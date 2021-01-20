25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
28
Жермен
Валер
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
23
Банса
Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
33 Суаре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|6
|0.33
|2.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.22
|3.
|Пайе Димитри
|3
|0.17
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.17
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.11
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.11
|7.
|Ронжье Валентин
|1
|0.06
|8.
|Радоньич Неманья
|1
|0.06
|9.
|Амави Жордан
|1
|0.06
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0.06
|11.
|Балерди Леонардо
|1
|0.06
|12.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|13.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
|15.
|Камара Бубакар
|0
|0
|16.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|8 (5)
|0.42
|2.
|Сотока Флорьян
|5 (1)
|0.26
|3.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.26
|4.
|Мюинга Арно
|4
|0.21
|5.
|Банса Саймон
|2
|0.11
|6.
|Силла Иссиага
|1
|0.05
|7.
|Медина Факундо
|1
|0.05
|8.
|Дукуре Шейк
|1
|0.05
|9.
|Маурисио Тони
|0
|0
|10.
|Фофана Секо
|0
|0
|11.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|12.
|Жан Корентин
|0
|0
|13.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|2.
|Ронжье Валентин
|5
|0
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|4.
|Амави Жордан
|3
|1
|5.
|Гуйе Пап
|3
|1
|6.
|Сакаи Хироки
|4
|0
|7.
|Пайе Димитри
|2
|1
|8.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|9.
|Камара Бубакар
|3
|0
|10.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|11.
|Стротман Кевин
|2
|0
|12.
|Товен Флорьян
|2
|0
|13.
|Сансон Морган
|2
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|16.
|Балерди Леонардо
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|7
|1
|2.
|Баде Луак
|5
|1
|3.
|Каюзак Янник
|6
|0
|4.
|Медина Факундо
|5
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|4
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|3
|0
|7.
|Какута Гаэль
|2
|0
|8.
|Фортес Стивен
|2
|0
|9.
|Маурисио Тони
|2
|0
|10.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|11.
|Перес Мануэль
|1
|0
|12.
|Лека Жан-Луи
|1
|0
|13.
|Айдара Массадио
|1
|0
|14.
|Жан Корентин
|1
|0
|15.
|Банса Саймон
|1
|0
|16.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|8% (2)
|28% (7)
|Ланс
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +8 =3 -9Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье
Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель
Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест
Последние игры между собой
Марсель: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 11
|42
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 18
|33
|7.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Бордо
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 21
|29
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|29 - 29
|29
|10.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|11.
|Метц
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|21 - 18
|28
|12.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|13.
|Ницца
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 28
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|29 - 32
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 31
|21
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Ланс
Исход игры
Марсель
89.9% (133)
Ничья
8.8% (13)
Ланс
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.53% (84)
Меньше
42.47% (62)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Марсель
50.7% (75)
1:0 Марсель
16.9% (25)
2:0 Марсель
16.2% (24)
1:1 Ничья
7.4% (11)
3:1 Марсель
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:2 Ланс
1.4% (2)
3:2 Марсель
1.4% (2)
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