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  2. Матчи
  3. Испания
Осасуна
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Реал Мадрид
0' 4'
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
27
Монкайола
Хон
21
Перес
Иньиго
16
Кальери
Хонатан
14
Гарсия
Рубен
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
4
Рамос
Серхио
5
Варан
Рафаэль
23
Менди
Ферлан
8
Кроос
Тони
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
7
Азар
Эден
Осасуна
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 4 (1) 0.25
2. Гарсия Рубен 3 (1) 0.19
3. Кальери Хонатан 2 0.13
4. Будимир Анте 2 0.13
5. Ронкалья Факундо 1 0.06
6. Адриан Лопес 1 0.06
7. Брашанац Дарко 1 0.06
8. Гарсия Давид III 1 0.06
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Торро Лукас 0 0
11. Хони Родригес 0 0
12. Барха Энрике 0 0
13. Гальего Энрике 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 8 0.47
2. Модрич Лука 3 0.18
3. Вальверде Федерико 3 0.18
4. Каземиро Карлос 3 0.18
5. Васкес Лукас 2 0.12
6. Винисиус Жуниор 2 0.12
7. Рамос Серхио 2 (2) 0.12
8. Асенсио Марко 1 0.06
9. Кроос Тони 1 0.06
10. Азар Эден 1 0.06
11. Диас Мариано 1 0.06
12. Родриго 0 0
13. Карвахаль Даниэль 0 0
14. Марсело Виера 0 0
15. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 5 0
2. Перес Иньиго 3 1
3. Эрнандес Аридане 3 1
4. Гарсия Давид III 4 0
5. Видаль Начо 4 0
6. Монкайола Хон 2 1
7. Будимир Анте 2 0
8. Эррера Серхио 2 0
9. Унаи Гарсия 2 0
10. Кальери Хонатан 2 0
11. Рубен Мартинес 0 1
12. Ронкалья Факундо 1 0
13. Гарсия Рубен 1 0
14. Брашанац Дарко 1 0
15. Торро Лукас 1 0
16. Круз Хуан 1 0
17. Барха Энрике 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 7 0
2. Карвахаль Даниэль 5 0
3. Кроос Тони 4 0
4. Рамос Серхио 3 0
5. Начо Игнасио 3 0
6. Модрич Лука 2 0
7. Марсело Виера 2 0
8. Васкес Лукас 2 0
9. Асенсио Марко 1 0
10. Менди Ферлан 1 0
11. Винисиус Жуниор 1 0
12. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 0 26.67% (4) 26.67% (4)
 Реал Мадрид 25.93% (7) 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна
Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна 1:4 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:2 Осасуна Примера
Реал Мадрид 4:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Осасуна Примера Реал Мадрид 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 2:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья Заявка 16 9 3 4 21 - 13 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 17 7 3 7 19 - 29 24
8. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
9. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 17 5 5 7 12 - 21 20
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна 0:0 Заявка 17 3 6 8 15 - 25 15
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид 0:0 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 9 5 2 2 14 - 13 17
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
8. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 9'
    Памплонцам пока что никак не удаётся зацепиться за мяч, но держат оборону они весьма умело, начиная встречать соперников ещё на чужой половине поля.
  • 8'
    Менди получил мяч на левом фланге атаки "Реала", двинулся в штрафную площадку вдоль лицевой линии, после чего сильно и высоко прострелил вдоль ворот - мяч улетел в аут на противоположном фланге.
  • 7'
    Далеко не лучшим образом "сливочные" разыграли угловой, и "Осасуна" попыталась организовать контратаку, но ничем интересным она не закончилась.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой в матче на правом фланге заработали мадридцы, стараниями Асенсио. Рамос и Варан выдвинулись по направлению к чужим воротам.
  • 5'
    Из глубины поля теперь заброс следовал на левый край штрафной площади в направлении Азара, но внимательно сыграли защитники "Осасуны", не позволившие мячу дойти до адресата.
  • 4'
    Первая атака "Реала" завершилась забросом в штрафную площадку из глубины поля, но там мяч стал весьма простой добычей для Эрреры.
  • 3'
    В достаточно спокойном режиме проходят стартовые минуты встречи. Футболистам нужно время, чтобы привыкнуть к погодным условиям и состоянию газона.
  • 2'
    Под аккомпанемент снегопада проходит этот матч, что, конечно, совсем непривычно глазам любителя испанской Ла Лиги. Благо, в Памплоне всё не так плохо, как в Мадриде, где сегодня матч "Атлетико" с "Атлетиком" не состоялся.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 4.70 1.46
Бонус: 5 000 ₽ 7.70 4.90 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 7.90 4.80 1.44
  7.47 4.62 1.44

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.00 11.25 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.43 2.74 1.22 3.88 1.16 4.80 1.04 7.70
13.00 1.01 9.70 1.04 4.00 1.25 3.15 1.36 2.11 1.78 1.89 1.93 1.65 2.25 1.39 2.80 1.18 4.40 1.13 5.10 1.04 8.50 1.03 10.00 1.01 15.50
4.42 1.23 2.58 1.54 2.16 1.74 1.93 1.95 1.68 2.26 1.54 2.58 1.44 2.89 1.16 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.32 1.61 1.53 2.50 1.19 4.80 1.14 5.70
3.35 1.31 2.07 1.72 1.48 2.65 1.16 5.30 1.12 5.32
3.33 1.37 2.84 1.48 2.22 1.73 1.74 2.23 1.52 2.70 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.37 3.10 1.22 4.25
4.41 1.17 3.30 1.36 1.88 1.86 1.41 3.10 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.35 1.28
Где смотреть матч Осасуна 0:0 Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Осасуна
0% (0)
Ничья
3.4% (5)
Реал Мадрид
96.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
57.93% (84)
Меньше
42.07% (61)
Обе команды забьют
Да
56.55% (82)
Нет
43.45% (63)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
33.3% (49)
1:2 Реал Мадрид
27.2% (40)
1:3 Реал Мадрид
23.8% (35)
0:1 Реал Мадрид
5.4% (8)
0:3 Реал Мадрид
3.4% (5)
1:4 Реал Мадрид
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
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