Анкарагюджю
3:1
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Малатьяспор
1:0
4' ГолЛукашик Даниэль
14' Желтая карточкаШахан Олджай
19' Желтая карточкаКициу Стелиос
2:0
37' ПенальтиПейнтсил Джозеф
2:1
76' ГолНдайишимийе Юссуф
79' Желтая карточкаФридрих Рикардо
81' Желтая карточкаКайя Семих
81' Желтая карточкаЛукашик Даниэль
84' Красная карточкаХафез Карим
3:1
88' ГолБорвен Торгейр
89
Туран
Атила
42
Вока
Идриз
88
Цекици
Эндри
25
Озбир
Эртач
61
Явру
Зеки
26
Кайя
Семих
45
Хафез
Карим
20
Йылдыз
Ахмед
24
Шахан
Олджай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Цекици ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Диуссе АссанПолузащитник
-
10 Чынар ОрканПолузащитник
-
21 Гюрбюз БеркеНападающий
- Нападающий
-
61 Yusuf Goktas
-
Главный тренер: Mustafa Dalci
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шахан ОлджайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Акча МуратЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
4'
1:0
14'
19'
37'
2:0
76'
79'
81'
81'
84'
88'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|5 (1)
|0.33
|2.
|Пейнтсил Джозеф
|5 (1)
|0.33
|3.
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.13
|4.
|Гюрал Эмре
|2 (1)
|0.13
|5.
|Лукашик Даниэль
|2
|0.13
|6.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.07
|7.
|Шарлия Звонимир
|1
|0.07
|8.
|Atakan Cankaya
|1
|0.07
|9.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|10.
|Кициу Стелиос
|0
|0
|11.
|Цекици Эндри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|7 (5)
|0.47
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|2
|0.13
|3.
|Аскуа Африйе
|2
|0.13
|4.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.13
|5.
|Тетте Бенджамин
|1
|0.07
|6.
|Кайя Семих
|1
|0.07
|7.
|Явру Зеки
|1
|0.07
|8.
|Булут Умут
|1
|0.07
|9.
|Топали Етмир
|1
|0.07
|10.
|Хафез Карим
|0
|0
|11.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|12.
|Лукоки Джоди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шарлия Звонимир
|6
|0
|2.
|Болинжи Жонатан
|4
|1
|3.
|Потук Алпер
|3
|1
|4.
|Кициу Стелиос
|4
|0
|5.
|Паздан Михал
|3
|0
|6.
|Пинту Тьягу
|2
|0
|7.
|Гюрал Эмре
|2
|0
|8.
|Диуссе Ассан
|2
|0
|9.
|Аджич Лука
|2
|0
|10.
|Atakan Cankaya
|2
|0
|11.
|Айгёрен Эндер
|2
|0
|12.
|Туран Атила
|1
|0
|13.
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|14.
|Борвен Торгейр
|1
|0
|15.
|Четин Шахверди
|1
|0
|16.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|17.
|Фридрих Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хафез Карим
|4
|1
|2.
|Бюйюк Адем
|4
|0
|3.
|Аскуа Африйе
|4
|0
|4.
|Тетте Бенджамин
|3
|0
|5.
|Лукоки Джоди
|2
|0
|6.
|Шахан Олджай
|2
|0
|7.
|Шебаке Иссам
|2
|0
|8.
|Йылдыз Ахмед
|2
|0
|9.
|Топали Етмир
|2
|0
|10.
|Булут Умут
|1
|0
|11.
|Кайя Семих
|1
|0
|12.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|13.
|Сантос Уоллес
|1
|0
|14.
|Озбир Эртач
|1
|0
|15.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
|16.
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|17.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анкарагюджю
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|Малатьяспор
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +6 =3 -11Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор
Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон
Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 12
|30
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 10
|29
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 19
|28
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 17
|28
|5.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 14
|19
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 22
|19
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 18
|19
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 18
|18
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|19 - 23
|15
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|21.
|Кайсериспор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 3
|20
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 11
|13
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|14.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 15
|12
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|8.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|9.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|11.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|21.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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