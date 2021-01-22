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  3. Германия
Боруссия М
2:2
Перерыв

Стадион:
Боруссия Д
0'
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Нойхаус Флориан
1:0
11' Гол
Эльведи Нико
1:1
22' Гол
Холанн Эрлинг
1:2
28' Гол
Холанн Эрлинг
2:2
32' Гол
Эльведи Нико
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Закария
Денис
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
1
Бюрки
Роман
2
Морей
Матеу
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
23
Джан
Эмре
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
9
Холанн
Эрлинг
Боруссия М
4-4-2
Боруссия Д
4-2-3-1

Ход матча

1'
Нойхаус Флориан
 
11'
Эльведи Нико
(Хофманн Йонас)
1:0
22'
1:1
Холанн Эрлинг
(Санчо Джедон)
28'
1:2
Холанн Эрлинг
(Санчо Джедон)
32'
Эльведи Нико
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 9 (5) 0.5
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.22
3. Нойхаус Флориан 3 0.17
4. Эльведи Нико 3 0.17
5. Эмболо Брель 3 0.17
6. Плеа Алассан 2 0.11
7. Тюрам Маркус 2 0.11
8. Вольф Ханнес 2 0.11
9. Гинтер Маттиас 1 0.06
10. Вендт Оскар 1 0.06
11. Лайнер Штефан 1 0.06
12. Лазаро Валентино 1 0.06
13. Закария Денис 1 0.06
14. Херрманн Патрик 0 0
15. Бенеш Ласло 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 14 (1) 0.78
2. Джованни Рейна 3 0.17
3. Ройс Марко 3 0.17
4. Хуммельс Матс 3 0.17
5. Санчо Джедон 2 0.11
6. Геррейро Рафаэль 2 0.11
7. Аканджи Мануэль 2 0.11
8. Джан Эмре 1 0.06
9. Мёнье Тома 1 0.06
10. Брандт Юлиан 1 0.06
11. Азар Торган 1 0.06
12. Пасслак Феликс 1 0.06
13. Мукоко Юссуфа 1 0.06
14. Беллингхем Джуд 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 6 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Вендт Оскар 3 0
4. Штиндль Ларс 3 0
5. Эмболо Брель 3 0
6. Бенсебаини Рами 3 0
7. Херрманн Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Гинтер Маттиас 2 0
10. Лазаро Валентино 2 0
11. Закария Денис 2 0
12. Зоммер Янн 1 0
13. Плеа Алассан 1 0
14. Хофманн Йонас 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 5 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Хуммельс Матс 3 0
5. Аканджи Мануэль 2 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 16.13% (5) 12.9% (4) 16.13% (5) 22.58% (7) 9.68% (3) 22.58% (7)
 Боруссия Д 3.03% (1) 0 12.12% (4) 27.27% (9) 30.3% (10) 27.27% (9)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М
Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Боруссия Д: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Боруссия Д 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Кубок Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг Заявка 17 10 5 2 29 - 14 35
3. Байер Л Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
4. Боруссия Д 2:2 Заявка 18 9 3 6 35 - 24 30
5. Вольфсбург Заявка 17 7 8 2 26 - 19 29
6. Боруссия М 2:2 Заявка 18 7 8 3 33 - 28 29
7. Унион Берлин Заявка 17 7 7 3 32 - 21 28
8. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 9 2 30 - 26 27
9. Фрайбург Заявка 17 6 6 5 31 - 28 24
10. Штуттгарт Заявка 17 5 7 5 32 - 27 22
11. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
12. Аугсбург Заявка 17 5 4 8 17 - 26 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Арминия Заявка 17 5 2 10 13 - 24 17
15. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Майнц Заявка 17 1 4 12 15 - 36 7
18. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Боруссия М 2:2 Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. Байер Л Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Боруссия Д 2:2 Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
9. Фрайбург Заявка 9 3 4 2 20 - 14 13
10. Арминия Заявка 9 4 0 5 9 - 11 12
11. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Аугсбург Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
15. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 9 0 2 7 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 9 5 2 2 21 - 12 17
4. Боруссия Д 2:2 Заявка 10 5 2 3 18 - 13 17
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 16 - 16 13
7. Унион Берлин Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
8. Боруссия М 2:2 Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
10. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
12. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
13. Вольфсбург Заявка 9 2 5 2 12 - 11 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв. Огненный первый тайм мы увидели, а дальше будет еще интересней!
  • 45'
    С фланга Нойхаус навесил в штрафную на Плеа, но того опередил Аканджи и головой сбросил мяч в руки Бюрки.
  • 45'
    Перед своей штрафной Бенсебаини заехал в подкате по ногам Ройсу. Опаснейший стандарт будет в распоряжении дортмундцев. 
  • 45'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Нойхаус и тут же пробил в дальний угол. Над перекладиной пролетела сфера.
  • 45'
    Со штрафного Хофманн навесил на линию вратарской, где пробил Плеа, но мяч покатился слабо и стал легкой добычей для голкипера.
  • Дополнительное время
    45'
    Целых четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайм, было много остановок.
  • 44'
    Прострелил с фланга низом в штрафную Морей. Здесь пробил с ходу Холанн, но мяч заблокировал в подкате Эльведи.
  • 43'
    Догнал мяч у лицевой линии Геррейро и пробил с острого угла, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 42'
    Пауза в матче. Неудачно приземлился на ногу Бенсебаини и попросил сразу же медицинской помощи.
