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  3. Турция
Анкарагюджю
2:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Малатьяспор
0'
1:0
4' Гол
Лукашик Даниэль
14' Желтая карточка
Шахан Олджай
19' Желтая карточка
Кициу Стелиос
2:0
37' Пенальти
Пейнтсил Джозеф
47'
25
Фридрих
Рикардо
70
Кициу
Стелиос
50
Шарлия
Звонимир
6
Atakan
Cankaya
89
Туран
Атила
42
Вока
Идриз
35
Лукашик
Даниэль
11
Лобжанидзе
Саба
28
Пейнтсил
Джозеф
88
Цекици
Эндри
9
Болинжи
Жонатан
25
Озбир
Эртач
61
Явру
Зеки
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
45
Хафез
Карим
20
Йылдыз
Ахмед
55
Ндайишимийе
Юссуф
90
Канатсизкуш
Кубилай
21
Фофана
Морике
24
Шахан
Олджай
9
Булут
Умут
Анкарагюджю
4-2-3-1
Малатьяспор
4-2-3-1

Ход матча

4'
Лукашик Даниэль
1:0
14'
 
Шахан Олджай
19'
Кициу Стелиос
 
30'
Дикмен Эрди
Кициу Стелиос
 
37'
Пейнтсил Джозеф
2:0
46'
 
Шебаке Иссам
Шахан Олджай
46'
 
Топали Етмир
Канатсизкуш Кубилай

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пейнтсил Джозеф 5 (1) 0.33
2. Борвен Торгейр 4 (1) 0.27
3. Лобжанидзе Саба 2 0.13
4. Гюрал Эмре 2 (1) 0.13
5. Лукашик Даниэль 2 0.13
6. Болинжи Жонатан 1 0.07
7. Шарлия Звонимир 1 0.07
8. Atakan Cankaya 1 0.07
9. Пинту Тьягу 0 0
10. Кициу Стелиос 0 0
11. Цекици Эндри 0 0
Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 7 (5) 0.47
2. Канатсизкуш Кубилай 2 0.13
3. Аскуа Африйе 2 0.13
4. Тетте Бенджамин 1 0.07
5. Кайя Семих 1 0.07
6. Явру Зеки 1 0.07
7. Булут Умут 1 0.07
8. Топали Етмир 1 0.07
9. Ндайишимийе Юссуф 1 0.07
10. Хафез Карим 0 0
11. Куэва Кристиан 0 0
12. Лукоки Джоди 0 0

Карточки

Анкарагюджю
# Игрок      
1. Шарлия Звонимир 6 0
2. Болинжи Жонатан 4 1
3. Потук Алпер 3 1
4. Кициу Стелиос 4 0
5. Паздан Михал 3 0
6. Пинту Тьягу 2 0
7. Гюрал Эмре 2 0
8. Диуссе Ассан 2 0
9. Аджич Лука 2 0
10. Atakan Cankaya 2 0
11. Айгёрен Эндер 2 0
12. Туран Атила 1 0
13. Борвен Торгейр 1 0
14. Четин Шахверди 1 0
15. Пейнтсил Джозеф 1 0
Малатьяспор
# Игрок      
1. Бюйюк Адем 4 0
2. Аскуа Африйе 4 0
3. Хафез Карим 4 0
4. Тетте Бенджамин 3 0
5. Лукоки Джоди 2 0
6. Шахан Олджай 2 0
7. Шебаке Иссам 2 0
8. Йылдыз Ахмед 2 0
9. Топали Етмир 2 0
10. Булут Умут 1 0
11. Сукуи Фернандо 1 0
12. Сантос Уоллес 1 0
13. Озбир Эртач 1 0
14. Канатсизкуш Кубилай 1 0
15. Хадебе Тинейдж 1 0
16. Дамлу Абдулсамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анкарагюджю 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 31.25% (5)
 Малатьяспор 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 35.29% (6) 5.88% (1) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор
Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон
Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ

