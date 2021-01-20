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  3. Италия
Удинезе
1:1
Перерыв

Стадион:
Аталанта
0'
1:0
1' Гол
Перейра Роберто
11' Желтая карточка
Перейра Роберто
1:1
44' Гол
Муриэль Луис
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
38
Мандрагора
Роландо
90
Зеегелаар
Марвин
37
Перейра
Роберто
15
Ласанья
Кевин
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
32
Пессина
Маттео
3
Меле
Йоаким
59
Миранчук
Алексей
18
Малиновский
Руслан
9
Муриэль
Луис
Удинезе
3-5-1-1
Аталанта
3-4-2-1

Ход матча

1'
Перейра Роберто
(Ласанья Кевин)
1:0
11'
Перейра Роберто
 
44'
1:1
Муриэль Луис
(Пессина Маттео)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 4 (1) 0.22
2. Пуссетто Игнасио 3 0.17
3. Перейра Роберто 2 0.11
4. Окака Стефано 2 0.11
5. Ласанья Кевин 2 0.11
6. Арслан Толгай-Али 2 0.11
7. Форестьери Фернандо 1 0.06
8. Несторовски Илья 1 0.06
9. Самир Каэтано 1 0.06
10. Зеегелаар Марвин 1 0.06
11. Делофеу Херард 0 0
12. Оуведжан Томас 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 11 (1) 0.61
2. Сапата Дуван 7 (1) 0.39
3. Госенс Робин 5 0.28
4. Гомес Алехандро 4 0.22
5. Иличич Йосип 2 0.11
6. Толой Рафаэл 2 0.11
7. Хатебур Ханс 2 0.11
8. Ламмерс Сэм 2 0.11
9. Фройлер Ремо 1 0.06
10. Малиновский Руслан 1 0.06
11. Пашалич Марио 1 0.06
12. Пессина Маттео 1 0.06
13. Де Рон Мартен 1 0.06
14. Миранчук Алексей 1 0.06
15. Паломино Хосе 0 0
16. Джимсити Берат 0 0
17. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 6 0
2. Бекао Родриго 5 0
3. Самир Каэтано 4 0
4. Перейра Роберто 4 0
5. Муссо Хуан 3 0
6. Зеегелаар Марвин 2 0
7. Пуссетто Игнасио 2 0
8. Окака Стефано 1 0
9. Нюйтинк Брэм 1 0
10. Уолас Соуза 1 0
11. Ласанья Кевин 1 0
12. Макенго Жан-Виктор 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 5 0
2. Джимсити Берат 4 0
3. Госенс Робин 4 0
4. Толой Рафаэл 3 0
5. Де Рон Мартен 3 0
6. Паломино Хосе 2 0
7. Фройлер Ремо 2 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Хатебур Ханс 2 0
10. Пессина Маттео 2 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Аталанта 12.5% (5) 15% (6) 20% (8) 17.5% (7) 22.5% (9) 12.5% (5)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе
Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма
Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе 2:3 Аталанта Серия A Аталанта 7:1 Удинезе Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Аталанта Серия A
Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы) Удинезе 0:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 39 - 19 43
2. Интер Милан Заявка 18 12 4 2 45 - 23 40
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
6. Аталанта 1:1 Заявка 18 9 6 3 41 - 23 33
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 18 6 3 9 21 - 34 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе 1:1 Заявка 18 4 5 9 20 - 28 17
16. Дженоа Заявка 18 3 6 9 18 - 30 15
17. Кальяри Заявка 18 3 5 10 23 - 36 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
2. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта 1:1 Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Удинезе 1:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
16. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
17. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
7. Аталанта 1:1 Заявка 9 4 4 1 19 - 13 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе 1:1 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! На табло 1:1, сделаем паузу!
  • 45'
    Заканчивается первый тайм, без ворот это добавленное время у нас проходит.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Луис Муриэль! 1:1!
    Муриэль совершил классный прорыв по центру, ворвался в штрафную, вышел на голкипера и пробил мимо Муссо в створ! Хороший дриблинг получился у форварда "Аталанты"!
  • Видеоповтор
    43'
    ВАР по всей видимости уже посмотрел этот эпизод, потому что арбитр потрогал наушник, после чего встречу продолжил.
  • 42'
    Голлини ошибся в штрафной площади, не сумев удержать мяч в руках, Перейра попытался оттеснить голкипера, но голкипер в попытке вернуть ситуацию в свои руки оппонента уронил. Арбитр решил, что в рамках правил всё было.
  • 41'
    Начинается у нас заключительная пятиминутка первого тайма. "Аталанта" пару моментов создала, но забить пока никак не получается у гостей.
  • Опасный момент
    40'
    Классная атака "Аталанты", Толой ворвался в штрафную, сыграл в стенку с партнёром, под ответный пас уже вырвался на ударную позицию, но Муссо ногой смог отразить мяч!
  • 39'
    Ещё одна подача в штрафную площадь "Удинезе", и Муссо в высоком прыжке уверенно мяч в руки ловит.
