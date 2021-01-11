Уэска
0:2
Конец матча
Стадион: Эль-Алькорас
Бетис
22' Undefined phrase: football_event_Рамирес Сандро
51' Желтая карточкаАкуоку Поль
56' Желтая карточкаОнтиверос Хавьер
0:1
78' ГолМанди Аисса
82' Вторая желтая карточкаАкуоку Поль
85' Желтая карточкаИнсуа Пабло
0:2
90' ГолСанабрия Антонио
19
Лопес
Педро
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
9
Мир
Рафа
23
Манди
Аисса
33
Миранда
Хуан
20
Лаинес
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пулидо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
-
40 Javier Gasca
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марин КарлосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
22'
51'
56'
78'
0:1
82'
83'
85'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.17
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.11
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.11
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.06
|5.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.06
|6.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.06
|7.
|Рико Микель
|1
|0.06
|8.
|Маффео Пабло
|1
|0.06
|9.
|Гарсия Борха I
|1
|0.06
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.06
|11.
|Галан Хави
|0
|0
|12.
|Лопес Педро
|0
|0
|13.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|14.
|Гомес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|4 (2)
|0.22
|2.
|Тельо Кристиан
|4
|0.22
|3.
|Манди Аисса
|3
|0.17
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.17
|5.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.11
|6.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.06
|7.
|Руибаль Айтор
|1
|0.06
|8.
|Миранда Хуан
|1
|0.06
|9.
|Гидо Родригес
|1
|0.06
|10.
|Иглесиас Борха
|1
|0.06
|11.
|Морон Лоренцо
|1
|0.06
|12.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|13.
|Морено Алекс
|0
|0
|14.
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|15.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|6
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|3.
|Онтиверос Хавьер
|3
|0
|4.
|Лопес Педро
|2
|0
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|6.
|Маффео Пабло
|2
|0
|7.
|Галан Хави
|2
|0
|8.
|Думбия Идрисса
|2
|0
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|10.
|Москера Педро
|1
|0
|11.
|Феррейро Давид
|1
|0
|12.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|13.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|14.
|Сеоане Хайме
|1
|0
|15.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|6
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|6
|0
|4.
|Акуоку Поль
|3
|1
|5.
|Фекир Набиль
|4
|0
|6.
|Бартра Марк
|3
|0
|7.
|Каналес Серхио
|2
|0
|8.
|Виктор Руис
|2
|0
|9.
|Морено Алекс
|2
|0
|10.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|11.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|12.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|13.
|Сидней
|1
|0
|14.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|15.
|Лаинес Диего
|1
|0
|16.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|17.
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Бетис
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +3 =9 -8Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте
Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель
Бетис Последние 20 матчей: +9 =2 -9Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада
Последние игры между собой
Уэска: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 29
|24
|8.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|22 - 31
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 22
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 18
|20
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 25
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|14 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|5.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэска 0:2 Бетис
Исход игры
Уэска
17.7% (26)
Ничья
43.5% (64)
Бетис
38.8% (57)
Тотал 2.5
Больше
25.87% (37)
Меньше
74.13% (106)
Обе команды забьют
Да
65.73% (94)
Нет
34.27% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (58)
0:1 Бетис
18.4% (27)
1:2 Бетис
15.6% (23)
1:0 Уэска
8.2% (12)
2:1 Уэска
6.8% (10)
0:2 Бетис
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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