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  2. Матчи
  3. Испания
Севилья
3:2
Второй тайм: 64'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
1:0
4' Гол
Эн-Несири Юссеф
1:1
5' Гол в свои ворота
Карлос Диего Сантос
2:1
7' Гол
Эн-Несири Юссеф
2:2
14' Гол
Исак Александр
34' Желтая карточка
Муньос Айхен
39' Желтая карточка
Модибо Саньян
43' Желтая карточка
Гуриди Хон
3:2
46' Гол
Эн-Несири Юссеф
64'
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
15
Модибо
Саньян
12
Муньос
Айхен
14
Гуриди
Хон
36
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Севилья
4-3-3
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

4'
Эн-Несири Юссеф
(Фернандо Режес)
1:0
5'
1:1
Карлос Диего Сантос
7'
Эн-Несири Юссеф
2:1
14'
2:2
Исак Александр
(Оярсабаль Микель)
34'
 
Муньос Айхен
39'
 
Модибо Саньян
43'
 
Гуриди Хон
46'
 
Ле Норман Робен
Модибо Саньян
46'
Эн-Несири Юссеф
(Окампос Лукас)
3:2
56'
 
Барренечеа Андер
Гуриди Хон

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 8 0.5
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.19
3. Мунир Эль-Хаддади 2 0.13
4. Де Йонг Люк 2 0.13
5. Сусо Хесус 2 0.13
6. Ракитич Иван 1 0.06
7. Эскудеро Серхио 1 0.06
8. Кунде Жюль 1 0.06
9. Навас Хесус 0 0
10. Фернандо Режес 0 0
11. Хордан Хоан 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.37
2. Порту Кристиан 5 0.26
3. Исак Александр 4 0.21
4. Виллиан Жозе 3 0.16
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.11
6. Барренечеа Андер 2 0.11
7. Лопес Роберто III 2 0.11
8. Сильва Давид 1 0.05
9. Мерино Микель 1 0.05
10. Монреаль Начо 1 0.05
11. Горосабел Андони 0 0
12. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Хордан Хоан 3 1
3. Гудель Неманья 4 0
4. Ракитич Иван 3 0
5. Навас Хесус 3 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Акунья Маркос 1 0
14. Рекик Карим 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 4 1
2. Муньос Айхен 5 0
3. Сильва Давид 4 0
4. Ариц Элустондо 4 0
5. Барренечеа Андер 4 0
6. Мерино Микель 3 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Субименди Мартин 3 0
10. Гуриди Хон 2 0
11. Гевара Андер 2 0
12. Модибо Саньян 2 0
13. Янузай Аднан 1 0
14. Сальдуа Хосеба 1 0
15. Горосабел Андони 1 0
16. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 23.53% (4) 0 11.76% (2) 17.65% (3) 5.88% (1) 41.18% (7)
 Реал Сосьедад 3.7% (1) 25.93% (7) 14.81% (4) 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья
Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига Севилья 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера
Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
4. Барселона Заявка 17 9 4 4 33 - 17 31
5. Севилья 3:2 Заявка 16 9 3 4 21 - 13 30
6. Реал Сосьедад 2:3 Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
9. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 17 5 5 7 12 - 21 20
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Севилья 3:2 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
8. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
9. Реал Сосьедад 2:3 Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад 2:3 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья 3:2 Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
6. Барселона Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 66'
    Игра совсем замедлилась, слишком много пауз. Тренеры команды используют любой момент, чтобы подсказать игрокам.
  • 65'
    Чем ближе концовка матча, тем как-то степеннее и вальяжнее играют футболисты. Возможно, уже подустали.
  • 64'
     Странно, что до сих пор в игре Порту, который совершенно ничем не отметился за весь матч и был абсолютно незаметен.
  • 63'
    Акунья отправил мяч на линию штрафной, а там Эн-Несири, который отправил игровой снаряд на пустые трибуны.
  • 62'
    По-прежнему нет какой-то особенной работы у голкиперов, но будем надеяться, что скоро дело пойдет.
  • Фол, нарушение
    61'
    Нарушает правила Хордан на половине поля гостей.
  • 60'
    В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.
  • 59'
    Попытались игроки "Реал Сосьедада" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • Фол, нарушение
    58'
    Многовато мелких нарушений стало в последнее время. Зато вратари могут передохнуть.
  • Замена
    57'
    Вторая замена у гостей. Барренечеа заменил уставшего Гуриди.
  • Фол, нарушение
    56'
    Фолят команды при каждом удобном случае. Высокий прессинг получается не очень качественным.
  • Фол, нарушение
    55'
    Фернандо нарушает правила в атаке теперь. Игра остановлена.
  • Фол, нарушение
    54'
    Акунья падает на левом фланге атаки, судья фиксирует фол.
  • 53'
    Иманоль Альгуасиль, главный тренер "Реал Сосьедада", на ногах, взволнованно наблюдает за событиями.
  • 52'
    Вновь "Реал Сосьедад" перешел в позиционное нападение. Однако в этом велика заслуга севильской команды, которая решила выключить коллективный прессинг.
  • 51'
    Не по тому сценарию, на который рассчитывали гости, второй тайм складывается. И не сказать, что они выглядят явно хуже, просто соперник пока эффективнее.
  • Угловой
    50'
    "Реал Сосьедад" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, Буну со второй попытки накрыл игровой снаряд.
  • 49'
    Пока что "Реал Сосьедад" как-то слишком пассивно выглядит.
  • Фол, нарушение
    48'
    Оярсабаль нарушает правила на половине поля соперника.
  • 3 гола - хет-трик!
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Эн-Несири!!!
    А вот и гол. Прострел с правого края штрафной замкнул неугомонный Эн-Несири. Голевая на счету Окампоса.
  • Замена
    47'
    У гостей Модибо на второй тайм не вышел. Вместо него сыграет Ле Норман.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм на "Рамон Санчес Писхуан".
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 2:2. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • 45'
    Ракитич перебросил стенку, но вместе с ней перебросил и ворота.
  • Фол, нарушение
    45'
    Модибо подыграл рукой у своей штрафной. Очень может быть опасно.
  • Дополнительное время
    45'
    Хавьер Альберола Рохас добавил к первому тайму 1 минуту.
  • Желтая карточка
    44'
