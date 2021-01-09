Сивасспор
2:1
Конец матча
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Газишехир Газиантеп
0:1
4' ГолМаксим Александру
31' Желтая карточкаВурал Гюрай
37' Желтая карточкаГювенч Гюнай
1:1
41' ГолАрслан Хакан
43' Желтая карточкаАрслан Хакан
2:1
47' ГолАрслан Хакан
63' Желтая карточкаАкташ Кубилай
74' Желтая карточкаЯлчин Робин
79' Красная карточкаЖефферсон IV
84' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
90' Желтая карточкаОзтекин Ясин
90' Желтая карточкаВурал Али Шашал
37
Арслан
Хакан
76
Фахир
Файсал
17
Джейлан
Огуз
11
Вурал
Гюрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Фахир ФайсалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Озтекин ЯсинПолузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
4'
31'
37'
41'
43'
47'
63'
74'
79'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 7
-
7 Угловые 8
-
0 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Градель Макс-Ален
|5 (1)
|0.29
|2.
|Арслан Хакан
|4
|0.24
|3.
|Фахир Файсал
|3
|0.18
|4.
|Ятабаре Мустафа
|2
|0.12
|5.
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.06
|6.
|Коне Аруна
|1
|0.06
|7.
|Эрдал Зия
|1
|0.06
|8.
|Османпаша Джанер
|1
|0.06
|9.
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|10.
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|11.
|Кайоде Оларенваджу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|9 (5)
|0.53
|2.
|Демир Мухаммет
|6
|0.35
|3.
|Миральяс Кевин
|4
|0.24
|4.
|Озер Кенан
|3
|0.18
|5.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.12
|6.
|Андре Филипе
|2
|0.12
|7.
|Шахин Дженк
|1
|0.06
|8.
|Жефферсон IV
|1
|0.06
|9.
|Ветрих Амедей
|1
|0.06
|10.
|Нуха Дико
|1
|0.06
|11.
|Соялп Фуркан
|1
|0.06
|12.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|13.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|14.
|Ольковски Павел
|0
|0
|15.
|Джилободжи Папи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Хакан
|4
|1
|2.
|Кофи Исаак
|4
|0
|3.
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|0
|4.
|Фахир Файсал
|3
|0
|5.
|Чифтчи Угюр
|3
|0
|6.
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|7.
|Османпаша Джанер
|2
|0
|8.
|Ялчин Робин
|2
|0
|9.
|Самасса Мамаду II
|2
|0
|10.
|Гойяно Марсело
|2
|0
|11.
|Коне Аруна
|1
|0
|12.
|Озтекин Ясин
|1
|0
|13.
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|14.
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|15.
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|16.
|Камара Самба
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миральяс Кевин
|5
|1
|2.
|Мораис Жуниор II
|5
|1
|3.
|Максим Александру
|4
|0
|4.
|Тошка Алин
|4
|0
|5.
|Жефферсон IV
|2
|1
|6.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|7.
|Ветрих Амедей
|3
|0
|8.
|Демир Мухаммет
|3
|0
|9.
|Вурал Гюрай
|3
|0
|10.
|Джилободжи Папи
|3
|0
|11.
|Озер Кенан
|2
|0
|12.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0
|13.
|Нуха Дико
|2
|0
|14.
|Соуза Андре
|2
|0
|15.
|Акташ Кубилай
|2
|0
|16.
|Андре Филипе
|1
|0
|17.
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|18.
|Ольковски Павел
|1
|0
|19.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|20.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сивасспор
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|Газишехир Газиантеп
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8Малатьяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Сивасспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги
Коньяспор 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Гиресунспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:1 Вильярреал Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =8 -1Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 21
|32
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|31 - 19
|31
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 14
|30
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 14
|30
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 20
|27
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|19 - 20
|26
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 19
|22
|9.
|Сивасспор
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|10.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 25
|22
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 22
|21
|12.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 23
|21
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 29
|20
|14.
|Гёзтепе
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|21 - 19
|20
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 27
|19
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|18.
|Кайсериспор
|1:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 21
|16
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 25
|15
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 3
|20
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 4
|19
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 12
|16
|7.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|8.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 11
|14
|12.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|14.
|Гёзтепе
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|17.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|19.
|Кайсериспор
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 15
|15
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|8.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|9.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 19
|9
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Кайсериспор
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|15.
|Гёзтепе
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|17.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|18.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 13
|6
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|21.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|2.18
|3.44
|3.46
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