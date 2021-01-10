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Удинезе
 
Позже

Стадион:
Аталанта
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
90
Зеегелаар
Марвин
9
Делофеу
Херард
23
Пуссетто
Игнасио
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
15
Де
Рон
Мартен
40
Руджери
Маттео
32
Пессина
Маттео
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
Удинезе
3-5-2
Аталанта
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 4 (1) 0.24
2. Пуссетто Игнасио 3 0.18
3. Окака Стефано 2 0.12
4. Арслан Толгай-Али 2 0.12
5. Ласанья Кевин 2 0.12
6. Перейра Роберто 1 0.06
7. Форестьери Фернандо 1 0.06
8. Несторовски Илья 1 0.06
9. Самир Каэтано 1 0.06
10. Зеегелаар Марвин 1 0.06
11. Делофеу Херард 0 0
12. Оуведжан Томас 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 10 (1) 0.59
2. Сапата Дуван 7 (1) 0.41
3. Госенс Робин 5 0.29
4. Гомес Алехандро 4 0.24
5. Иличич Йосип 2 0.12
6. Толой Рафаэл 2 0.12
7. Хатебур Ханс 2 0.12
8. Ламмерс Сэм 2 0.12
9. Фройлер Ремо 1 0.06
10. Малиновский Руслан 1 0.06
11. Пашалич Марио 1 0.06
12. Де Рон Мартен 1 0.06
13. Миранчук Алексей 1 0.06
14. Пессина Маттео 1 0.06
15. Паломино Хосе 0 0
16. Джимсити Берат 0 0
17. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 6 0
2. Бекао Родриго 5 0
3. Самир Каэтано 4 0
4. Перейра Роберто 3 0
5. Муссо Хуан 3 0
6. Зеегелаар Марвин 2 0
7. Пуссетто Игнасио 2 0
8. Окака Стефано 1 0
9. Нюйтинк Брэм 1 0
10. Уолас Соуза 1 0
11. Ласанья Кевин 1 0
12. Макенго Жан-Виктор 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 5 0
2. Джимсити Берат 4 0
3. Госенс Робин 4 0
4. Толой Рафаэл 3 0
5. Де Рон Мартен 3 0
6. Паломино Хосе 2 0
7. Фройлер Ремо 2 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Хатебур Ханс 2 0
10. Пессина Маттео 2 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Аталанта 12.5% (5) 15% (6) 20% (8) 17.5% (7) 22.5% (9) 12.5% (5)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе
Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма
Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе 2:3 Аталанта Серия A Аталанта 7:1 Удинезе Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Аталанта Серия A
Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы) Удинезе 0:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 18 12 4 2 45 - 23 40
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
6. Аталанта Заявка 17 9 5 3 40 - 22 32
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 18 6 3 9 21 - 34 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 17 4 4 9 19 - 27 16
16. Дженоа Заявка 18 3 6 9 18 - 30 15
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
2. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
15. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
17. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Удинезе 10% (5)
    X 14% (7)
    Аталанта 76% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Аталанта
    4.75
    4.10
    1.83
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.30 3.90 1.80
    Бонус: 10 000 ₽ 4.40 3.95 1.77
    Бонус: 5 000 ₽ 4.75 3.78 1.83
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 4.10 1.82
      4.54 4.05 1.79

    Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.40 1.21 2.20 1.68 1.74 2.11 1.48 2.65 1.19 4.80 1.07 9.00
    12.00 1.00 11.00 1.01 4.33 1.20 3.45 1.31 2.23 1.73 1.74 2.09 1.44 2.69 1.20 3.90 1.14 4.55 1.04 7.80
    15.50 0.00 9.80 1.02 4.30 1.20 3.45 1.30 2.23 1.68 1.99 1.85 1.75 2.14 1.47 2.60 1.23 4.00 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.80 0.00 13.50
    4.72 1.22 2.71 1.51 2.25 1.71 2.01 1.90 1.75 2.18 1.59 2.49 1.48 2.78 1.18 5.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 2.18 1.64 1.51 2.44 1.13 5.40
    3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.19 4.40 1.14 5.85
    2.20 1.67 1.53 2.48 1.19 4.60
    2.91 1.46 2.29 1.69 1.77 2.17 1.54 2.62 1.37 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.17 1.88 1.85 1.25 3.65
    4.55 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.16
    1.67 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
    2.90 1.38
    Где смотреть матч Удинезе - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Удинезе - Аталанта

    Исход игры
    Удинезе
    10% (5)
    Ничья
    14% (7)
    Аталанта
    76% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.39% (34)
    Меньше
    30.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    81.63% (40)
    Нет
    18.37% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    52% (26)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    1:3 Аталанта
    6% (3)
    0:1 Аталанта
    6% (3)
    0:2 Аталанта
    6% (3)
    1:4 Аталанта
    4% (2)
    1:0 Удинезе
    4% (2)
    2:1 Удинезе
    4% (2)
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