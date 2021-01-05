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Атлетико М
 
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Стадион:
Атлетик Б

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 9 0.6
2. Льоренте Маркос 6 0.4
3. Фелиш Жоау 5 (1) 0.33
4. Карраско Янник 2 0.13
5. Коста Диего 2 (1) 0.13
6. Корреа Анхель 1 0.07
7. Эрмосо Марио 1 0.07
8. Лемар Тома 1 0.07
9. Торрейра Лукас 1 0.07
10. Триппьер Киран 0 0
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Лоди Ренан 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 4 (1) 0.22
2. Муньяин Икер 4 0.22
3. Беренгер Алекс 2 0.11
4. Капа Андер 2 0.11
5. Лопес Унаи 2 0.11
6. Вильялибре Асьер 2 0.11
7. Гарсия Рауль 1 (1) 0.06
8. Нуньес Унай 1 0.06
9. Сансет Ойян 1 0.06
10. Кодро Кенан 1 (1) 0.06
11. Юри Берчиче 0 0
12. Морсильо Хон 0 0
13. Де Маркос Оскар 0 0
14. Гарсия Дани 0 0
15. Весга Микель 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 5 0
2. Коке Хорхе 4 0
3. Суарес Луис 3 0
4. Ньигес Сауль 3 0
5. Эрмосо Марио 3 0
6. Эррера Эктор 2 0
7. Корреа Анхель 2 0
8. Карраско Янник 2 0
9. Хименес Хосе 2 0
10. Льоренте Маркос 2 0
11. Фелиш Жоау 2 0
12. Коста Диего 1 0
13. Кондогбия Жоффрей 1 0
14. Лемар Тома 1 0
15. Парти Томас 1 0
16. Витоло Виктор 1 0
17. Фелипе Аугусто IV 1 0
18. Лоди Ренан 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 6 0
2. Гарсия Рауль 4 1
3. Йерай Альварес 5 0
4. Лопес Унаи 4 0
5. Весга Микель 4 0
6. Юри Берчиче 3 0
7. Капа Андер 3 0
8. Гарсия Дани 3 0
9. Нуньес Унай 3 0
10. Кодро Кенан 2 0
11. Беренгер Алекс 2 0
12. Морсильо Хон 2 0
13. Венседор Унай 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 10.71% (3) 7.14% (2) 14.29% (4) 21.43% (6) 17.86% (5) 28.57% (8)
 Атлетик Б 10% (2) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 10% (2) 45% (9)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Атлетик Б Примера
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Барселона Заявка 17 9 4 4 33 - 17 31
4. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 27 - 13 30
5. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
6. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 17 5 5 7 12 - 21 20
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
6. Барселона Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Атлетико М 91.5% (54)
    X 8.5% (5)
    Атлетик Б 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Атлетик Б
    1.59
    4.00
    7.76
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.55 3.75 7.30
    Бонус: 10 000 ₽ 1.55 3.75 7.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.80 7.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.70 7.60
      1.55 4.00 7.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.20 1.10 2.60 1.50 1.95 1.86 1.54 2.50 1.18 4.90 1.05 10.00
    6.70 1.07 5.60 1.11 2.52 1.50 1.95 1.85 1.57 2.59 1.24 4.05 1.17 4.85 1.04 8.90 1.02 9.50
    7.30 1.07 5.80 1.13 2.60 1.49 2.23 1.66 1.99 1.87 1.71 2.20 1.55 2.55 1.23 3.95 1.17 4.90 1.04 8.80 1.03 9.50 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
    2.69 1.52 2.34 1.66 2.00 1.91 1.72 2.24 1.56 2.57 1.19 5.17
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.40 1.53 1.57 2.31 1.28 3.50 1.05 8.60
    2.48 1.54 1.61 2.31 1.28 3.64 1.07 8.50 1.05 9.90
    1.52 2.55 1.29 3.85 1.07 9.50
    2.43 1.62 1.99 1.91 1.54 2.63 1.36 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.34 2.05 1.72 1.46 2.60 1.10 6.20
    3.12 1.36 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.40 1.11 6.75
    2.06 1.67 1.47 2.60 1.17 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.47
    2.46 1.51
    Букмекер Да Нет
    6.60 1.09
    7.00 1.08
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    4.90 1.17
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б

    Исход игры
    Атлетико М
    91.5% (54)
    Ничья
    8.5% (5)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (25)
    Меньше
    56.9% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (29)
    Нет
    50% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    37.3% (22)
    2:0 Атлетико М
    27.1% (16)
    1:0 Атлетико М
    22% (13)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
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