Виллем II
1:3
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
ПЕК Зволле
1:0
10' ГолВридт Квази
41' Желтая карточкаСелахи Линдон
45' Желтая карточкаКерстен Сэм
45' Красная карточкаВридт Квази
1:1
58' ГолГучаннеджад Реза
1:2
62' ГолГучаннеджад Реза
1:3
70' ПенальтиГучаннеджад Реза
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
11
Кёлерт
Матс
20
Вридт
Квази
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
40'
41'
45'
45'
58'
1:1
62'
70'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|6
|0.33
|2.
|Вридт Квази
|4
|0.22
|3.
|Нуннели Че
|3
|0.17
|4.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.11
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.11
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.11
|7.
|Замора Джон
|1
|0.06
|8.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|9.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|10.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|11.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|5 (2)
|0.28
|2.
|Леманс Клинт
|3
|0.17
|3.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.17
|4.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.11
|5.
|Дрост Йеспер
|1
|0.06
|6.
|Накаяма Юта
|1
|0.06
|7.
|Лам Томас
|1
|0.06
|8.
|Клемент Пелле
|1
|0.06
|9.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.06
|10.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|11.
|Паал Кеннет
|0
|0
|12.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|4.
|Саглам Геркем
|4
|0
|5.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|6.
|Нелом Микел
|2
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|9.
|Вридт Квази
|0
|1
|10.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|11.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|12.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|13.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|14.
|Селахи Линдон
|1
|0
|15.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Керстен Сэм
|4
|0
|3.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|4.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|9.
|Паал Кеннет
|1
|0
|10.
|Леманс Клинт
|1
|0
|11.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|12.
|Байселмани Дестан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|25% (5)
|10% (2)
|5% (1)
|30% (6)
|5% (1)
|25% (5)
|ПЕК Зволле
|5.56% (1)
|0
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс
АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +3 =10 -7ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|58 - 13
|41
|2.
|Витесс
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|31 - 13
|38
|3.
|ПСВ
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 19
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|41 - 25
|34
|6.
|Гронинген
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 21
|31
|7.
|Твенте
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 24
|28
|8.
|Херенвен
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 26
|22
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|28 - 30
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|22 - 24
|21
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 27
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|13.
|Хераклес
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 45
|16
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 29
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 41
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 45
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|7.
|Утрехт
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Твенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|ПСВ
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|22 - 13
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|12.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|13.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|16.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
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