Удинезе
1:1
Перерыв
Стадион: Дачия-Арена
Аталанта
1:0
1' ГолПерейра Роберто
11' Желтая карточкаПерейра Роберто
1:1
44' ГолМуриэль Луис
33
Хатебур
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
1'
1:0
11'
44'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|4 (1)
|0.22
|2.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.17
|3.
|Перейра Роберто
|2
|0.11
|4.
|Окака Стефано
|2
|0.11
|5.
|Ласанья Кевин
|2
|0.11
|6.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.11
|7.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.06
|8.
|Несторовски Илья
|1
|0.06
|9.
|Самир Каэтано
|1
|0.06
|10.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.06
|11.
|Делофеу Херард
|0
|0
|12.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|11 (1)
|0.61
|2.
|Сапата Дуван
|7 (1)
|0.39
|3.
|Госенс Робин
|5
|0.28
|4.
|Гомес Алехандро
|4
|0.22
|5.
|Иличич Йосип
|2
|0.11
|6.
|Толой Рафаэл
|2
|0.11
|7.
|Хатебур Ханс
|2
|0.11
|8.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.11
|9.
|Фройлер Ремо
|1
|0.06
|10.
|Малиновский Руслан
|1
|0.06
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0.06
|12.
|Пессина Маттео
|1
|0.06
|13.
|Де Рон Мартен
|1
|0.06
|14.
|Миранчук Алексей
|1
|0.06
|15.
|Паломино Хосе
|0
|0
|16.
|Джимсити Берат
|0
|0
|17.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|6
|0
|2.
|Бекао Родриго
|5
|0
|3.
|Самир Каэтано
|4
|0
|4.
|Перейра Роберто
|4
|0
|5.
|Муссо Хуан
|3
|0
|6.
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|7.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|8.
|Окака Стефано
|1
|0
|9.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|10.
|Уолас Соуза
|1
|0
|11.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|12.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|5
|0
|2.
|Джимсити Берат
|4
|0
|3.
|Госенс Робин
|4
|0
|4.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|3
|0
|6.
|Паломино Хосе
|2
|0
|7.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0
|12.
|Мохика Хоан
|1
|0
|13.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Аталанта
|12.5% (5)
|15% (6)
|20% (8)
|17.5% (7)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе
Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =7 -3Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма
Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы) Удинезе 0:0 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|39 - 19
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|45 - 23
|40
|3.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|40 - 16
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|6.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|41 - 23
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|31 - 27
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 34
|21
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 28
|17
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 36
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|26 - 35
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|21 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|2.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|17.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|7.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 13
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Аталанта
Исход игры
Удинезе
6.1% (9)
Ничья
10.2% (15)
Аталанта
83.7% (123)
Тотал 2.5
Больше
76.03% (111)
Меньше
23.97% (35)
Обе команды забьют
Да
81.51% (119)
Нет
18.49% (27)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
55.8% (82)
1:3 Аталанта
10.9% (16)
0:1 Аталанта
8.2% (12)
1:1 Ничья
7.5% (11)
0:2 Аталанта
4.8% (7)
2:1 Удинезе
4.1% (6)
0:3 Аталанта
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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