  • 38'
    Малиновский обыграл на правом фланге защитника, навешивал на дальний край штрафной площади соперника, но Меле туда не успел прибежать.
  • Угловой
    36'
    А вот угловой не таким опасным получился у "Аталанты". Пошла подача с правого фланга, точного удара увидеть не удалось. Отбились игроки "Удинезе".
  • Опасный момент
    35'
    Голевой момент! Миранчук из пределов штрафной головой сбросил мяч налево, и набегавший Меле с лёта великолепно под перекладину в дальний угол пробил! Муссо в прыжке смог до мяча дотянуться! Красиво!
  • 34'
    Подача слева со штрафного в центр штрафной площади "Аталанты", мяч выбит. Пошли вперёд гости.
  • Фол, нарушение
    33'
    Вновь Малиновский правила нарушил, это Самир по левому флангу прорывался, но затолкал его сзади полузащитник.
  • 32'
    Очень редкая контратака "Удинезе", Перейра справа прорвался, простреливал в центр штрафной площади, выбили гости мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Против Миранчука вновь нарушены правила на фланге, это Бекао перестарался в отборе.
  • 29'
    Малиновский по центру забрался в штрафную площадь соперника, наносил удар по воротам, но получилось выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    27'
    Малиновский не пустил в быструю атаку соперника, это Самиру досталось от украинского полузащитника. Без карточки обошлось, а вот игроку "Удинезе" помощь врачей понадобилась.
  • 25'
    Муриэль получил мяч перед штрафной площадью соперника, попытался освободиться от опеки для удара, но в итоге смогли у него мяч выцарапать.
  • 23'
    Малиновский получил мяч справа в штрафной площади, удалось обыграть защитника и навесить, Толой набежал и пробил головой. Выше перекладины получилось.
  • 20'
    Приближается первый тайм к своей середине. Старается "Аталанта" действовать активнее, но обороняются очень хорошо игроки хозяев, моментов у ворот Муссо практически нет.
  • 18'
    Полу-удар или полу-прострел получился у Муриэля с левого фланга, пытался там его партнёру ногу подставить, но мяч не изменил направление, в итоге Муссо его в руки поймал.
  • Фол, нарушение
    17'
    Вновь нарушены правила на Миранчуке, на этот раз Бекао его сзади зацепил. Но мяч ближе к флангу стоит, так что вряд ли удар будет.
  • 16'
    Луис Муриэль в итоге нанёс мощный удар со штрафного, порядка 28-ми метров до цели было, выше перекладины мяч в итоге пролетел.
  • Фол, нарушение
    15'
    Малиновский по центру поля приближался к штрафной площади, но уткнулся в оппонента. Это Арслан правила нарушил. Луис Муриэль у мяча.
  • 13'
    Малиновский с дальней дистанции пробивал по воротам "Удинезе", но в створ не попал.
  • Желтая карточка
    11'
    Миранчук подобрал мяч, намеревался рвануть в атаку, лежачий Перейра схватил российского полузащитника за ногу. Курьёзный момент! Это первая карточка.
  • 10'
    Вау, Арслан образцово исполнил мельницу в стиле Зидана, она же марсельская рулетка, но Толой не менее образцовый подкат исполнил, выбив мяч!
  • 9'
    Старается "Аталанта" быть активной на половине поля соперника, но "Удинезе" тоже не собирается действовать вторым номером, при первой возможности хозяева идут вперёд.
  • 7'
    Всё же понадобилась помощь Арслану, но довольно быстро привели в порядок полузащитника "Удинезе".
  • Фол, нарушение
    6'
    Арслану досталось, это Толой в борьбе наступил ему на ногу. Сначала защитник гостей нарушил правила сзади, а потом накладка такая неудачная получилась. К счастью, все здоровы.
  • 5'
    Обосновались игроки "Аталанты" с мячом на половине поля соперника, идёт позиционный розыгрыш.
  • 4'
    Штрафной заработали футболисты "Аталанты", Малиновский выполнил подачу, но точно на голову игроку "Удинезе". Мяч выбит.
  • 3'
    Итак, мы наблюдаем с вами перенесённый матч 10-го тура, который должен был состояться в начале декабря, но был отложен из-за непогоды. Старается "Аталанта" прийти в себя после такого шокового начала.
  • Описание гола
    1'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Роберто Перейра! 1:0!
    Ничего себе начало! 24 секунды потребовалось хозяевам! Перейра подхватил мяч на правом фланге, вдоль лицевой ворвался в штрафную площадь и пробил с острого угла по воротам! Голлини мяча коснулся, но отбить не смог!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Удинезе". В чёрно-белой форме сыграет команда хозяев, а "Аталанта" будет играть в бирюзовой форме.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 2.75 1.95
Бонус: 10 000 ₽ 4.00 3.70 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.72 3.60 2.09
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 2.60 3.25
  2.18 3.04 3.98