  • 41'
    Мог выскакивать на ворота соперника Брандт после заброса от Джана, но мяч забрал в свои руки на выходе Зоммер.
  • Опасный момент
    40'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Ройс, но не стал бить, а отдал поперек на Санчо, который пробил вторым касанием. Мяч пролетел рядом со штангой.
  • 39'
    Прорвался по флангу Закария и прострелил низом в штрафную, но здесь спокойно вынес мяч в центр поля Хуммельс.
  • 38'
    Диагональ исполнял Эльведи на правый фланг на ход Крамеру, но тот выпустил мяч за пределы поля.
  • 37'
    Дальний заброс исполнял Бенсебаини на ход Закарие, но того опередил Морей и головой вынес в аут.
  • 36'
    Пробивал головой Хуммельс после навеса с угла поля от Санчо, но мяч из-под перекладины смог потащить Зоммер.
  • Угловой
    35'
    Догнал мяч на фланге Ройс и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги Гинтера полетел на угловой.
  • 34'
    Получил локтем по голове в центре поля Беллингхэм от Нойхауса. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • 33'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Брандт, но тут выиграл верх Эльведи и вынес мяч головой.
  • 2 гола - дубль!
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Нико Эльведи! Со штрафного пробил в дальний нижний угол Штиндль. Отбил перед собой в падении Бюрки, но первым в чужой штрафной на добивании оказался Эльведи и вколотил снаряд уже в пустые ворота.
  • 31'
    Перед чужой штрафной Плеа получил по ногам от Аканджи. Опасный стандарт будут исполнять хозяева.
  • 2 гола - дубль!
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Эрлинг Холанн! Накрутил соперника в чужой штрафной Санчо, обыгрался в стеночку с Беллингхэмом, после чего отдал на Холанна, который вторым касанием с разворота отправил сферу в сетку.
  • 28'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля дортмундцы, даже центр не дают они перейти хозяевам с мячом.
  • Опасный момент
    27'
    После подачи с углового пробивал по воротам Аканджи. Отбил в падении Зоммер, но точно на Беллингхэма, который с лету пробил в угол, но здесь Штиндль головой вынес сферу с линии ворот.
  • Угловой
    26'
    Прорывался по правой бровке Ройс и прострелил поперек, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 25'
    Мягко забрасывал в штрафную соперника Санчо на ход Брандту, но вышел из ворот Зоммер и забрал мяч в свои руки.
  • 24'
    Снова Санчо оказался с мячом на углу штрафной и пробил в дальний угол, но мяч угодил в спину защитнику.
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Эрлинг Холанн! Обыграл соперника на фланге Санчо, сместился в центр и тонким пасом нашел в штрафной Холанна, который с острого угла отправил сферу точно в дальний нижний угол.
  • 22'
    В разрез отдавал Нойхаус в центр штрафной на ход Плеа, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Аканджи.
  • 21'
    В центре поля грамотно подставился Нойхаус и вынудил нарушить правила Беллингхэма. Штрафной исполнят хозяева.
  • 20'
    С левого фланга низом прострелил в штрафную Брандт, но перехватил мяч в последний момент Лайнер.
  • 19'
    Прорвался Хофманн по флангу и прострелил в центр штрафной, но там никого из партнеров не оказалось. 
  • 17'
    С левого фланга Ройс прострелил в центр штрафной, но здесь Нойхаус не позволил пробить Джану.
  • 16'
    Получил мяч в штрафной соперника Холанн и пробил с разворота, но угодил он точно в корпус Закарие.
  • 15'
    Прорывался по флангу на скорости Морей и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • 14'
    После долгих просмотров эпизода на повторах судья засчитал гол, удалось Эльведи избежать офсайд.
  • Видеоповтор
    12'
    Пауза в матче. Идет просмотр момента с забитым голом на повторе. Ждем решения арбитра, возможно, был офсайд.
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Нико Эльведи! Со штрафного навесил Хофманн точно на линию вратарской, куда ворвался Эльведи и в борьбе с защитником вколотил снаряд точно в дальний угол, без шансов для голкипера. 
  • 10'
    Получил по ногам на фланге Закария от Геррейро. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • Офсайд
    9'
    В разрез отдавал Джан в штрафную на ход Санчо, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 8'
    С угла поля навесил Хофманн в центр штрафной, где пробил головой Гинтер, но мяч полетел мимо ворот.
  • 7'
    Зацепился за мяч Хофманн на линии штрафной и тут же пробил в дальний нижний угол, но в красивом прыжке справился Бюрки.
  • 6'
    В центре поля получил по ногам Беллингхэм от Крамера. Штрафной удар будут исполнять дортмундцы.
  • 5'
    Диагональ исполнял Нойхаус на правый фланг, куда врывался Закария, но Джан в подкате вынес мяч в аут.
  • 4'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе черно-желтый комплект формы.
  • Видеоповтор
    3'
    После просмотра видеповтора судья принял решение не засчитывать гол, назначив фол в атаке.
  • 2'
     Обрезался на своей половине поля Беллингхем, подарив мяч Хофманну, который тут же отдал пас на Нойхаус, который в касание пробил точно в дальнюю девятку. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч розыгрышем с центра поля начали дортмундцы! 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.40 2.02
Бонус: 10 000 ₽ 3.15 3.60 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.42 3.94 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.20 2.01
  3.88 3.19 2.13

