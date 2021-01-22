Со штрафного Хофманн навесил на линию вратарской, где пробил Плеа, но мяч покатился слабо и стал легкой добычей для голкипера.

Выиграл подбор у штрафной соперника Нойхаус и тут же пробил в дальний угол. Над перекладиной пролетела сфера.

Перед своей штрафной Бенсебаини заехал в подкате по ногам Ройсу. Опаснейший стандарт будет в распоряжении дортмундцев.

С фланга Нойхаус навесил в штрафную на Плеа, но того опередил Аканджи и головой сбросил мяч в руки Бюрки.

Судья отправил команды на перерыв. Огненный первый тайм мы увидели, а дальше будет еще интересней!

Вернём первую ставку если она не сыграет.

45' Целых четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайм, было много остановок.

44' Прострелил с фланга низом в штрафную Морей. Здесь пробил с ходу Холанн, но мяч заблокировал в подкате Эльведи.

43' Догнал мяч у лицевой линии Геррейро и пробил с острого угла, но крайне неточным вышел этот выстрел.

42' Пауза в матче. Неудачно приземлился на ногу Бенсебаини и попросил сразу же медицинской помощи.

41' Мог выскакивать на ворота соперника Брандт после заброса от Джана, но мяч забрал в свои руки на выходе Зоммер.

40' Ворвался в штрафную соперника на скорости Ройс, но не стал бить, а отдал поперек на Санчо, который пробил вторым касанием. Мяч пролетел рядом со штангой.

39' Прорвался по флангу Закария и прострелил низом в штрафную, но здесь спокойно вынес мяч в центр поля Хуммельс.

38' Диагональ исполнял Эльведи на правый фланг на ход Крамеру, но тот выпустил мяч за пределы поля.

37' Дальний заброс исполнял Бенсебаини на ход Закарие, но того опередил Морей и головой вынес в аут.

36' Пробивал головой Хуммельс после навеса с угла поля от Санчо, но мяч из-под перекладины смог потащить Зоммер.

35' Догнал мяч на фланге Ройс и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги Гинтера полетел на угловой.

34' Получил локтем по голове в центре поля Беллингхэм от Нойхауса. Штрафной удар будут исполнять гости.

33' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Брандт, но тут выиграл верх Эльведи и вынес мяч головой.

32' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Нико Эльведи! Со штрафного пробил в дальний нижний угол Штиндль. Отбил перед собой в падении Бюрки, но первым в чужой штрафной на добивании оказался Эльведи и вколотил снаряд уже в пустые ворота.

31' Перед чужой штрафной Плеа получил по ногам от Аканджи. Опасный стандарт будут исполнять хозяева.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Эрлинг Холанн! Накрутил соперника в чужой штрафной Санчо, обыгрался в стеночку с Беллингхэмом, после чего отдал на Холанна, который вторым касанием с разворота отправил сферу в сетку.

28' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля дортмундцы, даже центр не дают они перейти хозяевам с мячом.

27' После подачи с углового пробивал по воротам Аканджи. Отбил в падении Зоммер, но точно на Беллингхэма, который с лету пробил в угол, но здесь Штиндль головой вынес сферу с линии ворот.

26' Прорывался по правой бровке Ройс и прострелил поперек, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

25' Мягко забрасывал в штрафную соперника Санчо на ход Брандту, но вышел из ворот Зоммер и забрал мяч в свои руки.

24' Снова Санчо оказался с мячом на углу штрафной и пробил в дальний угол, но мяч угодил в спину защитнику.

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Эрлинг Холанн! Обыграл соперника на фланге Санчо, сместился в центр и тонким пасом нашел в штрафной Холанна, который с острого угла отправил сферу точно в дальний нижний угол.

22' В разрез отдавал Нойхаус в центр штрафной на ход Плеа, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Аканджи.

21' В центре поля грамотно подставился Нойхаус и вынудил нарушить правила Беллингхэма. Штрафной исполнят хозяева.

20' С левого фланга низом прострелил в штрафную Брандт, но перехватил мяч в последний момент Лайнер.

19' Прорвался Хофманн по флангу и прострелил в центр штрафной, но там никого из партнеров не оказалось.

17' С левого фланга Ройс прострелил в центр штрафной, но здесь Нойхаус не позволил пробить Джану.

16' Получил мяч в штрафной соперника Холанн и пробил с разворота, но угодил он точно в корпус Закарие.

15' Прорывался по флангу на скорости Морей и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

14' После долгих просмотров эпизода на повторах судья засчитал гол, удалось Эльведи избежать офсайд.

12' Пауза в матче. Идет просмотр момента с забитым голом на повторе. Ждем решения арбитра, возможно, был офсайд.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Нико Эльведи! Со штрафного навесил Хофманн точно на линию вратарской, куда ворвался Эльведи и в борьбе с защитником вколотил снаряд точно в дальний угол, без шансов для голкипера.

10' Получил по ногам на фланге Закария от Геррейро. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

9' В разрез отдавал Джан в штрафную на ход Санчо, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

8' С угла поля навесил Хофманн в центр штрафной, где пробил головой Гинтер, но мяч полетел мимо ворот.

7' Зацепился за мяч Хофманн на линии штрафной и тут же пробил в дальний нижний угол, но в красивом прыжке справился Бюрки.

6' В центре поля получил по ногам Беллингхэм от Крамера. Штрафной удар будут исполнять дортмундцы.

5' Диагональ исполнял Нойхаус на правый фланг, куда врывался Закария, но Джан в подкате вынес мяч в аут.

4' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе черно-желтый комплект формы.

3' После просмотра видеповтора судья принял решение не засчитывать гол, назначив фол в атаке.

2' Обрезался на своей половине поля Беллингхем, подарив мяч Хофманну, который тут же отдал пас на Нойхаус, который в касание пробил точно в дальнюю девятку.