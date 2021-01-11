  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
0:0
Перерыв

Стадион:
Бетис
0'
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Рамирес Сандро
1
Фернандес
Альваро
III
19
Лопес
Педро
4
Инсуа
Пабло
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
7
Феррейро
Давид
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
15
Онтиверос
Хавьер
6
Рамирес
Сандро
9
Мир
Рафа
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
10
Каналес
Серхио
20
Лаинес
Диего
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
16
Морон
Лоренцо
Уэска
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

22'
Рамирес Сандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.17
2. Рамирес Сандро 2 0.11
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.11
4. Феррейро Давид 1 0.06
5. Окадзаки Синджи 1 0.06
6. Сиовас Димитрис 1 0.06
7. Рико Микель 1 0.06
8. Маффео Пабло 1 0.06
9. Гарсия Борха I 1 0.06
10. Сеоане Хайме 1 0.06
11. Галан Хави 0 0
12. Лопес Педро 0 0
13. Карлос Хуан Реал 0 0
14. Гомес Серхио 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 4 (2) 0.22
2. Тельо Кристиан 4 0.22
3. Манди Аисса 2 0.11
4. Карвалью Вилльям 2 0.11
5. Санабрия Антонио 2 0.11
6. Руибаль Айтор 1 0.06
7. Миранда Хуан 1 0.06
8. Фекир Набиль 1 (1) 0.06
9. Гидо Родригес 1 0.06
10. Иглесиас Борха 1 0.06
11. Морон Лоренцо 1 0.06
12. Хоакин Санчес 0 0
13. Морено Алекс 0 0
14. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 5 0
2. Пулидо Хорхе 3 1
3. Лопес Педро 2 0
4. Сиовас Димитрис 2 0
5. Маффео Пабло 2 0
6. Галан Хави 2 0
7. Онтиверос Хавьер 2 0
8. Думбия Идрисса 2 0
9. Окадзаки Синджи 1 0
10. Москера Педро 1 0
11. Феррейро Давид 1 0
12. Рамирес Сандро 1 0
13. Нвакали Келечи 1 0
14. Сеоане Хайме 1 0
15. Эскрих Даниэль 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 6 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 6 0
4. Фекир Набиль 4 0
5. Бартра Марк 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Виктор Руис 2 0
8. Морено Алекс 2 0
9. Санабрия Антонио 2 0
10. Иглесиас Борха 2 0
11. Акуоку Поль 2 0
12. Монтойя Мартин 0 1
13. Сидней 1 0
14. Карвалью Вилльям 1 0
15. Лаинес Диего 1 0
16. Морон Лоренцо 1 0
17. Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Бетис 15% (3) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте
Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель
Бетис Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада

Последние игры между собой

Уэска: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Бетис 2:1 Уэска Примера Уэска 2:1 Бетис Примера Бетис 3:1 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Бетис Сегунда
Уэска 0:1 Бетис Сегунда Бетис 1:1 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья Заявка 16 9 3 4 21 - 13 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 17 7 3 7 19 - 29 24
8. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
9. Кадис Заявка 18 6 5 7 15 - 22 23
10. Леванте Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
11. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
12. Бетис 0:0 Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
13. Хетафе Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Алавес Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
17. Вальядолид Заявка 18 4 6 8 16 - 25 18
18. Эльче Заявка 16 3 7 6 14 - 21 16
19. Осасуна Заявка 17 3 6 8 15 - 25 15
20. Уэска 0:0 Заявка 18 1 10 7 14 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 9 5 2 2 14 - 13 17
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Кадис Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
16. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
18. Уэска 0:0 Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
19. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
20. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис 0:0 Заявка 10 3 1 6 10 - 20 10
10. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
12. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
13. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска 0:0 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Уэска 17.7% (26)
X 43.5% (64)
Бетис 38.8% (57)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэска
Ничья
Бетис
3.40
3.35
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 2.95 2.57
Бонус: 10 000 ₽ 3.00 3.35 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.25 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 2.50 2.90
  3.11 2.92 2.66

Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.08 3.10 1.36 2.39 1.58 1.73 2.12 1.27 3.85 1.11 6.30 1.09 7.80
7.80 1.04 6.70 1.08 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.20 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.60 1.06 7.20 1.00 10.75
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.24 4.00 1.94 1.92 1.16 5.10 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 9.20 1.02 9.81 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 21.00
5.44 1.17 3.77 1.29 2.44 1.59 1.98 1.91 1.70 2.22 1.44 2.91 1.56 2.53 1.27 3.93 1.52 2.67 1.13 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.71 2.06 1.35 3.10 1.07 7.40
2.68 1.47 1.78 2.04 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.09 6.43 1.05 7.52
1.28 3.82 1.15 5.84 1.24 4.31 1.17 5.36 1.33 3.45 1.21 4.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.43 1.52 1.59 2.26 1.15 5.00
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45
3.50 1.30 2.33 1.57 1.55 2.35 1.20 4.06 1.13 5.06

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.92
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.55 1.28
3.70 1.27
Где смотреть матч Уэска 0:0 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Уэска 0:0 Бетис

Исход игры
Уэска
17.7% (26)
Ничья
43.5% (64)
Бетис
38.8% (57)
Тотал 2.5
Больше
25.87% (37)
Меньше
74.13% (106)
Обе команды забьют
Да
65.73% (94)
Нет
34.27% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (58)
0:1 Бетис
18.4% (27)
1:2 Бетис
15.6% (23)
1:0 Уэска
8.2% (12)
2:1 Уэска
6.8% (10)
0:2 Бетис
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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