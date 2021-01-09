По-прежнему нет какой-то особенной работы у голкиперов, но будем надеяться, что скоро дело пойдет.

Акунья отправил мяч на линию штрафной, а там Эн-Несири, который отправил игровой снаряд на пустые трибуны.

Странно, что до сих пор в игре Порту, который совершенно ничем не отметился за весь матч и был абсолютно незаметен.

Чем ближе концовка матча, тем как-то степеннее и вальяжнее играют футболисты. Возможно, уже подустали.

Игра совсем замедлилась, слишком много пауз. Тренеры команды используют любой момент, чтобы подсказать игрокам.

Стартовал второй тайм на "Рамон Санчес Писхуан".

У гостей Модибо на второй тайм не вышел. Вместо него сыграет Ле Норман.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Эн-Несири!!! А вот и гол. Прострел с правого края штрафной замкнул неугомонный Эн-Несири. Голевая на счету Окампоса.

Пока что "Реал Сосьедад" как-то слишком пассивно выглядит.

"Реал Сосьедад" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, Буну со второй попытки накрыл игровой снаряд.

Не по тому сценарию, на который рассчитывали гости, второй тайм складывается. И не сказать, что они выглядят явно хуже, просто соперник пока эффективнее.

Вновь "Реал Сосьедад" перешел в позиционное нападение. Однако в этом велика заслуга севильской команды, которая решила выключить коллективный прессинг.

Иманоль Альгуасиль, главный тренер "Реал Сосьедада", на ногах, взволнованно наблюдает за событиями.

Фернандо нарушает правила в атаке теперь. Игра остановлена.

Фолят команды при каждом удобном случае. Высокий прессинг получается не очень качественным.

Многовато мелких нарушений стало в последнее время. Зато вратари могут передохнуть.

Попытались игроки "Реал Сосьедада" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 2:2. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

45' Ракитич перебросил стенку, но вместе с ней перебросил и ворота.

45' Модибо подыграл рукой у своей штрафной. Очень может быть опасно.

45' Хавьер Альберола Рохас добавил к первому тайму 1 минуту.

44' Гуриди грубовато сыграл против Диего Карлоса. Ещё одна карточка жёлтого цвета. Досталось ему по голове.

44' Ответ гостей завершается фолом со стороны Исака.

43' Угловой в концовке тайма "Севилья" зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.

42' Не скажешь, что игра всё время идет на встречных курсах, но команды отвечают друг другу позиционной атакой на свою позиционную атаку, стараясь довести всё до логического завершения.

41' Жёлтая карточка. Модибо нарушает правила, срыв атаки в центре поля.

40' Ещё одна атака гостей, на этот раз по правому краю поля, следует подача на Исака, который по воротам не попал.

39' Модибо наносит сильный удар метров с 27, Буну с большим трудом отбил мяч.

38' Хордан вбежал в штрафную, после чего упал, судья на это внимания не обратил. Продолжаем играть.

37' Диего Карлос нарушает правила на половине поля соперника. Толкнул он Исака.

36' Слегка сбивает темп "Реал Сосьедад", успокаивает игру, но в любой момент готова взорваться мощной атакой.

35' Вот и первая желтая карточка подоспела. Муньос снес Сусо в центре поля и получил за это предупредение.

35' Субименди подключился к атаке по левому краю поля, однако в последний момент допустил фол.

34' Хордан своей передачей вывел Эн-Несири к воротам Ремиро, но тот не смог переиграть голкипера.

33' И ещё один фол со стороны гостей, на этот раз досталось Окампосу.

32' Акунью сбивает в центре поля.

31' Буну своевременно выбежал за пределы штрафной и сыграл ногами, совсем немного опередив Порту, который уже готов был оформлять гол.

30' Хордан решается на прямой удар с линии штрафной, Ремиро в красивом прыжке отбивает мяч перед собой.

29' Высоких скоростей, видимо, больше ожидать не следует, игра вязнет в центре поля.

28' Ракитич теперь фолит у центральной линии поля.

27' И ещё один фол, Фернандо нарушает на половине поля соперника.

26' А сейчас Оярсабалю досталось в середине поля. Судья всё видел.

25' Осторожная игра пошла. Хозяева теперь вроде как более активны, но вся борьба проходит в центре поля.

24' Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Окампоса толкнули у центрального круга.

23' Не получился этот штрафной хозяев острым, но развернуть контратаку "Севилья" не дает.

22' Придержали Сусо на правом фланге атаки.

21' Гости сейчас, если верить статистике, выигрывают 80% всех единоборств. Тяжеловато в эти минуты хозяевам, приходится только отбиваться.

20' Довольно большая группа игроков "Реал Сосьедада" гостит на чужой половине поля, и это создаёт сопернику проблемы.

19' Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, мяч уходит за боковую линию.

18' Буну спасает. Порту отдает мяч на 11 метров, куда набежал Гуриди, после чего пробил точно во вратаря, будет угловой.

17' Футболисты "Реал Сосьедада" настроены серьезно, не дают развернуться сопернику даже у его собственной штрафной, прессингуют по всему полю.

16' Эн-Несири получает по ногам в середине поля.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Исак!!!

Очередной угловой у ворот "Севильи", следует подача во вратарскую, Буну на мяч не вышел, а вот Исак на дальней штанге удачно подставил ногу. Равный счет.

14' "Реал Сосьедад" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер они разыгрывают неудачно.

13' "Реал Сосьедад" много владеет мячом, но гости на севильское счастье пока что игру совсем не обостряют.

12' "Севилья" обозначает, что безнаказанно владеть мячом своему сопернику не позволит. Прессинг хозяев зашкаливает.

11' Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.

10' "Севилья" делает все, чтоб мяч задержался в центре поля, и не дает гостям разбежаться.

9' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хавьера Альберола Рохаса. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Субельдия в середине поля.

8' Команды продолжают атаковать. Позиционная атака гостей завершилась положением вне игры. Исак попал в офсайдную ловушку.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Эн-Несири!!!

Эн-Несири по центру обыграл Субельдию, вошёл в штрафную, после чего покатил мяч мимо Ремиро.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Диего Карлос!!!

Быстрый ответ гостей, Диего Карлос опередил Исака в борьбе за мяч, однако своим касанием с линии штрафной перекинул Буну. Это автогол.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Эн-Несири!!!

Очередная комбинация через правый край поля, пас вперед находит в штрафной Фернандо, который опередил вышедшего из ворот Ремиро и адресовал мяч на Эн-Несири, а тот с 3 метров не промахнулся.

4' Вновь оказались с мячом перед чужой штрафной футболисты "Севильи". Быстрая перепасовка, однако, на этот раз завершилась потерей. Но и "Реал Сосьедаду" не удалось ответить своим наступлением.

3' Темп пока невысокий, но "Севилья" пытается действовать с позиции первого номера. "Реал Сосьедад" осваивается ещё.

2' Было бы опрометчиво нестись вперед с первых секунд, и команды это понимают, раскачивая оборону соперника в позиционной атаке.

1' "Севилья" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в чёрной игроки "Реал Сосьедада".