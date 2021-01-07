Фенербахче
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Аланьяспор
5' Желтая карточкаТиам Маме
1:0
12' ГолГюмюш Синан
14' Желтая карточкаДавидсон
15' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
15' Желтая карточкаТекин Харун
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
29
Гюмюш
Синан
27
Тиам
Маме
22
Кутлу
Беркан
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Eyup Akcan
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гюней ЧагрыВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Semih Tokatli
Ход матча
5'
12'
1:0
14'
15'
15'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.25
|2.
|Сиссе Паписс
|3
|0.19
|3.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.19
|4.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.19
|5.
|Пелкас Димитрис
|2
|0.13
|6.
|Тиам Маме
|2
|0.13
|7.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.13
|8.
|Саматта Мбвана
|2
|0.13
|9.
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.13
|10.
|Азиз Сердар
|1
|0.06
|11.
|Валенсия Эннер
|1
|0.06
|12.
|Сангаре Назим
|1
|0.06
|13.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.06
|14.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.06
|15.
|Густаво Диас
|1
|0.06
|16.
|Гюмюш Синан
|1
|0.06
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|7
|0.41
|2.
|Бакасетас Тасос
|4 (2)
|0.24
|3.
|Бабакар Хоума
|4
|0.24
|4.
|Барейро Адам
|4
|0.24
|5.
|Колкер Стивен
|2
|0.12
|6.
|Мубандже Жак-Франсуа
|2
|0.12
|7.
|Бингол Тайфур
|1
|0.06
|8.
|Кутлу Беркан
|1
|0.06
|9.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.06
|10.
|Учан Салих
|1
|0.06
|11.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|12.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
|13.
|Хуанфран Морено
|0
|0
|14.
|Аксой Фатих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|6
|0
|2.
|Азиз Сердар
|3
|1
|3.
|Гюмюш Синан
|3
|1
|4.
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|5.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|6.
|Эркин Джанер
|3
|0
|7.
|Туфан Озан
|3
|0
|8.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|9.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|10.
|Тиссеран Марсель
|2
|0
|11.
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|12.
|Соса Хосе
|1
|0
|13.
|Сангаре Назим
|1
|0
|14.
|Тиам Маме
|1
|0
|15.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|16.
|Адеми Кемаль
|1
|0
|17.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Учан Салих
|5
|0
|2.
|Бакасетас Тасос
|5
|0
|3.
|Бабакар Хоума
|2
|1
|4.
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|5.
|Мубандже Жак-Франсуа
|3
|0
|6.
|Сиопис Манолис
|3
|0
|7.
|Давидсон
|3
|0
|8.
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|9.
|Барейро Адам
|2
|0
|10.
|Кутлу Беркан
|2
|0
|11.
|Колкер Стивен
|1
|0
|12.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|13.
|Бингол Тайфур
|1
|0
|14.
|Марафона Карлош
|1
|0
|15.
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|16.
|Аксой Фатих
|1
|0
|17.
|Гюнеш Умут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|Аланьяспор
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|33.33% (9)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =3 -4Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор
Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор
Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Фенербахче 2:0 Аланьяспор Суперлига Фенербахче 3:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Аланьяспор 2:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:2 Фенербахче Товарищеские матчи Аланьяспор 2:1 Фенербахче Товарищеские матчи Аланьяспор 3:10 Фенербахче Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|2.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|31 - 20
|32
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|30 - 17
|31
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 14
|30
|5.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 13
|30
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 20
|27
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|19 - 20
|26
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 19
|22
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 22
|21
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 29
|20
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 27
|19
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|16.
|Гёзтепе
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 19
|19
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 20
|19
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 25
|15
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 21
|13
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 3
|20
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 4
|19
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 12
|16
|7.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 11
|14
|12.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|17.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 15
|15
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|8.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|9.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 19
|9
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|21.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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