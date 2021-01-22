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  2. Матчи
  3. Германия
Оснабрюк
0:1
Конец матча

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
0:1
13' Гол
Штраус Джон-Патрик
43' Желтая карточка
Хеннинг Брайан
51' Желтая карточка
Назаров Дмитрий II
55' Желтая карточка
Аменийдо Этьенн
81' Желтая карточка
Марк Хейдер
90' Красная карточка
Ихорст Лук
90' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
90'+5
22
Кюн
Филипп
13
Райхель
Кен
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
30
Мультауп
Маурице
20
Марк
Хейдер
29
Хеннинг
Брайан
8
Таффертсхофер
Ульрих
14
Аменийдо
Этьенн
37
Керк
Себастьян
9
Сантос
Кристиан
1
Меннель
Мартин
12
Брайткройц
Стив
26
Гонтер
Сёрен
6
Баллас
Флориан
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
33
Гнятич
Огнен
7
Хоксхайдт
Ян
10
Назаров
Дмитрий
II
11
Крюгер
Флориан
37
Теструт
Паскаль
Оснабрюк
4-4-2
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 7 (3) 0.41
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.18
3. Аменийдо Этьенн 2 0.12
4. Бирман Тимо 2 0.12
5. Ихорст Лук 2 0.12
6. Мультауп Маурице 1 0.06
7. Шмидт Никлас 1 0.06
8. Блаша Давид 1 0.06
9. Айдини Басхким 1 0.06
10. Марк Хейдер 0 0
11. Райхель Кен 0 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 9 (1) 0.53
2. Крюгер Флориан 8 0.47
3. Штраус Джон-Патрик 2 0.12
4. Цолински Бен 2 0.12
5. Назаров Дмитрий II 1 0.06
6. Баумгарт Том 1 0.06
7. Цулехнер Филипп 1 0.06
8. Какуталуа Малкольм 1 0.06
9. Хоксхайдт Ян 0 0
10. Ризе Филипп 0 0
11. Брайткройц Стив 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 7 0
2. Трапп Морис 3 1
3. Хеннинг Брайан 4 0
4. Рейс Людовит 3 0
5. Айдини Басхким 1 1
6. Марк Хейдер 2 0
7. Вольце Кевин 2 0
8. Райхель Кен 2 0
9. Бирман Тимо 2 0
10. Сантос Кристиан 2 0
11. Таффертсхофер Ульрих 2 0
12. Ихорст Лук 0 1
13. Керк Себастьян 1 0
14. Гугганиг Лукас 1 0
15. Кюн Филипп 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Штраус Джон-Патрик 4 1
2. Ризе Филипп 4 0
3. Цолински Бен 4 0
4. Назаров Дмитрий II 3 0
5. Риццуто Калоджеро 1 1
6. Баумгарт Том 1 1
7. Гнятич Огнен 2 0
8. Самсон Луис 2 0
9. Гонтер Сёрен 2 0
10. Фандрих Клеменс 1 0
11. Баллас Флориан 1 0
12. Крюгер Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 5% (1) 20% (4) 30% (6) 5% (1) 20% (4) 20% (4)
 Эрцгебирге Ауэ 24% (6) 8% (2) 12% (3) 16% (4) 16% (4) 24% (6)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гамбург 5:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк
Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Оснабрюк Бундеслига 3
Оснабрюк 3:0 Эрцгебирге Ауэ Кубок Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
2. Бохум Заявка 16 10 2 4 31 - 16 32
3. Фортуна Заявка 17 9 4 4 27 - 22 31
4. Хольштайн Киль Заявка 16 8 5 3 26 - 17 29
5. Гройтер Фюрт Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
6. Карлсруэ Заявка 16 8 1 7 29 - 25 25
7. Хайденхайм Заявка 16 7 4 5 22 - 20 25
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 7 4 6 25 - 21 25
9. Ганновер 96 Заявка 16 7 2 7 23 - 18 23
10. Падерборн Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
11. Оснабрюк Заявка 17 6 4 7 20 - 27 22
12. Нюрнберг Заявка 16 5 5 6 23 - 23 20
13. Ян Заявка 16 5 5 6 21 - 23 20
14. Дармштадт Заявка 16 5 3 8 27 - 30 18
15. Зандхаузен Заявка 16 4 2 10 17 - 34 14
16. Айнтрахт Бр Заявка 16 3 5 8 14 - 32 14
17. Санкт-Паули Заявка 16 2 7 7 21 - 30 13
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 16 2 3 11 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Фортуна Заявка 8 6 2 0 16 - 8 20
3. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
4. Гамбург Заявка 9 6 1 2 23 - 9 19
5. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Хольштайн Киль Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Падерборн Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
10. Нюрнберг Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
11. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
13. Айнтрахт Бр Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
14. Карлсруэ Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
15. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
16. Оснабрюк Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 9 5 3 1 22 - 12 18
2. Карлсруэ Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
3. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
4. Оснабрюк Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
5. Гамбург Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
6. Бохум Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
8. Фортуна Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Дармштадт Заявка 9 3 1 5 17 - 20 10
10. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
11. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Ганновер 96 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
14. Ян Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Хайденхайм Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
17. Зандхаузен Заявка 8 1 0 7 5 - 20 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Хеннинг Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Штраус Джон-Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 3.35 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.34 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 74.00 9.20 1.04
  24.60 4.88 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Эрцгебирге Ауэ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.55 1.27 2.75 1.41 1.89 1.85 1.50 2.47 1.35 3.05 1.12 5.60
8.90 1.02 8.10 1.05 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 4.95 1.10 5.55 1.02 9.70
9.00 1.04 7.00 1.08 1.14 5.20 2.65 1.44 1.66 2.13 1.73 2.11 1.27 3.55 1.18 4.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 16.00
1.83 2.05 1.51 2.65 1.20 4.84 1.81 2.07 1.55 2.54 1.37 3.25 1.56 2.51 1.42 2.97 1.35 3.36 1.12 6.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.91 1.83 1.42 2.75 1.09 6.40
2.91 1.41 1.98 1.83 1.45 2.75 1.15 5.50 1.10 6.80
2.65 1.44 1.77 1.97 1.72 2.05 1.17 4.70 1.09 6.50
2.48 1.56 2.04 1.83 1.57 2.46 1.37 3.16 1.46 2.79 1.26 3.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 1.73 2.04 1.20 4.30
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.09
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.10 1.33
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