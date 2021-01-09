Гранада
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Барселона
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
11
Мачис
Дарвин
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видаль Молина
|3
|0.19
|2.
|Суарес Луис III
|3
|0.19
|3.
|Сольдадо Роберто
|3 (1)
|0.19
|4.
|Мачис Дарвин
|2
|0.13
|5.
|Санчес Герман
|2
|0.13
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.13
|7.
|Кенеди Роберт
|1
|0.06
|8.
|Милья Луис
|1
|0.06
|9.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.06
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.06
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|14.
|Соро Альберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|9 (2)
|0.53
|2.
|Фати Ансу
|4
|0.24
|3.
|Гризманн Антуан
|3
|0.18
|4.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.12
|5.
|Де Йонг Френки
|2
|0.12
|6.
|Гонсалес Педро
|2
|0.12
|7.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.12
|8.
|Дембеле Усман
|2
|0.12
|9.
|Альба Жорди
|1
|0.06
|10.
|Роберто Серхи
|1
|0.06
|11.
|Ленгле Клеман
|1
|0.06
|12.
|Араухо Рональд
|1
|0.06
|13.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|14.
|Дест Серджино
|0
|0
|15.
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|6
|1
|2.
|Санчес Герман
|6
|0
|3.
|Фулкье Димитри
|5
|0
|4.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|5.
|Эррера Янгель
|4
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|1
|1
|7.
|Сольдадо Роберто
|2
|0
|8.
|Монторо Анхель
|2
|0
|9.
|Суарес Луис III
|2
|0
|10.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|11.
|Вико Федерико
|1
|0
|12.
|Нева Карлос
|1
|0
|13.
|Sergio Barcia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|5
|0
|3.
|Месси Лионель
|3
|0
|4.
|Бускетс Серхио
|3
|0
|5.
|Пике Херард
|2
|0
|6.
|Де Йонг Френки
|2
|0
|7.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|8.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|9.
|Гризманн Антуан
|1
|0
|10.
|Роберто Серхи
|1
|0
|11.
|Аленья Карлес
|1
|0
|12.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|13.
|Дест Серджино
|1
|0
|14.
|Мингеса Оскар
|1
|0
|15.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|16.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|Барселона
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|10% (3)
|20% (6)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада
Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья
Барселона Последние 20 матчей: +12 =3 -5Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона
Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона
Последние игры между собой
Гранада: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 15
|36
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 17
|31
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 25
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 21
|20
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 16
|19
|13.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 25
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|8.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|6.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Барселона
Исход игры
Гранада
4.1% (6)
Ничья
4.1% (6)
Барселона
91.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (99)
Меньше
30.77% (44)
Обе команды забьют
Да
66.43% (95)
Нет
33.57% (48)
Популярный счёт
1:2 Барселона
40% (58)
1:3 Барселона
17.9% (26)
0:2 Барселона
15.2% (22)
0:1 Барселона
8.3% (12)
0:3 Барселона
5.5% (8)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:0 Гранада
2.8% (4)
1:4 Барселона
2.1% (3)
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