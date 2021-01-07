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  3. Турция
Фенербахче
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Аланьяспор
0'
5' Желтая карточка
Тиам Маме
1:0
12' Гол
Гюмюш Синан
14' Желтая карточка
Давидсон
15' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
15' Желтая карточка
Текин Харун
25'
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
26
Тиссеран
Марсель
18
Чифтпынар
Садик
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
29
Гюмюш
Синан
14
Пелкас
Димитрис
13
Валенсия
Эннер
27
Тиам
Маме
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Мубандже
Жак-Франсуа
26
Сиопис
Манолис
22
Кутлу
Беркан
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
91
Давидсон
9
Барейро
Адам
Фенербахче
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

5'
Тиам Маме
 
12'
Гюмюш Синан
(Туфан Озан)
1:0
14'
 
Давидсон
15'
 
Цавелас Георгиос
15'
Текин Харун
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туфан Озан 4 (1) 0.25
2. Сиссе Паписс 3 0.19
3. Соса Хосе 3 (2) 0.19
4. Перотти Диего 3 (2) 0.19
5. Пелкас Димитрис 2 0.13
6. Тиам Маме 2 0.13
7. Генюл Гёкхан 2 0.13
8. Саматта Мбвана 2 0.13
9. Яндаш Мерт Хакан 2 0.13
10. Азиз Сердар 1 0.06
11. Валенсия Эннер 1 0.06
12. Сангаре Назим 1 0.06
13. Тиссеран Марсель 1 0.06
14. Кадыоглу Ферди 1 0.06
15. Густаво Диас 1 0.06
16. Гюмюш Синан 1 0.06
17. Эркин Джанер 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давидсон 7 0.41
2. Бакасетас Тасос 4 (2) 0.24
3. Бабакар Хоума 4 0.24
4. Барейро Адам 4 0.24
5. Колкер Стивен 2 0.12
6. Мубандже Жак-Франсуа 2 0.12
7. Бингол Тайфур 1 0.06
8. Кутлу Беркан 1 0.06
9. Пектемек Мустафа 1 0.06
10. Учан Салих 1 0.06
11. Караджа Эфеджан 0 0
12. Цавелас Георгиос 0 0
13. Хуанфран Морено 0 0
14. Аксой Фатих 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 6 0
2. Азиз Сердар 3 1
3. Гюмюш Синан 3 1
4. Пелкас Димитрис 4 0
5. Лемос Маурисио 2 1
6. Эркин Джанер 3 0
7. Туфан Озан 3 0
8. Генюл Гёкхан 2 0
9. Валенсия Эннер 2 0
10. Тиссеран Марсель 2 0
11. Яндаш Мерт Хакан 2 0
12. Соса Хосе 1 0
13. Сангаре Назим 1 0
14. Тиам Маме 1 0
15. Кадыоглу Ферди 1 0
16. Адеми Кемаль 1 0
17. Байиндыр Алтай 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Учан Салих 5 0
2. Бакасетас Тасос 5 0
3. Бабакар Хоума 2 1
4. Цавелас Георгиос 3 0
5. Мубандже Жак-Франсуа 3 0
6. Сиопис Манолис 3 0
7. Давидсон 3 0
8. Караджа Эфеджан 2 0
9. Барейро Адам 2 0
10. Кутлу Беркан 2 0
11. Колкер Стивен 1 0
12. Хуанфран Морено 1 0
13. Бингол Тайфур 1 0
14. Марафона Карлош 1 0
15. Бекироглу Эфкан 1 0
16. Аксой Фатих 1 0
17. Гюнеш Умут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 10.34% (3) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5) 17.24% (5) 24.14% (7)
 Аланьяспор 3.7% (1) 25.93% (7) 22.22% (6) 7.41% (2) 7.41% (2) 33.33% (9)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор
Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор
Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Фенербахче 1:1 Аланьяспор Товарищеские матчи Фенербахче 1:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 3:1 Фенербахче Суперлига Аланьяспор 1:0 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 2:0 Аланьяспор Суперлига Фенербахче 3:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Аланьяспор 2:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:2 Фенербахче Товарищеские матчи Аланьяспор 2:1 Фенербахче Товарищеские матчи Аланьяспор 3:10 Фенербахче Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
2. Фенербахче 1:0 Заявка 16 10 2 4 31 - 20 32
3. Газишехир Газиантеп Заявка 16 8 7 1 30 - 17 31
4. Галатасарай Заявка 16 9 3 4 28 - 14 30
5. Аланьяспор 0:1 Заявка 17 9 3 5 27 - 13 30
6. Хатайспор Заявка 16 8 3 5 23 - 20 27
7. Трабзонспор Заявка 17 7 5 5 19 - 20 26
8. Коньяспор Заявка 16 6 4 6 23 - 19 22
9. Фатих Карагюмрюк Заявка 16 5 6 5 25 - 22 21
10. Малатьяспор Заявка 16 5 6 5 21 - 22 21
11. Антальяспор Заявка 17 5 6 6 18 - 25 21
12. Ризеспор Заявка 16 5 5 6 21 - 29 20
13. Истанбул Башакшехир Заявка 16 5 4 7 22 - 27 19
14. Генчлербирлиги Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
15. Касымпаша Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Гёзтепе Заявка 16 4 7 5 21 - 19 19
17. Сивасспор Заявка 16 4 7 5 17 - 20 19
18. Анкарагюджю Заявка 16 4 3 9 19 - 25 15
19. Кайсериспор Заявка 16 3 4 9 10 - 21 13
20. Денизлиспор Заявка 16 3 4 9 16 - 27 13
21. Эрзурумспор Заявка 17 3 4 10 16 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 0:1 Заявка 8 6 2 0 18 - 3 20
2. Бешикташ Заявка 8 6 1 1 21 - 4 19
3. Газишехир Газиантеп Заявка 8 5 3 0 17 - 8 18
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Хатайспор Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6. Антальяспор Заявка 9 5 1 3 11 - 12 16
7. Галатасарай Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
8. Малатьяспор Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
9. Коньяспор Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
10. Ризеспор Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
11. Касымпаша Заявка 8 4 2 2 10 - 11 14
12. Фенербахче 1:0 Заявка 8 4 1 3 13 - 12 13
13. Трабзонспор Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
14. Гёзтепе Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
15. Истанбул Башакшехир Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
16. Генчлербирлиги Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
17. Анкарагюджю Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
18. Сивасспор Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
19. Денизлиспор Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
20. Кайсериспор Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 1:0 Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
2. Галатасарай Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
3. Бешикташ Заявка 8 5 0 3 16 - 15 15
4. Газишехир Газиантеп Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Трабзонспор Заявка 8 3 4 1 7 - 6 13
6. Сивасспор Заявка 8 3 4 1 11 - 10 13
7. Хатайспор Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
8. Аланьяспор 0:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 10 10
9. Эрзурумспор Заявка 9 3 0 6 9 - 19 9
10. Коньяспор Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Кайсериспор Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
12. Денизлиспор Заявка 8 2 2 4 12 - 18 8
13. Генчлербирлиги Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14. Истанбул Башакшехир Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
15. Гёзтепе Заявка 8 1 4 3 6 - 9 7
16. Малатьяспор Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
17. Ризеспор Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
19. Анкарагюджю Заявка 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Антальяспор Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
21. Фатих Карагюмрюк Заявка 8 0 4 4 8 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Аланьяспор
2.10
4.57
7.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.80 3.55
Бонус: 10 000 ₽ 2.06 3.45 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.62 3.56
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.50 7.77
  1.43 4.57 7.14

Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Аланьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 2.13 1.67 1.70 2.08 1.46 2.60 1.17 4.60 1.06 8.00
11.25 1.01 10.25 1.02 4.50 1.19 3.26 1.34 2.16 1.77 1.68 2.19 1.43 2.74 1.19 4.20 1.14 4.80 1.03 8.30
13.50 1.01 9.40 1.04 7.66 1.05 7.20 1.09 3.00 1.38 1.82 1.98 2.27 1.62 1.74 2.10 1.68 2.18 1.33 3.25 1.24 4.00 1.08 6.61 1.07 8.73 1.01 16.50
4.54 1.22 2.58 1.53 2.15 1.75 2.50 1.55 2.12 1.76 1.79 2.08 1.60 2.39 1.43 2.88 1.16 5.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
3.20 1.32 2.16 1.65 1.51 2.45 1.13 5.40
3.30 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
3.25 1.33 2.12 1.72 2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05 1.03 9.08
3.30 1.36 2.73 1.49 2.16 1.75 1.70 2.22 2.00 1.85 1.64 2.29 1.29 3.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.88 1.86 1.25 3.70
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.30 3.52
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.05 1.29 3.25 1.19 4.16

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.29
1.47 2.65
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
3.15 1.35
Где смотреть матч Фенербахче 1:0 Аланьяспор онлайн

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