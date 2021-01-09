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Сивасспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
0:1
4' Гол
Максим Александру
31' Желтая карточка
Вурал Гюрай
37' Желтая карточка
Гювенч Гюнай
1:1
41' Гол
Арслан Хакан
43' Желтая карточка
Арслан Хакан
2:1
47' Гол
Арслан Хакан
63' Желтая карточка
Акташ Кубилай
74' Желтая карточка
Ялчин Робин
79' Красная карточка
Жефферсон IV
84' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
90' Желтая карточка
Озтекин Ясин
90' Желтая карточка
Вурал Али Шашал
90'+6
35
Вурал
Али
Шашал
8
Ялчин
Робин
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
37
Арслан
Хакан
6
Клаудемир
де
Соуза
76
Фахир
Файсал
17
Ешильюрт
Эрдоган
80
Кайоде
Оларенваджу
7
Градель
Макс-Ален
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
5
Акташ
Кубилай
16
Ольковски
Павел
17
Джейлан
Огуз
8
Жефферсон
IV
74
Ветрих
Амедей
11
Вурал
Гюрай
44
Максим
Александру
10
Демир
Мухаммет
27
Миральяс
Кевин
Сивасспор
4-3-3
Газишехир Газиантеп
3-4-1-2

Ход матча

4'
0:1
Максим Александру
(Жефферсон IV)
31'
 
Вурал Гюрай
37'
 
Гювенч Гюнай
41'
Арслан Хакан
(Градель Макс-Ален)
1:1
43'
Арслан Хакан
 
47'
Арслан Хакан
(Градель Макс-Ален)
2:1
56'
 
Озер Кенан
Ветрих Амедей
63'
 
Акташ Кубилай
69'
 
Андре Филипе
Демир Мухаммет
69'
 
Шахин Дженк
Вурал Гюрай
74'
Ялчин Робин
 
78'
Коне Аруна
Кайоде Оларенваджу
 
79'
 
