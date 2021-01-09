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  2. Матчи
  3. Испания
Гранада
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Барселона
0' 2'
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
19
Монторо
Анхель
8
Этеки
Ян
10
Пуэртас
Антонио
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
23
Юмтити
Самуэль
28
Мингеса
Оскар
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
Гранада
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видаль Молина 3 0.19
2. Суарес Луис III 3 0.19
3. Сольдадо Роберто 3 (1) 0.19
4. Мачис Дарвин 2 0.13
5. Санчес Герман 2 0.13
6. Эррера Янгель 2 0.13
7. Кенеди Роберт 1 0.06
8. Милья Луис 1 0.06
9. Монторо Анхель 1 (1) 0.06
10. Дуарте Домингуш 1 0.06
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0
14. Соро Альберто 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 9 (2) 0.53
2. Фати Ансу 4 0.24
3. Гризманн Антуан 3 0.18
4. Коутиньо Филиппе 2 0.12
5. Де Йонг Френки 2 0.12
6. Гонсалес Педро 2 0.12
7. Брайтвайт Мартин 2 0.12
8. Дембеле Усман 2 0.12
9. Альба Жорди 1 0.06
10. Роберто Серхи 1 0.06
11. Ленгле Клеман 1 0.06
12. Араухо Рональд 1 0.06
13. Тринкан Франсишку 0 0
14. Дест Серджино 0 0
15. Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 6 1
2. Санчес Герман 6 0
3. Фулкье Димитри 5 0
4. Пуэртас Антонио 4 0
5. Эррера Янгель 4 0
6. Дуарте Домингуш 1 1
7. Сольдадо Роберто 2 0
8. Монторо Анхель 2 0
9. Суарес Луис III 2 0
10. Кенеди Роберт 1 0
11. Вико Федерико 1 0
12. Нева Карлос 1 0
13. Sergio Barcia 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 5 0
3. Месси Лионель 3 0
4. Бускетс Серхио 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Де Йонг Френки 2 0
7. Пьянич Миралем 1 0
8. Брайтвайт Мартин 1 0
9. Гризманн Антуан 1 0
10. Роберто Серхи 1 0
11. Аленья Карлес 1 0
12. Тринкан Франсишку 1 0
13. Дест Серджино 1 0
14. Мингеса Оскар 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 5.26% (1) 31.58% (6)
 Барселона 16.67% (5) 16.67% (5) 23.33% (7) 10% (3) 20% (6) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада
Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья
Барселона Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона
Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона

Последние игры между собой

Гранада: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 2
Барселона 1:0 Гранада Ла Лига Гранада 2:0 Барселона Ла Лига Гранада 1:4 Барселона Примера Барселона 1:0 Гранада Примера
Гранада 0:3 Барселона Примера Барселона 4:0 Гранада Примера Гранада 1:3 Барселона Примера Барселона 6:0 Гранада Примера Гранада 1:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Барселона Примера Барселона 2:0 Гранада Примера Барселона 5:3 Гранада Примера Гранада 0:1 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
4. Барселона Заявка 17 9 4 4 33 - 17 31
5. Севилья Заявка 16 9 3 4 21 - 13 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
9. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 17 5 5 7 12 - 21 20
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
8. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
6. Барселона Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-бело-синих цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • 2'
    Барселона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Барселона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Барселона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.50 5.45 1.41
Бонус: 10 000 ₽ 6.20 4.60 1.49
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 5.55 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 5.50 1.40
  7.55 5.45 1.41

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.80 1.19 2.37 1.59 1.87 1.94 1.56 2.45 1.22 4.30 1.08 8.00
13.00 1.00 11.50 1.01 5.70 1.10 4.95 1.15 2.82 1.41 2.26 1.64 1.80 2.12 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.20 1.10 5.70 1.02 9.60
17.00 0.00 14.00 1.01 5.70 1.12 5.00 1.17 2.80 1.44 2.18 1.76 2.28 1.68 1.96 1.90 1.77 2.12 1.42 2.85 1.31 3.45 1.14 5.30 1.11 5.90 1.03 9.90 1.02 10.50
6.94 1.13 3.01 1.42 2.70 1.51 2.37 1.65 2.03 1.88 1.81 2.10 1.63 2.41 1.32 3.61 1.13 6.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.35 1.55 1.57 2.31 1.15 5.00
4.30 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
4.00 1.24 2.75 1.45 1.70 2.15 1.29 3.60 1.18 4.34
3.64 1.32 2.92 1.46 2.09 1.83 1.74 2.20 1.52 2.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.90 1.16 1.97 1.78 1.29 3.40
5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04
4.02 1.20 2.21 1.62 1.65 2.17 1.38 2.90 1.13 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
1.63 2.18
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
2.75 1.41
Где смотреть матч Гранада 0:0 Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:0 Барселона

Исход игры
Гранада
4.1% (6)
Ничья
4.1% (6)
Барселона
91.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (99)
Меньше
30.77% (44)
Обе команды забьют
Да
66.43% (95)
Нет
33.57% (48)
Популярный счёт
1:2 Барселона
40% (58)
1:3 Барселона
17.9% (26)
0:2 Барселона
15.2% (22)
0:1 Барселона
8.3% (12)
0:3 Барселона
5.5% (8)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:0 Гранада
2.8% (4)
1:4 Барселона
2.1% (3)
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