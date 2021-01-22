  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0' 2'
22
Кюн
Филипп
13
Райхель
Кен
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
30
Мультауп
Маурице
20
Марк
Хейдер
29
Хеннинг
Брайан
8
Таффертсхофер
Ульрих
14
Аменийдо
Этьенн
37
Керк
Себастьян
9
Сантос
Кристиан
1
Меннель
Мартин
12
Брайткройц
Стив
26
Гонтер
Сёрен
6
Баллас
Флориан
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
33
Гнятич
Огнен
7
Хоксхайдт
Ян
10
Назаров
Дмитрий
II
11
Крюгер
Флориан
37
Теструт
Паскаль
Оснабрюк
4-4-2
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 7 (3) 0.44
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.19
3. Аменийдо Этьенн 2 0.13
4. Бирман Тимо 2 0.13
5. Ихорст Лук 2 0.13
6. Мультауп Маурице 1 0.06
7. Шмидт Никлас 1 0.06
8. Блаша Давид 1 0.06
9. Айдини Басхким 1 0.06
10. Марк Хейдер 0 0
11. Райхель Кен 0 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 9 (1) 0.56
2. Крюгер Флориан 8 0.5
3. Цолински Бен 2 0.13
4. Штраус Джон-Патрик 1 0.06
5. Назаров Дмитрий II 1 0.06
6. Баумгарт Том 1 0.06
7. Цулехнер Филипп 1 0.06
8. Какуталуа Малкольм 1 0.06
9. Хоксхайдт Ян 0 0
10. Ризе Филипп 0 0
11. Брайткройц Стив 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 6 0
2. Трапп Морис 3 1
3. Хеннинг Брайан 3 0
4. Рейс Людовит 3 0
5. Айдини Басхким 1 1
6. Вольце Кевин 2 0
7. Райхель Кен 2 0
8. Бирман Тимо 2 0
9. Сантос Кристиан 2 0
10. Таффертсхофер Ульрих 2 0
11. Марк Хейдер 1 0
12. Керк Себастьян 1 0
13. Гугганиг Лукас 1 0
14. Кюн Филипп 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Штраус Джон-Патрик 3 1
2. Ризе Филипп 4 0
3. Цолински Бен 4 0
4. Риццуто Калоджеро 1 1
5. Баумгарт Том 1 1
6. Гнятич Огнен 2 0
7. Назаров Дмитрий II 2 0
8. Самсон Луис 2 0
9. Гонтер Сёрен 2 0
10. Фандрих Клеменс 1 0
11. Баллас Флориан 1 0
12. Крюгер Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 5% (1) 20% (4) 30% (6) 5% (1) 20% (4) 20% (4)
 Эрцгебирге Ауэ 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 25% (6)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гамбург 5:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк
Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Оснабрюк Бундеслига 3
Оснабрюк 3:0 Эрцгебирге Ауэ Кубок Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
2. Бохум Заявка 16 10 2 4 31 - 16 32
3. Фортуна Заявка 16 9 3 4 24 - 19 30
4. Хольштайн Киль Заявка 16 8 5 3 26 - 17 29
5. Гройтер Фюрт Заявка 16 8 4 4 30 - 20 28
6. Карлсруэ Заявка 16 8 1 7 29 - 25 25
7. Хайденхайм Заявка 16 7 4 5 22 - 20 25
8. Ганновер 96 Заявка 16 7 2 7 23 - 18 23
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
10. Падерборн Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
11. Оснабрюк Заявка 16 6 4 6 20 - 26 22
12. Нюрнберг Заявка 16 5 5 6 23 - 23 20
13. Ян Заявка 16 5 5 6 21 - 23 20
14. Дармштадт Заявка 16 5 3 8 27 - 30 18
15. Зандхаузен Заявка 16 4 2 10 17 - 34 14
16. Айнтрахт Бр Заявка 16 3 5 8 14 - 32 14
17. Санкт-Паули Заявка 16 2 7 7 21 - 30 13
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 16 2 3 11 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
3. Фортуна Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
4. Гамбург Заявка 9 6 1 2 23 - 9 19
5. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Хольштайн Киль Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Падерборн Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
10. Нюрнберг Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
11. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
13. Айнтрахт Бр Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
14. Карлсруэ Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
15. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
16. Оснабрюк Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
2. Карлсруэ Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
3. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
4. Оснабрюк Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
5. Гамбург Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
6. Бохум Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
7. Фортуна Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Дармштадт Заявка 9 3 1 5 17 - 20 10
9. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
11. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Ганновер 96 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
14. Ян Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Хайденхайм Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
17. Зандхаузен Заявка 8 1 0 7 5 - 20 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
2.33
3.50
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.30 3.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 3.35 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.34 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.45 3.20
  2.29 3.54 3.24

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Эрцгебирге Ауэ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
3.55 1.27 2.75 1.41 1.89 1.85 1.50 2.47 1.35 3.05 1.12 5.60
8.90 1.02 8.10 1.05 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 4.95 1.10 5.55 1.02 9.70
12.00 1.01 8.60 1.05 3.55 1.27 2.75 1.41 1.93 1.87 1.73 2.11 1.52 2.50 1.35 3.10 1.15 5.00 1.12 5.80 1.02 9.70 0.00 16.00
3.90 1.28 2.99 1.43 2.32 1.66 1.99 1.90 1.76 2.15 1.54 2.60 1.36 3.30 1.13 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.91 1.83 1.42 2.75 1.09 6.40
2.91 1.41 1.98 1.83 1.45 2.75 1.15 5.50 1.10 6.80
1.93 1.87 1.42 2.75 1.13 5.50
3.11 1.40 2.55 1.55 2.00 1.89 1.61 2.42 1.44 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 1.73 2.04 1.20 4.30
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.09
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.10 1.33
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