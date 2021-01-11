Эрзурумспор
0:3
Конец матча
Стадион: Kazim Karabekir Stadium
Фенербахче
45' Желтая карточкаЧелик Осман
45' Желтая карточкаЭркин Джанер
0:1
45' ГолЯндаш Мерт Хакан
0:2
48' ГолПелкас Димитрис
0:3
51' ГолГюмюш Синан
30
Тейку
Адольф
22
Швехлен
Лео
88
Челик
Осман
17
Башсан
Эмрах
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
29
Гюмюш
Синан
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Тейку АдольфЗащитник
- Защитник
-
22 Швехлен ЛеоЗащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Учар МуратЗащитник
- Защитник
-
70 Дарри БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Ozgur Sert
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Ugur Yildiz
-
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
45'
45'
45'
48'
0:2
51'
0:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новиковас Арвидас
|4 (2)
|0.22
|2.
|Гомеш Рикарду
|3
|0.17
|3.
|Башсан Эмрах
|2 (1)
|0.11
|4.
|Каракуллукчу Олтан
|2
|0.11
|5.
|Обертан Габриэль
|1
|0.06
|6.
|Сиссоко Ибраим II
|1
|0.06
|7.
|Доналд Митчелл
|1
|0.06
|8.
|Канак Каан
|1
|0.06
|9.
|Мухаммед Рашад
|1
|0.06
|10.
|Швехлен Лео
|0
|0
|11.
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пелкас Димитрис
|4
|0.24
|2.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.24
|3.
|Сиссе Паписс
|3
|0.18
|4.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.18
|5.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.18
|6.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.18
|7.
|Гюмюш Синан
|2
|0.12
|8.
|Тиам Маме
|2
|0.12
|9.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.12
|10.
|Саматта Мбвана
|2
|0.12
|11.
|Азиз Сердар
|1
|0.06
|12.
|Валенсия Эннер
|1
|0.06
|13.
|Сангаре Назим
|1
|0.06
|14.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.06
|15.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.06
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.06
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канак Каан
|4
|0
|2.
|Хатипоглу Хасан
|4
|0
|3.
|Мина Артуро
|4
|0
|4.
|Учар Мурат
|2
|1
|5.
|Челик Осман
|3
|0
|6.
|Садику Армандо
|1
|1
|7.
|Доналд Митчелл
|2
|0
|8.
|Алкылыч Дженк Ахмет
|2
|0
|9.
|Башсан Эмрах
|2
|0
|10.
|Кардеш Гёкхан
|2
|0
|11.
|Обертан Габриэль
|1
|0
|12.
|Гомеш Рикарду
|1
|0
|13.
|Эрдоган Каяджан
|1
|0
|14.
|Швехлен Лео
|1
|0
|15.
|Шишманоглу Эмер
|1
|0
|16.
|Бумаль Майега Петрус
|1
|0
|17.
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|18.
|Акдаг Ибрахим
|1
|0
|19.
|Каракуллукчу Олтан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|6
|0
|2.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|3.
|Азиз Сердар
|3
|1
|4.
|Эркин Джанер
|4
|0
|5.
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|6.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|7.
|Туфан Озан
|3
|0
|8.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|9.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|10.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|11.
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|12.
|Соса Хосе
|1
|0
|13.
|Текин Харун
|1
|0
|14.
|Сангаре Назим
|1
|0
|15.
|Тиам Маме
|1
|0
|16.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|17.
|Адеми Кемаль
|1
|0
|18.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрзурумспор
|0
|6.25% (1)
|25% (4)
|0
|37.5% (6)
|31.25% (5)
|Фенербахче
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Эрзурумспор Последние 20 матчей: +6 =4 -10Истанбул Башакшехир 1:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор
Бешикташ 4:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 5:1 Эрокспор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Хатайспор 3:0 Эрзурумспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Эрзурумспор 3:2 Анкара Демирспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Эрзурумспор 6:2 Каракопру Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Галатасарай Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Сивасспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче
Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче
Последние игры между собой
Эрзурумспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Фенербахче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 21
|35
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|34 - 14
|33
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|31 - 19
|31
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 14
|30
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 22
|28
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|19 - 20
|26
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 23
|24
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 25
|24
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 21
|22
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 28
|22
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 23
|21
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 30
|21
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 31
|19
|17.
|Гёзтепе
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 20
|19
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 21
|16
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|20 - 27
|15
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 3
|20
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 4
|19
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 12
|16
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 11
|14
|12.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|15.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|16.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 11
|12
|17.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 17
|16
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|8.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|9.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|10.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|17.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|21.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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