)
Нет
17.61% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (55)
1:2 Вильярреал
20.3% (29)
2:1 Сельта
16.1% (23)
1:0 Сельта
6.3% (9)
0:1 Вильярреал
5.6% (8)
2:2 Ничья
4.9% (7)
2:0 Сельта
2.1% (3)
0:2 Вильярреал
2.1% (3)
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