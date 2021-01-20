ВАР по всей видимости уже посмотрел этот эпизод, потому что арбитр потрогал наушник, после чего встречу продолжил.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Луис Муриэль! 1:1! Муриэль совершил классный прорыв по центру, ворвался в штрафную, вышел на голкипера и пробил мимо Муссо в створ! Хороший дриблинг получился у форварда "Аталанты"!

3 минуты добавлены к основному времени первого тайма.

Заканчивается первый тайм, без ворот это добавленное время у нас проходит.

Звучит свисток, первый тайм окончен! На табло 1:1, сделаем паузу!

Вернём первую ставку если она не сыграет.

42' Голлини ошибся в штрафной площади, не сумев удержать мяч в руках, Перейра попытался оттеснить голкипера, но голкипер в попытке вернуть ситуацию в свои руки оппонента уронил. Арбитр решил, что в рамках правил всё было.

41' Начинается у нас заключительная пятиминутка первого тайма. "Аталанта" пару моментов создала, но забить пока никак не получается у гостей.

40' Классная атака "Аталанты", Толой ворвался в штрафную, сыграл в стенку с партнёром, под ответный пас уже вырвался на ударную позицию, но Муссо ногой смог отразить мяч!

39' Ещё одна подача в штрафную площадь "Удинезе", и Муссо в высоком прыжке уверенно мяч в руки ловит.

38' Малиновский обыграл на правом фланге защитника, навешивал на дальний край штрафной площади соперника, но Меле туда не успел прибежать.

36' А вот угловой не таким опасным получился у "Аталанты". Пошла подача с правого фланга, точного удара увидеть не удалось. Отбились игроки "Удинезе".

35' Голевой момент! Миранчук из пределов штрафной головой сбросил мяч налево, и набегавший Меле с лёта великолепно под перекладину в дальний угол пробил! Муссо в прыжке смог до мяча дотянуться! Красиво!

34' Подача слева со штрафного в центр штрафной площади "Аталанты", мяч выбит. Пошли вперёд гости.

33' Вновь Малиновский правила нарушил, это Самир по левому флангу прорывался, но затолкал его сзади полузащитник.

32' Очень редкая контратака "Удинезе", Перейра справа прорвался, простреливал в центр штрафной площади, выбили гости мяч.

31' Против Миранчука вновь нарушены правила на фланге, это Бекао перестарался в отборе.

29' Малиновский по центру забрался в штрафную площадь соперника, наносил удар по воротам, но получилось выше перекладины.

27' Малиновский не пустил в быструю атаку соперника, это Самиру досталось от украинского полузащитника. Без карточки обошлось, а вот игроку "Удинезе" помощь врачей понадобилась.

25' Муриэль получил мяч перед штрафной площадью соперника, попытался освободиться от опеки для удара, но в итоге смогли у него мяч выцарапать.

23' Малиновский получил мяч справа в штрафной площади, удалось обыграть защитника и навесить, Толой набежал и пробил головой. Выше перекладины получилось.

20' Приближается первый тайм к своей середине. Старается "Аталанта" действовать активнее, но обороняются очень хорошо игроки хозяев, моментов у ворот Муссо практически нет.

18' Полу-удар или полу-прострел получился у Муриэля с левого фланга, пытался там его партнёру ногу подставить, но мяч не изменил направление, в итоге Муссо его в руки поймал.

17' Вновь нарушены правила на Миранчуке, на этот раз Бекао его сзади зацепил. Но мяч ближе к флангу стоит, так что вряд ли удар будет.

16' Луис Муриэль в итоге нанёс мощный удар со штрафного, порядка 28-ми метров до цели было, выше перекладины мяч в итоге пролетел.

15' Малиновский по центру поля приближался к штрафной площади, но уткнулся в оппонента. Это Арслан правила нарушил. Луис Муриэль у мяча.

13' Малиновский с дальней дистанции пробивал по воротам "Удинезе", но в створ не попал.

11' Миранчук подобрал мяч, намеревался рвануть в атаку, лежачий Перейра схватил российского полузащитника за ногу. Курьёзный момент! Это первая карточка.

10' Вау, Арслан образцово исполнил мельницу в стиле Зидана, она же марсельская рулетка, но Толой не менее образцовый подкат исполнил, выбив мяч!

9' Старается "Аталанта" быть активной на половине поля соперника, но "Удинезе" тоже не собирается действовать вторым номером, при первой возможности хозяева идут вперёд.

7' Всё же понадобилась помощь Арслану, но довольно быстро привели в порядок полузащитника "Удинезе".

6' Арслану досталось, это Толой в борьбе наступил ему на ногу. Сначала защитник гостей нарушил правила сзади, а потом накладка такая неудачная получилась. К счастью, все здоровы.

5' Обосновались игроки "Аталанты" с мячом на половине поля соперника, идёт позиционный розыгрыш.

4' Штрафной заработали футболисты "Аталанты", Малиновский выполнил подачу, но точно на голову игроку "Удинезе". Мяч выбит.

3' Итак, мы наблюдаем с вами перенесённый матч 10-го тура, который должен был состояться в начале декабря, но был отложен из-за непогоды. Старается "Аталанта" прийти в себя после такого шокового начала.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Роберто Перейра! 1:0!

Ничего себе начало! 24 секунды потребовалось хозяевам! Перейра подхватил мяч на правом фланге, вдоль лицевой ворвался в штрафную площадь и пробил с острого угла по воротам! Голлини мяча коснулся, но отбить не смог!