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.80 1.27 2.95 1.41 1.97 1.84 1.56 2.44 1.38 3.05 1.18 4.70 1.14 5.80 1.06 8.50 1.06 8.80
10.75 1.00 9.60 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.01 1.89 1.54 2.48 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 10.25
12.50 1.01 8.90 1.04 5.30 1.15 4.00 1.24 3.90 1.25 1.78 2.10 2.63 1.48 1.66 2.20 1.27 3.70 1.10 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 17.50
4.03 1.27 4.21 1.24 2.55 1.55 2.02 1.86 1.74 2.17 1.46 2.81 1.77 2.12 1.59 2.44 1.15 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.95 1.37 1.96 1.78 1.45 2.65 1.10 6.20
3.20 1.35 2.09 1.74 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
3.05 1.37 2.04 1.77 2.27 2.45 1.11 6.50 1.06 8.80 1.03 8.87
3.27 1.38 2.70 1.52 2.13 1.80 1.69 2.29 1.31 3.62 1.16 5.57 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.75 2.00 1.21 4.20
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.65
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.23 3.73 1.15 4.71

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
1.30 3.50
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
4.20 1.22
Где смотреть матч Удинезе 1:1 Аталанта онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Аталанта

Исход игры
Удинезе
6.1% (9)
Ничья
10.2% (15)
Аталанта
83.7% (123)
Тотал 2.5
Больше
76.03% (111)
Меньше
23.97% (35)
Обе команды забьют
Да
81.51% (119)
Нет
18.49% (27)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
55.8% (82)
1:3 Аталанта
10.9% (16)
0:1 Аталанта
8.2% (12)
1:1 Ничья
7.5% (11)
0:2 Аталанта
4.8% (7)
2:1 Удинезе
4.1% (6)
0:3 Аталанта
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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