Последние игры между собой

Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 1:0 Малатьяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 2:0 Заявка 16 9 3 4 26 - 12 30
2. Галатасарай Заявка 14 9 2 3 25 - 10 29
3. Бешикташ Заявка 14 9 1 4 29 - 19 28
4. Газишехир Газиантеп Заявка 15 7 7 1 28 - 17 28
5. Фенербахче Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6. Хатайспор Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 5 6 3 23 - 17 21
8. Малатьяспор 0:2 Заявка 15 5 5 5 18 - 19 20
9. Трабзонспор Заявка 15 5 5 5 16 - 19 20
10. Коньяспор Заявка 14 5 4 5 18 - 14 19
11. Ризеспор Заявка 14 5 4 5 20 - 22 19
12. Касымпаша Заявка 15 5 4 6 18 - 23 19
13. Гёзтепе Заявка 15 4 7 4 21 - 18 19
14. Сивасспор Заявка 15 4 6 5 15 - 18 18
15. Антальяспор Заявка 15 4 5 6 15 - 24 17
16. Истанбул Башакшехир 0:2 Заявка 15 4 4 7 21 - 26 16
17. Генчлербирлиги Заявка 14 4 3 7 14 - 23 15
18. Анкарагюджю 2:0 Заявка 15 4 3 8 18 - 22 15
19. Денизлиспор Заявка 15 3 4 8 16 - 26 13
20. Эрзурумспор Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
21. Кайсериспор Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 2:0 Заявка 8 6 2 0 17 - 3 20
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3. Бешикташ Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
4. Газишехир Газиантеп Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
5. Галатасарай Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Хатайспор Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
7. Малатьяспор 0:2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8. Касымпаша Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
9. Ризеспор Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
10. Антальяспор Заявка 8 4 1 3 8 - 11 13
11. Гёзтепе Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Коньяспор Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Анкарагюджю 2:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
15. Трабзонспор Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
16. Истанбул Башакшехир 0:2 Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
17. Генчлербирлиги Заявка 7 2 3 2 9 - 12 9
18. Сивасспор Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
19. Денизлиспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
3. Газишехир Газиантеп Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
4. Бешикташ Заявка 7 4 0 3 14 - 15 12
5. Сивасспор Заявка 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Хатайспор Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
7. Трабзонспор Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
8. Аланьяспор 2:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
9. Эрзурумспор Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
10. Коньяспор Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
11. Денизлиспор Заявка 8 2 2 4 12 - 18 8
12. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
13. Истанбул Башакшехир 0:2 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
14. Генчлербирлиги Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
15. Ризеспор Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Малатьяспор 0:2 Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
17. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Анкарагюджю 2:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
21. Антальяспор Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
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Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Малатьяспор
2.52
9.50
32.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 10.50 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.10 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 9.50 29.00
  1.08 10.60 30.98

Самый высокий коэффициент на матч «Анкарагюджю» – «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анкарагюджю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анкарагюджю» – «Малатьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.55 1.08 3.14 1.34 2.43 1.56 1.81 2.10 1.39 3.00 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50
9.80 1.04 7.40 1.08 5.10 1.16 3.70 1.27 2.01 1.80 4.44 1.20 3.05 1.37 1.80 2.00 1.33 3.25 1.22 4.20 1.06 15.00 1.01 15.00 0.00 21.00
3.39 1.34 2.88 1.43 2.46 1.57 2.01 1.85 2.55 1.53 2.23 1.69 3.02 1.40 2.13 1.75 1.77 2.10 1.55 2.52 1.32 3.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.62 1.49 1.79 2.02 1.39 3.00 1.11 6.75 1.08 7.90
1.82 1.98 1.38 1.72 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
2.79 1.44 2.29 1.64 1.79 2.06 1.49 2.64 1.86 1.99 1.53 2.52 1.22 4.27 1.23 4.15 1.11 6.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.43 1.56 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
2.50 1.49 1.62 2.21 1.22 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
5.10 1.45
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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