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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5.40 1.16 2.50 1.54 2.00 1.82 1.64 2.28 1.26 3.95 1.10 7.00
11.00 1.00 5.20 1.12 4.40 1.18 2.57 1.48 2.08 1.75 1.75 2.32 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.80 1.08 6.30 1.01 10.75
14.00 1.01 5.60 1.12 4.90 1.18 8.96 1.03 7.81 1.05 1.93 1.93 3.50 1.30 2.65 1.47 6.50 1.11 5.10 1.16 2.45 1.55 1.80 2.00 1.47 2.65 1.20 4.44 1.15 5.30 1.03 9.31 1.02 9.91
5.25 1.18 4.56 1.23 3.19 1.39 2.42 1.60 2.16 1.75 1.90 1.98 1.69 2.25 1.56 2.52 1.55 2.61 1.33 3.56 7.07 1.11 2.65 1.51 2.26 1.68 1.88 1.99 2.58 1.54 2.24 1.70 1.89 1.99 1.64 2.34 1.50 2.70 1.15 5.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
3.55 1.27 2.45 1.51 1.62 2.22 1.16 4.70
3.85 1.26 2.65 1.48 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.60 1.51 1.64 2.25 1.27 3.80 2.05 1.75 1.35 3.15 1.19 4.60 1.07 8.40
3.30 1.35 2.72 1.49 2.13 1.76 1.68 2.26 1.48 2.75 1.32 3.55 1.70 2.22 1.43 2.94 1.16 5.63 1.12 6.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.20 1.14 2.06 1.71 1.53 2.40 1.32 3.20
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20
5.09 1.13 4.79 1.15 2.45 1.55 1.80 2.00 1.47 2.65 1.18 4.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.46 2.60
1.41 2.90
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.35 1.30
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
2.63 1.60
Где смотреть матч Боруссия М 2:2 Боруссия Д онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия М 2:2 Боруссия Д

Исход игры
Боруссия М
18.3% (28)
Ничья
34% (52)
Боруссия Д
47.7% (73)
Тотал 2.5
Больше
72% (108)
Меньше
28% (42)
Обе команды забьют
Да
95.33% (143)
Нет
4.67% (7)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
36.6% (56)
1:1 Ничья
22.9% (35)
2:1 Боруссия М
13.7% (21)
2:2 Ничья
10.5% (16)
2:3 Боруссия Д
4.6% (7)
1:3 Боруссия Д
2.6% (4)
1:0 Боруссия М
2% (3)
0:1 Боруссия Д
2% (3)
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