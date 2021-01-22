Оснабрюк
0:1
Конец матча
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Эрцгебирге Ауэ
0:1
13' ГолШтраус Джон-Патрик
43' Желтая карточкаХеннинг Брайан
51' Желтая карточкаНазаров Дмитрий II
55' Желтая карточкаАменийдо Этьенн
81' Желтая карточкаМарк Хейдер
90' Красная карточкаИхорст Лук
90' Желтая карточкаШтраус Джон-Патрик
22
Кюн
Филипп
13
Райхель
Кен
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
20
Марк
Хейдер
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
-
13 Райхель КенЗащитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Защитник
-
20 Марк ХейдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мёллер ТимЗащитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
16 Бапо УльрихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
27 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Джек НикласЗащитник
-
27 Хертель СашаЗащитник
- Защитник
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
13'
43'
55'
81'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|7 (3)
|0.41
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.18
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.12
|4.
|Бирман Тимо
|2
|0.12
|5.
|Ихорст Лук
|2
|0.12
|6.
|Мультауп Маурице
|1
|0.06
|7.
|Шмидт Никлас
|1
|0.06
|8.
|Блаша Давид
|1
|0.06
|9.
|Айдини Басхким
|1
|0.06
|10.
|Марк Хейдер
|0
|0
|11.
|Райхель Кен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теструт Паскаль
|9 (1)
|0.53
|2.
|Крюгер Флориан
|8
|0.47
|3.
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0.12
|4.
|Цолински Бен
|2
|0.12
|5.
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.06
|6.
|Баумгарт Том
|1
|0.06
|7.
|Цулехнер Филипп
|1
|0.06
|8.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.06
|9.
|Хоксхайдт Ян
|0
|0
|10.
|Ризе Филипп
|0
|0
|11.
|Брайткройц Стив
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|7
|0
|2.
|Трапп Морис
|3
|1
|3.
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|4.
|Рейс Людовит
|3
|0
|5.
|Айдини Басхким
|1
|1
|6.
|Марк Хейдер
|2
|0
|7.
|Вольце Кевин
|2
|0
|8.
|Райхель Кен
|2
|0
|9.
|Бирман Тимо
|2
|0
|10.
|Сантос Кристиан
|2
|0
|11.
|Таффертсхофер Ульрих
|2
|0
|12.
|Ихорст Лук
|0
|1
|13.
|Керк Себастьян
|1
|0
|14.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|15.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штраус Джон-Патрик
|4
|1
|2.
|Ризе Филипп
|4
|0
|3.
|Цолински Бен
|4
|0
|4.
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|5.
|Риццуто Калоджеро
|1
|1
|6.
|Баумгарт Том
|1
|1
|7.
|Гнятич Огнен
|2
|0
|8.
|Самсон Луис
|2
|0
|9.
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|10.
|Фандрих Клеменс
|1
|0
|11.
|Баллас Флориан
|1
|0
|12.
|Крюгер Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|5% (1)
|20% (4)
|30% (6)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|Эрцгебирге Ауэ
|24% (6)
|8% (2)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гамбург 5:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк
Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|2.
|Бохум
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|31 - 16
|32
|3.
|Фортуна
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 22
|31
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|29 - 25
|25
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 20
|25
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 21
|25
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 18
|23
|10.
|Падерборн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|11.
|Оснабрюк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 27
|22
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 23
|20
|13.
|Ян
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 23
|20
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|27 - 30
|18
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 34
|14
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 32
|14
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|21 - 30
|13
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Фортуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 8
|20
|3.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|4.
|Гамбург
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Падерборн
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 12
|18
|2.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|5.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 20
|10
|10.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
Победитель
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