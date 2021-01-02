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Севилья
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 5 0.33
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.2
3. Мунир Эль-Хаддади 2 0.13
4. Де Йонг Люк 2 0.13
5. Сусо Хесус 2 0.13
6. Ракитич Иван 1 0.07
7. Эскудеро Серхио 1 0.07
8. Кунде Жюль 1 0.07
9. Навас Хесус 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Фернандо Режес 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.39
2. Порту Кристиан 5 0.28
3. Виллиан Жозе 3 0.17
4. Исак Александр 3 0.17
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.11
6. Барренечеа Андер 2 0.11
7. Лопес Роберто III 2 0.11
8. Сильва Давид 1 0.06
9. Мерино Микель 1 0.06
10. Монреаль Начо 1 0.06
11. Горосабел Андони 0 0
12. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Хордан Хоан 3 1
3. Гудель Неманья 4 0
4. Ракитич Иван 3 0
5. Навас Хесус 3 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Акунья Маркос 1 0
14. Рекик Карим 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 4 1
2. Сильва Давид 4 0
3. Ариц Элустондо 4 0
4. Муньос Айхен 4 0
5. Барренечеа Андер 4 0
6. Мерино Микель 3 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Субименди Мартин 3 0
10. Гевара Андер 2 0
11. Янузай Аднан 1 0
12. Сальдуа Хосеба 1 0
13. Горосабел Андони 1 0
14. Гуриди Хон 1 0
15. Оярсабаль Микель 1 0
16. Модибо Саньян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 23.53% (4) 0 11.76% (2) 17.65% (3) 5.88% (1) 41.18% (7)
 Реал Сосьедад 3.7% (1) 25.93% (7) 14.81% (4) 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья
Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига Севилья 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера
Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Барселона Заявка 17 9 4 4 33 - 17 31
4. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 27 - 13 30
5. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
6. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 17 5 5 7 12 - 21 20
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
6. Барселона Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 2 дня 7 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Севилья 91.9% (57)
    X 6.5% (4)
    Реал Сосьедад 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Реал Сосьедад
    2.33
    3.24
    3.85
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.15 3.60
    Бонус: 10 000 ₽ 2.22 3.15 3.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.24 3.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.10 3.60
      2.25 3.21 3.73

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.60 1.09 2.90 1.41 2.17 1.70 1.63 2.29 1.23 4.20 1.07 8.60
    6.75 1.06 5.75 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.72 2.38 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 7.30 1.04 7.80
    8.40 1.04 6.60 1.11 2.80 1.42 2.17 1.73 1.83 2.03 1.62 2.33 1.29 3.50 1.21 4.30 1.07 7.40 1.05 8.20 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
    3.00 1.43 2.62 1.54 2.22 1.72 1.87 2.05 1.66 2.35 1.50 2.78 1.24 4.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.50 1.64 2.17 1.31 3.25 1.06 8.00
    2.48 1.54 1.68 2.19 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
    1.69 2.17 1.32 3.30 1.09 7.60
    2.70 1.51 2.22 1.74 1.70 2.26 1.46 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 2.27 1.59 1.54 2.38 1.13 5.40
    3.32 1.33 2.31 1.61 1.58 2.38 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.20 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.80
    1.93 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.24
    3.85 1.23
    Где смотреть матч Севилья - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Севилья
    91.9% (57)
    Ничья
    6.5% (4)
    Реал Сосьедад
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.85% (42)
    Меньше
    31.15% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    75.41% (46)
    Нет
    24.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    61.3% (38)
    1:0 Севилья
    16.1% (10)
    2:0 Севилья
    8.1% (5)
    1:1 Ничья
    6.5% (4)
    3:1 Севилья
    3.2% (2)
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