    Гуриди грубовато сыграл против Диего Карлоса. Ещё одна карточка жёлтого цвета. Досталось ему по голове.
  • Фол, нарушение
    44'
    Ответ гостей завершается фолом со стороны Исака.
  • Угловой
    43'
    Угловой в концовке тайма "Севилья" зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.
  • 42'
    Не скажешь, что игра всё время идет на встречных курсах, но команды отвечают друг другу позиционной атакой на свою позиционную атаку, стараясь довести всё до логического завершения.
  • Желтая карточка
    41'
    Жёлтая карточка. Модибо нарушает правила, срыв атаки в центре поля.
  • 40'
    Ещё одна атака гостей, на этот раз по правому краю поля, следует подача на Исака, который по воротам не попал.
  • Опасный момент
    39'
    Модибо наносит сильный удар метров с 27, Буну с большим трудом отбил мяч.
  • Судья
    38'
    Хордан вбежал в штрафную, после чего упал, судья на это внимания не обратил. Продолжаем играть.
  • Фол, нарушение
    37'
    Диего Карлос нарушает правила на половине поля соперника. Толкнул он Исака.
  • 36'
    Слегка сбивает темп "Реал Сосьедад", успокаивает игру, но в любой момент готова взорваться мощной атакой.
  • Желтая карточка
    35'
    Вот и первая желтая карточка подоспела. Муньос снес Сусо в центре поля и получил за это предупредение.
  • 35'
    Субименди подключился к атаке по левому краю поля, однако в последний момент допустил фол.
  • Опасный момент
    34'
    Хордан своей передачей вывел Эн-Несири к воротам Ремиро, но тот не смог переиграть голкипера.
  • Фол, нарушение
    33'
    И ещё один фол со стороны гостей, на этот раз досталось Окампосу.
  • Фол, нарушение
    32'
    Акунью сбивает в центре поля.
  • 31'
    Буну своевременно выбежал за пределы штрафной и сыграл ногами, совсем немного опередив Порту, который уже готов был оформлять гол.
  • Опасный момент
    30'
    Хордан решается на прямой удар с линии штрафной, Ремиро в красивом прыжке отбивает мяч перед собой.
  • 29'
    Высоких скоростей, видимо, больше ожидать не следует, игра вязнет в центре поля.
  • Фол, нарушение
    28'
    Ракитич теперь фолит у центральной линии поля.
  • Фол, нарушение
    27'
    И ещё один фол, Фернандо нарушает на половине поля соперника.
  • Фол, нарушение
    26'
    А сейчас Оярсабалю досталось в середине поля. Судья всё видел.
  • 25'
    Осторожная игра пошла. Хозяева теперь вроде как более активны, но вся борьба проходит в центре поля.
  • Фол, нарушение
    24'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Окампоса толкнули у центрального круга.
  • 23'
    Не получился этот штрафной хозяев острым, но развернуть контратаку "Севилья" не дает.
  • Фол, нарушение
    22'
    Придержали Сусо на правом фланге атаки.
  • 21'
    Гости сейчас, если верить статистике, выигрывают 80% всех единоборств. Тяжеловато в эти минуты хозяевам, приходится только отбиваться.
  • 20'
    Довольно большая группа игроков "Реал Сосьедада" гостит на чужой половине поля, и это создаёт сопернику проблемы.
  • Угловой
    19'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, мяч уходит за боковую линию.
  • Опасный момент
    18'
    Буну спасает. Порту отдает мяч на 11 метров, куда набежал Гуриди, после чего пробил точно во вратаря, будет угловой.
  • 17'
    Футболисты "Реал Сосьедада" настроены серьезно, не дают развернуться сопернику даже у его собственной штрафной, прессингуют по всему полю.
  • Фол, нарушение
    16'
    Эн-Несири получает по ногам в середине поля.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Исак!!!
    Очередной угловой у ворот "Севильи", следует подача во вратарскую, Буну на мяч не вышел, а вот Исак на дальней штанге удачно подставил ногу. Равный счет.
  • Угловой
    14'
    "Реал Сосьедад" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер они разыгрывают неудачно.
  • 13'
    "Реал Сосьедад" много владеет мячом, но гости на севильское счастье пока что игру совсем не обостряют.
  • 12'
    "Севилья" обозначает, что безнаказанно владеть мячом своему сопернику не позволит. Прессинг хозяев зашкаливает.
  • 11'
    Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим  прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.
  • 10'
    "Севилья" делает все, чтоб мяч задержался в центре поля, и не дает гостям разбежаться.
  • Фол, нарушение
    9'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хавьера Альберола Рохаса. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Субельдия в середине поля.
  • Офсайд
    8'
    Команды продолжают атаковать. Позиционная атака гостей  завершилась положением вне игры. Исак попал в офсайдную ловушку.
  • 2 гола - дубль!
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Эн-Несири!!!
    Эн-Несири по центру обыграл Субельдию, вошёл в штрафную, после чего покатил мяч мимо Ремиро.
  • Гол в свои ворота
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Диего Карлос!!!
    Быстрый ответ гостей, Диего Карлос опередил Исака в борьбе за мяч, однако своим касанием с линии штрафной перекинул Буну. Это автогол.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Эн-Несири!!!
    Очередная комбинация через правый край поля, пас вперед находит в штрафной Фернандо, который опередил вышедшего из ворот Ремиро и адресовал мяч на Эн-Несири, а тот с 3 метров не промахнулся.
  • 4'
    Вновь оказались с мячом перед чужой штрафной футболисты "Севильи". Быстрая перепасовка, однако, на этот раз завершилась потерей. Но и "Реал Сосьедаду" не удалось ответить своим наступлением.
  • 3'
    Темп пока невысокий, но "Севилья" пытается действовать с позиции первого номера. "Реал Сосьедад" осваивается ещё.
  • 2'
    Было бы опрометчиво нестись вперед с первых секунд, и команды это понимают, раскачивая оборону соперника в позиционной атаке.
  • 1'
    "Севилья" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в чёрной игроки "Реал Сосьедада".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали гости.
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.28 4.80 16.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.22 3.15 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.26 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.80 15.00
  2.39 2.54 4.39

