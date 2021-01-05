Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Атлетик Б
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|9
|0.6
|2.
|Льоренте Маркос
|6
|0.4
|3.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.33
|4.
|Карраско Янник
|2
|0.13
|5.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.13
|6.
|Корреа Анхель
|1
|0.07
|7.
|Эрмосо Марио
|1
|0.07
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.07
|9.
|Торрейра Лукас
|1
|0.07
|10.
|Триппьер Киран
|0
|0
|11.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|12.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|4 (1)
|0.22
|2.
|Муньяин Икер
|4
|0.22
|3.
|Беренгер Алекс
|2
|0.11
|4.
|Капа Андер
|2
|0.11
|5.
|Лопес Унаи
|2
|0.11
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.11
|7.
|Гарсия Рауль
|1 (1)
|0.06
|8.
|Нуньес Унай
|1
|0.06
|9.
|Сансет Ойян
|1
|0.06
|10.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.06
|11.
|Юри Берчиче
|0
|0
|12.
|Морсильо Хон
|0
|0
|13.
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|14.
|Гарсия Дани
|0
|0
|15.
|Весга Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|5
|0
|2.
|Коке Хорхе
|4
|0
|3.
|Суарес Луис
|3
|0
|4.
|Ньигес Сауль
|3
|0
|5.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|6.
|Эррера Эктор
|2
|0
|7.
|Корреа Анхель
|2
|0
|8.
|Карраско Янник
|2
|0
|9.
|Хименес Хосе
|2
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|11.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|12.
|Коста Диего
|1
|0
|13.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|14.
|Лемар Тома
|1
|0
|15.
|Парти Томас
|1
|0
|16.
|Витоло Виктор
|1
|0
|17.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|18.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|6
|0
|2.
|Гарсия Рауль
|4
|1
|3.
|Йерай Альварес
|5
|0
|4.
|Лопес Унаи
|4
|0
|5.
|Весга Микель
|4
|0
|6.
|Юри Берчиче
|3
|0
|7.
|Капа Андер
|3
|0
|8.
|Гарсия Дани
|3
|0
|9.
|Нуньес Унай
|3
|0
|10.
|Кодро Кенан
|2
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|2
|0
|12.
|Морсильо Хон
|2
|0
|13.
|Венседор Унай
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|16.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|17.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
|Атлетик Б
|10% (2)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|10% (2)
|45% (9)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =3 -3Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =3 -9Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 15
|36
|3.
|Барселона
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 17
|31
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 13
|30
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|6.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|7.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 25
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 21
|20
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 16
|19
|13.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 25
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|6.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б
Исход игры
Атлетико М
91.5% (54)
Ничья
8.5% (5)
Атлетик Б
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (25)
Меньше
56.9% (33)
Обе команды забьют
Да
50% (29)
Нет
50% (29)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
37.3% (22)
2:0 Атлетико М
27.1% (16)
1:0 Атлетико М
22% (13)
1:1 Ничья
6.8% (4)
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