Жефферсон IV
84'
Чифтчи Угюр
 
90'
Озтекин Ясин
Ешильюрт Эрдоган
 
90'
Озтекин Ясин
 
90'
Камара Самба
Фахир Файсал
 
90'
Вурал Али Шашал
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 8
  • 0 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Градель Макс-Ален 5 (1) 0.29
2. Арслан Хакан 4 0.24
3. Фахир Файсал 3 0.18
4. Ятабаре Мустафа 2 0.12
5. Ешильюрт Эрдоган 1 0.06
6. Коне Аруна 1 0.06
7. Эрдал Зия 1 0.06
8. Османпаша Джанер 1 0.06
9. Чифтчи Угюр 0 0
10. Клаудемир де Соуза 0 0
11. Кайоде Оларенваджу 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 9 (5) 0.53
2. Демир Мухаммет 6 0.35
3. Миральяс Кевин 4 0.24
4. Озер Кенан 3 0.18
5. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0.12
6. Андре Филипе 2 0.12
7. Шахин Дженк 1 0.06
8. Жефферсон IV 1 0.06
9. Ветрих Амедей 1 0.06
10. Нуха Дико 1 0.06
11. Соялп Фуркан 1 0.06
12. Вурал Гюрай 0 0
13. Джейлан Огуз 0 0
14. Ольковски Павел 0 0
15. Джилободжи Папи 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Арслан Хакан 4 1
2. Кофи Исаак 4 0
3. Ешильюрт Эрдоган 4 0
4. Фахир Файсал 3 0
5. Чифтчи Угюр 3 0
6. Ятабаре Мустафа 2 0
7. Османпаша Джанер 2 0
8. Ялчин Робин 2 0
9. Самасса Мамаду II 2 0
10. Гойяно Марсело 2 0
11. Коне Аруна 1 0
12. Озтекин Ясин 1 0
13. Градель Макс-Ален 1 0
14. Вурал Али Шашал 1 0
15. Аппиндангойе Аарон 1 0
16. Камара Самба 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Миральяс Кевин 5 1
2. Мораис Жуниор II 5 1
3. Максим Александру 4 0
4. Тошка Алин 4 0
5. Жефферсон IV 2 1
6. Джейлан Огуз 2 1
7. Ветрих Амедей 3 0
8. Демир Мухаммет 3 0
9. Вурал Гюрай 3 0
10. Джилободжи Папи 3 0
11. Озер Кенан 2 0
12. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0
13. Нуха Дико 2 0
14. Соуза Андре 2 0
15. Акташ Кубилай 2 0
16. Андре Филипе 1 0
17. Гювенч Гюнай 1 0
18. Ольковски Павел 1 0
19. Соялп Фуркан 1 0
20. Кожуль Звонимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6)
 Газишехир Газиантеп 16.13% (5) 16.13% (5) 9.68% (3) 12.9% (4) 22.58% (7) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Малатьяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Сивасспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги
Коньяспор 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Гиресунспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:1 Вильярреал Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
2. Фенербахче Заявка 16 10 2 4 32 - 21 32
3. Газишехир Газиантеп Заявка 17 8 7 2 31 - 19 31
4. Галатасарай Заявка 16 9 3 4 28 - 14 30
5. Аланьяспор Заявка 17 9 3 5 28 - 14 30
6. Хатайспор Заявка 16 8 3 5 23 - 20 27
7. Трабзонспор Заявка 17 7 5 5 19 - 20 26
8. Коньяспор Заявка 16 6 4 6 23 - 19 22
9. Сивасспор Заявка 17 5 7 5 19 - 21 22
10. Антальяспор 0:0 Заявка 18 5 7 6 18 - 25 22
11. Фатих Карагюмрюк Заявка 16 5 6 5 25 - 22 21
12. Малатьяспор 0:1 Заявка 17 5 6 6 21 - 23 21
13. Ризеспор Заявка 16 5 5 6 21 - 29 20
14. Гёзтепе 0:0 Заявка 17 4 8 5 21 - 19 20
15. Истанбул Башакшехир Заявка 16 5 4 7 22 - 27 19
16. Генчлербирлиги Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
17. Касымпаша Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
18. Кайсериспор 1:0 Заявка 17 4 4 9 11 - 21 16
19. Анкарагюджю Заявка 16 4 3 9 19 - 25 15
20. Денизлиспор Заявка 16 3 4 9 16 - 27 13
21. Эрзурумспор Заявка 17 3 4 10 16 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 8 6 2 0 18 - 3 20
2. Бешикташ Заявка 8 6 1 1 21 - 4 19
3. Газишехир Газиантеп Заявка 8 5 3 0 17 - 8 18
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Хатайспор Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6. Антальяспор 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 12 16
7. Галатасарай Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
8. Малатьяспор 0:1 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
9. Коньяспор Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
10. Ризеспор Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
11. Касымпаша Заявка 8 4 2 2 10 - 11 14
12. Фенербахче Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
13. Трабзонспор Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
14. Гёзтепе 0:0 Заявка 9 3 4 2 15 - 10 13
15. Истанбул Башакшехир Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
16. Генчлербирлиги Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
17. Анкарагюджю Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
18. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
19. Кайсериспор 1:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
20. Денизлиспор Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
2. Галатасарай Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
3. Бешикташ Заявка 8 5 0 3 16 - 15 15
4. Сивасспор Заявка 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Трабзонспор Заявка 8 3 4 1 7 - 6 13
6. Газишехир Газиантеп Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
7. Хатайспор Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
8. Аланьяспор Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
9. Эрзурумспор Заявка 9 3 0 6 9 - 19 9
10. Коньяспор Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Кайсериспор 1:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
12. Денизлиспор Заявка 8 2 2 4 12 - 18 8
13. Генчлербирлиги Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14. Истанбул Башакшехир Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
15. Гёзтепе 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 9 7
16. Ризеспор Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
17. Малатьяспор 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
18. Антальяспор 0:0 Заявка 9 0 6 3 7 - 13 6
19. Анкарагюджю Заявка 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
21. Фатих Карагюмрюк Заявка 8 0 4 4 8 - 15 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Арслан Хакан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Арслан Хакан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Гювенч Гюнай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Вурал Гюрай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Максим Александру бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.44 3.46

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.20 1.02 7.80 1.05 3.20 1.33 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.12 5.55 1.07 6.45 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.88 1.92 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.53 1.52 1.67 2.20 1.25 3.95 1.18 4.90
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