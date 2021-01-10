Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|9 (5)
|0.53
|2.
|Хофманн Йонас
|4 (2)
|0.24
|3.
|Нойхаус Флориан
|3
|0.18
|4.
|Эмболо Брель
|3
|0.18
|5.
|Плеа Алассан
|2
|0.12
|6.
|Тюрам Маркус
|2
|0.12
|7.
|Вольф Ханнес
|2
|0.12
|8.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.06
|9.
|Вендт Оскар
|1
|0.06
|10.
|Лайнер Штефан
|1
|0.06
|11.
|Лазаро Валентино
|1
|0.06
|12.
|Эльведи Нико
|1
|0.06
|13.
|Закария Денис
|1
|0.06
|14.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|15.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|0.71
|2.
|Джованни Рейна
|3
|0.18
|3.
|Ройс Марко
|3
|0.18
|4.
|Хуммельс Матс
|3
|0.18
|5.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.12
|6.
|Санчо Джедон
|2
|0.12
|7.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.12
|8.
|Джан Эмре
|1
|0.06
|9.
|Мёнье Тома
|1
|0.06
|10.
|Брандт Юлиан
|1
|0.06
|11.
|Азар Торган
|1
|0.06
|12.
|Пасслак Феликс
|1
|0.06
|13.
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.06
|14.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|6
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Вендт Оскар
|3
|0
|4.
|Штиндль Ларс
|3
|0
|5.
|Эмболо Брель
|3
|0
|6.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|7.
|Херрманн Патрик
|2
|0
|8.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|9.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|10.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|11.
|Закария Денис
|2
|0
|12.
|Зоммер Янн
|1
|0
|13.
|Плеа Алассан
|1
|0
|14.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|5
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Витсель Аксель
|4
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|3
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|7.
|Ройс Марко
|1
|0
|8.
|Мёнье Тома
|1
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|10.
|Морей Матеу
|1
|0
|11.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|Боруссия Д
|3.03% (1)
|0
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|30.3% (10)
|27.27% (9)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =7 -4Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М
Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Боруссия Д: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|48 - 25
|36
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|3.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|26 - 19
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 24
|26
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 26
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|32 - 24
|22
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 25
|19
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 24
|14
|16.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 42
|7
|18.
|Майнц
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д
Исход игры
Боруссия М
22.8% (13)
Ничья
29.8% (17)
Боруссия Д
47.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
73.21% (41)
Меньше
26.79% (15)
Обе команды забьют
Да
94.64% (53)
Нет
5.36% (3)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
35.1% (20)
1:1 Ничья
21.1% (12)
2:1 Боруссия М
15.8% (9)
2:2 Ничья
8.8% (5)
2:3 Боруссия Д
5.3% (3)
1:3 Боруссия Д
3.5% (2)
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