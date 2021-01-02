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Осасуна
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 4 (1) 0.25
2. Гарсия Рубен 3 (1) 0.19
3. Кальери Хонатан 2 0.13
4. Будимир Анте 2 0.13
5. Ронкалья Факундо 1 0.06
6. Адриан Лопес 1 0.06
7. Брашанац Дарко 1 0.06
8. Гарсия Давид III 1 0.06
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Торро Лукас 0 0
11. Хони Родригес 0 0
12. Барха Энрике 0 0
13. Гальего Энрике 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 8 0.47
2. Модрич Лука 3 0.18
3. Вальверде Федерико 3 0.18
4. Каземиро Карлос 3 0.18
5. Васкес Лукас 2 0.12
6. Винисиус Жуниор 2 0.12
7. Рамос Серхио 2 (2) 0.12
8. Асенсио Марко 1 0.06
9. Кроос Тони 1 0.06
10. Азар Эден 1 0.06
11. Диас Мариано 1 0.06
12. Родриго 0 0
13. Карвахаль Даниэль 0 0
14. Марсело Виера 0 0
15. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 5 0
2. Перес Иньиго 3 1
3. Эрнандес Аридане 3 1
4. Гарсия Давид III 4 0
5. Видаль Начо 4 0
6. Монкайола Хон 2 1
7. Будимир Анте 2 0
8. Эррера Серхио 2 0
9. Унаи Гарсия 2 0
10. Кальери Хонатан 2 0
11. Рубен Мартинес 0 1
12. Ронкалья Факундо 1 0
13. Гарсия Рубен 1 0
14. Брашанац Дарко 1 0
15. Торро Лукас 1 0
16. Круз Хуан 1 0
17. Барха Энрике 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 7 0
2. Карвахаль Даниэль 5 0
3. Кроос Тони 4 0
4. Рамос Серхио 3 0
5. Начо Игнасио 3 0
6. Модрич Лука 2 0
7. Марсело Виера 2 0
8. Васкес Лукас 2 0
9. Асенсио Марко 1 0
10. Менди Ферлан 1 0
11. Винисиус Жуниор 1 0
12. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 0 26.67% (4) 26.67% (4)
 Реал Мадрид 25.93% (7) 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна
Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна 1:4 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:2 Осасуна Примера
Реал Мадрид 4:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Осасуна Примера Реал Мадрид 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 2:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Барселона Заявка 17 9 4 4 33 - 17 31
4. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 27 - 13 30
5. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
6. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 17 5 5 7 12 - 21 20
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
6. Барселона Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Осасуна 0% (0)
    X 7.3% (4)
    Реал Мадрид 92.7% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.39
    4.68
    1.49
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.60 1.49
    Бонус: 5 000 ₽ 6.55 4.65 1.49
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.50 1.47
      7.39 4.68 1.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.00 11.00 1.02 4.33 1.20 3.45 1.31 2.25 1.72 1.72 2.12 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 7.90
    15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.22 3.45 1.32 2.23 1.71 1.99 1.89 1.74 2.18 1.47 2.65 1.22 4.20 1.17 4.70 1.06 8.20 1.04 8.80 1.01 14.50
    4.66 1.22 2.71 1.51 2.25 1.71 2.01 1.90 1.75 2.19 1.58 2.51 1.47 2.81 1.18 5.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.18 1.67 1.52 2.55 1.18 4.80
    2.94 1.45 2.31 1.68 1.79 2.15 1.55 2.61 1.37 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.20 3.26 1.34 1.86 1.94 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Осасуна - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна - Реал Мадрид

    Исход игры
    Осасуна
    0% (0)
    Ничья
    7.3% (4)
    Реал Мадрид
    92.7% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (30)
    Меньше
    44.44% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (32)
    Нет
    40.74% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    32.7% (18)
    1:2 Реал Мадрид
    29.1% (16)
    1:3 Реал Мадрид
    20% (11)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
    0:1 Реал Мадрид
    5.5% (3)
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