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Виллем II
1:3
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
10' Гол
Вридт Квази
41' Желтая карточка
Селахи Линдон
45' Желтая карточка
Керстен Сэм
45' Красная карточка
Вридт Квази
1:1
58' Гол
Гучаннеджад Реза
1:2
62' Гол
Гучаннеджад Реза
1:3
70' Пенальти
Гучаннеджад Реза
90'+4
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
11
Кёлерт
Матс
30
Селахи
Линдон
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
10
Павлидис
Вангелис
20
Вридт
Квази
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
5
Паал
Кеннет
23
Рейндерс
Элиано
4
Накаяма
Юта
30
Хюйбертс
Дин
7
Мисиджан
Вирджил
22
Клемент
Пелле
9
Ван
Дёйнен
Майк
Виллем II
4-4-2
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

10'
Вридт Квази
(Павлидис Вангелис)
1:0
40'
 
Лам Томас
Паал Кеннет
41'
Селахи Линдон
 
45'
 
Керстен Сэм
45'
Вридт Квази
 
45'
 
Ферай Иммануэль
Ван Дёйнен Майк
46'
 
Гучаннеджад Реза
Клемент Пелле
58'
1:1
Гучаннеджад Реза
62'
1:2
Гучаннеджад Реза
(Рейндерс Элиано)
63'
Шипперс Винсент
Ндайишимий Майк
 
70'
1:3
Гучаннеджад Реза
70'
 
Леманс Клинт
Мисиджан Вирджил
74'
Саглам Геркем
Селахи Линдон
 
78'
Нуннели Че
Кёлерт Матс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 6 0.33
2. Вридт Квази 4 0.22
3. Нуннели Че 3 0.17
4. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.11
5. Саглам Геркем 2 0.11
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.11
7. Замора Джон 1 0.06
8. Хееркенс Фреек 0 0
9. Хольмен Себастьян 0 0
10. Овюсу Лерой 0 0
11. Кёлерт Матс 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 5 (2) 0.28
2. Леманс Клинт 3 0.17
3. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.17
4. Рейндерс Элиано 2 0.11
5. Дрост Йеспер 1 0.06
6. Накаяма Юта 1 0.06
7. Лам Томас 1 0.06
8. Клемент Пелле 1 0.06
9. Ферай Иммануэль 1 0.06
10. Ван Вермескеркен Саи 0 0
11. Паал Кеннет 0 0
12. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Хольмен Себастьян 4 0
4. Саглам Геркем 4 0
5. Питерс Йорденс 2 0
6. Нелом Микел 2 0
7. Павлидис Вангелис 2 0
8. Ндайишимий Майк 2 0
9. Вридт Квази 0 1
10. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
11. Хееркенс Фреек 1 0
12. Овюсу Лерой 1 0
13. Кёлерт Матс 1 0
14. Селахи Линдон 1 0
15. Спиерингс Уэсли 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Керстен Сэм 4 0
3. Хюйбертс Дин 4 0
4. Ван Полен Брам 3 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Дрост Йеспер 1 0
9. Паал Кеннет 1 0
10. Леманс Клинт 1 0
11. Рейндерс Элиано 1 0
12. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 25% (5) 10% (2) 5% (1) 30% (6) 5% (1) 25% (5)
 ПЕК Зволле 5.56% (1) 0 16.67% (3) 27.78% (5) 38.89% (7) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс
АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +3 =10 -7
ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 17 13 2 2 58 - 13 41
2. Витесс Заявка 17 12 2 3 31 - 13 38
3. ПСВ Заявка 17 11 4 2 41 - 19 37
4. Фейеноорд Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген Заявка 17 9 4 4 25 - 21 31
7. Твенте Заявка 17 8 4 5 33 - 24 28
8. Херенвен Заявка 17 5 7 5 25 - 26 22
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. ПЕК Зволле Заявка 18 4 8 6 20 - 27 20
12. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 4 8 25 - 34 19
13. Хераклес Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
14. ВВВ-Венло Заявка 17 4 4 9 27 - 45 16
15. Ваалвейк Заявка 17 3 5 9 15 - 29 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 17 2 4 11 16 - 41 10
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 17 0 5 12 17 - 45 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
3. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 8 0 2 6 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Гронинген Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
12. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
13. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
14. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
15. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
16. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.39 3.50 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.58 2.94
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.00 6.00
  5.43 2.26 2.34

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
3.95 1.23 2.04 1.72 1.62 2.21 1.41 2.75 1.15 5.00
10.50 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.05 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.30
13.00 0.00 9.40 1.04 3.15 1.33 2.05 1.72 1.44 2.65 1.82 1.99 1.14 5.20 1.10 6.25 1.05 8.50 2.01 1.75 1.31 3.25 1.17 4.70 1.02 11.00
4.22 1.25 3.27 1.35 2.18 1.71 2.80 1.45 2.27 1.67 1.72 2.18 1.44 2.85 1.31 3.52 1.45 2.87 1.99 1.87 1.61 2.37 1.24 4.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.05 1.35 2.05 1.72 1.47 2.55 1.11 5.80
3.20 1.35 2.09 1.73 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.40
2.07 1.75 1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
3.16 1.37 2.60 1.52 2.04 1.82 1.63 2.33 1.24 4.20 1.12 6.56 1.28 3.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.90
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.30 1.22 4.30
2.95 1.37 1.78 1.97 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
3.00 1.36
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