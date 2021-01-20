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  3. Франция
Марсель
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Ланс
0' 10'
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
21
Ронжье
Валентин
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
8
Сансон
Морган
28
Жермен
Валер
9
Бенедетто
Дарио
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
15
Фортес
Стивен
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
8
Фофана
Секо
28
Дукуре
Шейк
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
23
Банса
Саймон
Марсель
4-2-3-1
Ланс
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 6 0.33
2. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.22
3. Пайе Димитри 3 0.17
4. Жермен Валер 3 0.17
5. Сансон Морган 2 0.11
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.11
7. Ронжье Валентин 1 0.06
8. Радоньич Неманья 1 0.06
9. Амави Жордан 1 0.06
10. Гуйе Пап 1 0.06
11. Балерди Леонардо 1 0.06
12. Сакаи Хироки 0 0
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Хауи Саиф-Эдин 0 0
15. Камара Бубакар 0 0
16. Кюизанс Микаэль 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 8 (5) 0.42
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.26
3. Ганаго Игнатиус 5 0.26
4. Мюинга Арно 4 0.21
5. Банса Саймон 2 0.11
6. Силла Иссиага 1 0.05
7. Медина Факундо 1 0.05
8. Дукуре Шейк 1 0.05
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Жан Корентин 0 0
13. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Ронжье Валентин 5 0
3. Чалета-Цар Дуе 5 0
4. Амави Жордан 3 1
5. Гуйе Пап 3 1
6. Сакаи Хироки 4 0
7. Пайе Димитри 2 1
8. Бенедетто Дарио 2 1
9. Камара Бубакар 3 0
10. Нагатомо Юто 2 0
11. Стротман Кевин 2 0
12. Товен Флорьян 2 0
13. Сансон Морган 2 0
14. Хауи Саиф-Эдин 2 0
15. Кюизанс Микаэль 2 0
16. Балерди Леонардо 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Баде Луак 5 1
3. Каюзак Янник 6 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Сотока Флорьян 3 0
7. Какута Гаэль 2 0
8. Фортес Стивен 2 0
9. Маурисио Тони 2 0
10. Мишлен Клеман 0 1
11. Перес Мануэль 1 0
12. Лека Жан-Луи 1 0
13. Айдара Массадио 1 0
14. Жан Корентин 1 0
15. Банса Саймон 1 0
16. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 16% (4) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 28% (7)
 Ланс 14.81% (4) 14.81% (4) 25.93% (7) 18.52% (5) 3.7% (1) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье
Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель
Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест
Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа

Последние игры между собой

Марсель: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Ланс 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 0:1 Марсель Товарищеские матчи Марсель 4:0 Ланс Кубок лиги
Ланс 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Ланс Лига 1 Марсель 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 3:1 Марсель Кубок Ланс 1:0 Марсель Лига 1 Ланс 3:3 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Ланс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 13 3 4 44 - 11 42
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель 0:0 Заявка 19 9 6 4 26 - 18 33
7. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
8. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
9. Ланс 0:0 Заявка 20 8 5 7 29 - 29 29
10. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
11. Метц Заявка 20 7 7 6 21 - 18 28
12. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
13. Ницца Заявка 19 6 5 8 22 - 28 23
14. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
15. Реймс Заявка 20 5 6 9 28 - 31 21
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
2. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
3. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс 0:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Ланс 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Марсель 89.9% (133)
X 8.8% (13)
Ланс 1.4% (2)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Ланс
2.20
3.40
3.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.25 3.55
Бонус: 10 000 ₽ 2.14 3.25 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.40 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.30 3.85
  2.20 3.30 3.63

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 7.50 1.08 3.20 1.36 2.41 1.57 1.74 2.11 1.28 3.70 1.12 6.00 1.09 7.40
8.10 1.04 7.10 1.07 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.14 1.39 3.00 1.25 3.78 1.08 6.65 1.06 7.00 1.00 11.75
9.70 1.03 6.90 1.07 3.15 1.36 2.45 1.60 2.01 1.86 1.77 2.12 1.72 2.12 1.38 3.05 1.27 3.80 1.10 6.70 1.10 7.10 1.02 13.50 1.01 12.50 0.00 19.50
3.17 1.39 2.78 1.49 2.39 1.63 1.99 1.91 1.75 2.17 1.56 2.54 1.43 3.04 1.27 4.06 1.10 8.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.75 2.01 1.35 3.00 1.07 7.20
2.77 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
1.77 2.05 1.36 3.20 1.10 7.00
2.78 1.47 2.28 1.68 1.77 2.13 1.49 2.73 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.47 1.50 1.61 2.23 1.15 4.90
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.22 4.25 1.16 5.50
2.45 1.51 1.58 2.28 1.21 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
1.86 1.95
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.50 1.30
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Прогнозы на матч Марсель 0:0 Ланс

Исход игры
Марсель
89.9% (133)
Ничья
8.8% (13)
Ланс
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.53% (84)
Меньше
42.47% (62)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Марсель
50.7% (75)
1:0 Марсель
16.9% (25)
2:0 Марсель
16.2% (24)
1:1 Ничья
7.4% (11)
3:1 Марсель
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:2 Ланс
1.4% (2)
3:2 Марсель
1.4% (2)
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