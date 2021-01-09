Севилья
3:2
Второй тайм: 64'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Реал Сосьедад
1:0
4' ГолЭн-Несири Юссеф
1:1
5' Гол в свои воротаКарлос Диего Сантос
2:1
7' ГолЭн-Несири Юссеф
2:2
14' ГолИсак Александр
34' Желтая карточкаМуньос Айхен
39' Желтая карточкаМодибо Саньян
43' Желтая карточкаГуриди Хон
3:2
46' ГолЭн-Несири Юссеф
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
12
Муньос
Айхен
14
Гуриди
Хон
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
-
17 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
5'
7'
2:1
14'
34'
39'
43'
46'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.5
|2.
|Окампос Лукас
|3 (3)
|0.19
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.13
|4.
|Де Йонг Люк
|2
|0.13
|5.
|Сусо Хесус
|2
|0.13
|6.
|Ракитич Иван
|1
|0.06
|7.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.06
|8.
|Кунде Жюль
|1
|0.06
|9.
|Навас Хесус
|0
|0
|10.
|Фернандо Режес
|0
|0
|11.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|7 (5)
|0.37
|2.
|Порту Кристиан
|5
|0.26
|3.
|Исак Александр
|4
|0.21
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.16
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.11
|6.
|Барренечеа Андер
|2
|0.11
|7.
|Лопес Роберто III
|2
|0.11
|8.
|Сильва Давид
|1
|0.05
|9.
|Мерино Микель
|1
|0.05
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.05
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|5
|0
|2.
|Хордан Хоан
|3
|1
|3.
|Гудель Неманья
|4
|0
|4.
|Ракитич Иван
|3
|0
|5.
|Навас Хесус
|3
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|2
|0
|8.
|Окампос Лукас
|2
|0
|9.
|Торрес Оливер
|2
|0
|10.
|Кунде Жюль
|2
|0
|11.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|12.
|Васкес Франко
|1
|0
|13.
|Акунья Маркос
|1
|0
|14.
|Рекик Карим
|1
|0
|15.
|Сусо Хесус
|1
|0
|16.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|4
|1
|2.
|Муньос Айхен
|5
|0
|3.
|Сильва Давид
|4
|0
|4.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|5.
|Барренечеа Андер
|4
|0
|6.
|Мерино Микель
|3
|0
|7.
|Исак Александр
|3
|0
|8.
|Субельдия Игор
|3
|0
|9.
|Субименди Мартин
|3
|0
|10.
|Гуриди Хон
|2
|0
|11.
|Гевара Андер
|2
|0
|12.
|Модибо Саньян
|2
|0
|13.
|Янузай Аднан
|1
|0
|14.
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|15.
|Горосабел Андони
|1
|0
|16.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|23.53% (4)
|0
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|41.18% (7)
|Реал Сосьедад
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья
Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе
Последние игры между собой
Севилья: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 15
|36
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 17
|31
|5.
|Севилья
|3:2 Заявка
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|2:3 Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 25
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 21
|20
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 16
|19
|13.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 25
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Севилья
|3:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|8.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|9.
|Реал Сосьедад
|2:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|2:3 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Севилья
|3:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|6.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Севилья
85.9% (128)
Ничья
9.4% (14)
Реал Сосьедад
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.96% (89)
Меньше
39.04% (57)
Обе команды забьют
Да
67.81% (99)
Нет
32.19% (47)
Популярный счёт
2:1 Севилья
49.7% (74)
1:0 Севилья
22.1% (33)
2:0 Севилья
8.1% (12)
1:1 Ничья
7.4% (11)
1:2 Реал Сосьедад
4% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:1 Севилья
1.3% (2)
3:2 Севилья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!