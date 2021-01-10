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Боруссия М
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 9 (5) 0.53
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.24
3. Нойхаус Флориан 3 0.18
4. Эмболо Брель 3 0.18
5. Плеа Алассан 2 0.12
6. Тюрам Маркус 2 0.12
7. Вольф Ханнес 2 0.12
8. Гинтер Маттиас 1 0.06
9. Вендт Оскар 1 0.06
10. Лайнер Штефан 1 0.06
11. Лазаро Валентино 1 0.06
12. Эльведи Нико 1 0.06
13. Закария Денис 1 0.06
14. Херрманн Патрик 0 0
15. Бенеш Ласло 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 12 (1) 0.71
2. Джованни Рейна 3 0.18
3. Ройс Марко 3 0.18
4. Хуммельс Матс 3 0.18
5. Геррейро Рафаэль 2 0.12
6. Санчо Джедон 2 0.12
7. Аканджи Мануэль 2 0.12
8. Джан Эмре 1 0.06
9. Мёнье Тома 1 0.06
10. Брандт Юлиан 1 0.06
11. Азар Торган 1 0.06
12. Пасслак Феликс 1 0.06
13. Мукоко Юссуфа 1 0.06
14. Беллингхем Джуд 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 6 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Вендт Оскар 3 0
4. Штиндль Ларс 3 0
5. Эмболо Брель 3 0
6. Бенсебаини Рами 3 0
7. Херрманн Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Гинтер Маттиас 2 0
10. Лазаро Валентино 2 0
11. Закария Денис 2 0
12. Зоммер Янн 1 0
13. Плеа Алассан 1 0
14. Хофманн Йонас 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 5 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Хуммельс Матс 3 0
5. Аканджи Мануэль 2 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 16.13% (5) 12.9% (4) 16.13% (5) 22.58% (7) 9.68% (3) 22.58% (7)
 Боруссия Д 3.03% (1) 0 12.12% (4) 27.27% (9) 30.3% (10) 27.27% (9)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М
Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Боруссия Д: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Боруссия Д 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Кубок Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 3 2 48 - 25 36
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Байер Л Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
4. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Вольфсбург Заявка 17 7 8 2 26 - 19 29
6. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
7. Боруссия М Заявка 17 7 7 3 31 - 26 28
8. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 8 2 28 - 24 26
9. Фрайбург Заявка 16 6 5 5 29 - 26 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Шальке 04 Заявка 16 1 4 11 13 - 42 7
18. Майнц Заявка 17 1 4 12 15 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
2. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Байер Л Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
9. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 9 0 2 7 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 16 - 11 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
10. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
12. Вольфсбург Заявка 9 2 5 2 12 - 11 11
13. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
14. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2021, осталось 2 дня 18 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Боруссия М 22.8% (13)
    X 29.8% (17)
    Боруссия Д 47.4% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Боруссия Д
    3.30
    3.78
    2.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 10 000 ₽ 3.15 3.60 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.78 2.30
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.55 2.26
      3.18 3.53 2.23

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.40 1.16 2.50 1.54 2.00 1.82 1.64 2.28 1.26 3.95 1.10 7.00
    11.00 1.00 4.85 1.14 4.05 1.21 2.44 1.53 1.95 1.85 1.68 2.46 1.33 3.30 1.24 3.88 1.09 6.30 1.06 6.75
    11.50 1.01 4.80 1.15 4.20 1.23 2.48 1.55 1.99 1.88 1.76 2.14 1.62 2.39 1.32 3.40 1.25 4.00 1.10 6.30 1.07 7.20 1.01 11.00
    5.42 1.16 2.49 1.55 2.23 1.67 1.97 1.86 1.75 2.11 1.60 2.36 1.22 4.29
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.55 1.27 2.45 1.51 1.62 2.22 1.16 4.70
    3.52 1.30 2.43 1.56 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
    2.46 1.55 1.61 2.33 1.25 4.10
    3.17 1.37 2.52 1.54 1.88 1.95 1.61 2.35 1.41 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.20 1.14 2.06 1.71 1.53 2.40 1.32 3.20
    5.25 1.16 3.76 1.27 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32
    2.04 1.72 1.52 2.41 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.46 2.60
    1.45 2.70
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    3.50 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.49
    2.55 1.45
    Где смотреть матч Боруссия М - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д

    Исход игры
    Боруссия М
    22.8% (13)
    Ничья
    29.8% (17)
    Боруссия Д
    47.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.21% (41)
    Меньше
    26.79% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    94.64% (53)
    Нет
    5.36% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    35.1% (20)
    1:1 Ничья
    21.1% (12)
    2:1 Боруссия М
    15.8% (9)
    2:2 Ничья
    8.8% (5)
    2:3 Боруссия Д
    5.3% (3)
    1:3 Боруссия Д
    3.5% (2)
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