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8
7.60 1.09 2.90 1.41 2.17 1.70 1.63 2.29 1.23 4.20 1.07 8.60
6.40 1.07 5.30 1.13 2.60 1.47 1.97 1.83 1.61 2.62 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.50 1.03 9.00
7.40 1.07 5.70 1.14 2.60 1.49 1.98 1.88 1.71 2.21 1.55 2.55 1.25 4.00 1.18 4.90 1.05 8.70 3.60 1.28 2.45 1.55 2.52 1.52 1.65 2.22 1.31 3.35 1.08 7.77 1.06 8.80 1.02 9.95
7.39 1.11 2.65 1.52 2.31 1.67 1.97 1.93 1.69 2.27 1.54 2.61 1.48 2.83 1.18 5.36 3.86 1.28 3.21 1.37 2.56 1.55 1.92 1.97 1.63 2.36 1.43 2.93 1.39 3.12 1.57 2.49 1.16 5.62 1.13 6.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5
2.48 1.50 1.64 2.17 1.31 3.25 1.06 8.00
2.40 1.57 1.60 2.34 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
1.57 2.41 1.28 3.70 1.06 8.90 1.38 3.00 1.04 10.00 1.15 5.30
2.47 1.58 2.03 1.85 1.56 2.51 1.37 3.22 1.27 3.92 1.23 4.34 1.12 6.85 1.23 4.34 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.27 1.59 1.54 2.38 1.13 5.40
3.12 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
3.50 1.30 2.40 1.71 1.58 2.35 1.15 4.03 1.13 5.03

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
4.20 1.24
Где смотреть матч Севилья 3:2 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Севилья 3:2 Реал Сосьедад

Исход игры
Севилья
85.9% (128)
Ничья
9.4% (14)
Реал Сосьедад
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.96% (89)
Меньше
39.04% (57)
Обе команды забьют
Да
67.81% (99)
Нет
32.19% (47)
Популярный счёт
2:1 Севилья
49.7% (74)
1:0 Севилья
22.1% (33)
2:0 Севилья
8.1% (12)
1:1 Ничья
7.4% (11)
1:2 Реал Сосьедад
4% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:1 Севилья
1.3% (2)
3:2 Севилья
1.3% (2)
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