Осасуна
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Эль-Садар
Реал Мадрид
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.25
|2.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.19
|3.
|Кальери Хонатан
|2
|0.13
|4.
|Будимир Анте
|2
|0.13
|5.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.06
|6.
|Адриан Лопес
|1
|0.06
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.06
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.06
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Торро Лукас
|0
|0
|11.
|Хони Родригес
|0
|0
|12.
|Барха Энрике
|0
|0
|13.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|8
|0.47
|2.
|Модрич Лука
|3
|0.18
|3.
|Вальверде Федерико
|3
|0.18
|4.
|Каземиро Карлос
|3
|0.18
|5.
|Васкес Лукас
|2
|0.12
|6.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.12
|7.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.12
|8.
|Асенсио Марко
|1
|0.06
|9.
|Кроос Тони
|1
|0.06
|10.
|Азар Эден
|1
|0.06
|11.
|Диас Мариано
|1
|0.06
|12.
|Родриго
|0
|0
|13.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|14.
|Марсело Виера
|0
|0
|15.
|Иско Аларкон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|5
|0
|2.
|Перес Иньиго
|3
|1
|3.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|4.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|5.
|Видаль Начо
|4
|0
|6.
|Монкайола Хон
|2
|1
|7.
|Будимир Анте
|2
|0
|8.
|Эррера Серхио
|2
|0
|9.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|10.
|Кальери Хонатан
|2
|0
|11.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|12.
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|13.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|14.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|15.
|Торро Лукас
|1
|0
|16.
|Круз Хуан
|1
|0
|17.
|Барха Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|7
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|3.
|Кроос Тони
|4
|0
|4.
|Рамос Серхио
|3
|0
|5.
|Начо Игнасио
|3
|0
|6.
|Модрич Лука
|2
|0
|7.
|Марсело Виера
|2
|0
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0
|9.
|Асенсио Марко
|1
|0
|10.
|Менди Ферлан
|1
|0
|11.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|12.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|0
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|Реал Мадрид
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна
Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Реал Мадрид 4:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Осасуна Примера Реал Мадрид 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 2:0 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 29
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 21
|20
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 16
|19
|13.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 25
|16
|19.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 25
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|8.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|5.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Осасуна
0% (0)
Ничья
3.4% (5)
Реал Мадрид
96.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
57.93% (84)
Меньше
42.07% (61)
Обе команды забьют
Да
56.55% (82)
Нет
43.45% (63)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
33.3% (49)
1:2 Реал Мадрид
27.2% (40)
1:3 Реал Мадрид
23.8% (35)
0:1 Реал Мадрид
5.4% (8)
0:3 Реал Мадрид
3.4% (5)
1:4 Реал Мадрид
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
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