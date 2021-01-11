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Эрзурумспор
0:3
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
45' Желтая карточка
Челик Осман
45' Желтая карточка
Эркин Джанер
0:1
45' Гол
Яндаш Мерт Хакан
0:2
48' Гол
Пелкас Димитрис
0:3
51' Гол
Гюмюш Синан
90'+3
85
Фарноль
Фабьен
99
Алкылыч
Дженк
Ахмет
30
Тейку
Адольф
5
Хатипоглу
Хасан
22
Швехлен
Лео
88
Челик
Осман
13
Бумаль
Майега
Петрус
17
Башсан
Эмрах
4
Обертан
Габриэль
11
Новиковас
Арвидас
91
Гомеш
Рикарду
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
26
Тиссеран
Марсель
18
Чифтпынар
Садик
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
14
Пелкас
Димитрис
8
Яндаш
Мерт
Хакан
29
Гюмюш
Синан
27
Тиам
Маме
Эрзурумспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эрзурумспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новиковас Арвидас 4 (2) 0.22
2. Гомеш Рикарду 3 0.17
3. Башсан Эмрах 2 (1) 0.11
4. Каракуллукчу Олтан 2 0.11
5. Обертан Габриэль 1 0.06
6. Сиссоко Ибраим II 1 0.06
7. Доналд Митчелл 1 0.06
8. Канак Каан 1 0.06
9. Мухаммед Рашад 1 0.06
10. Швехлен Лео 0 0
11. Акдаг Ибрахим 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пелкас Димитрис 4 0.24
2. Туфан Озан 4 (1) 0.24
3. Сиссе Паписс 3 0.18
4. Соса Хосе 3 (2) 0.18
5. Яндаш Мерт Хакан 3 0.18
6. Перотти Диего 3 (2) 0.18
7. Гюмюш Синан 2 0.12
8. Тиам Маме 2 0.12
9. Генюл Гёкхан 2 0.12
10. Саматта Мбвана 2 0.12
11. Азиз Сердар 1 0.06
12. Валенсия Эннер 1 0.06
13. Сангаре Назим 1 0.06
14. Тиссеран Марсель 1 0.06
15. Кадыоглу Ферди 1 0.06
16. Густаво Диас 1 0.06
17. Эркин Джанер 0 0

Карточки

Эрзурумспор
# Игрок      
1. Канак Каан 4 0
2. Хатипоглу Хасан 4 0
3. Мина Артуро 4 0
4. Учар Мурат 2 1
5. Челик Осман 3 0
6. Садику Армандо 1 1
7. Доналд Митчелл 2 0
8. Алкылыч Дженк Ахмет 2 0
9. Башсан Эмрах 2 0
10. Кардеш Гёкхан 2 0
11. Обертан Габриэль 1 0
12. Гомеш Рикарду 1 0
13. Эрдоган Каяджан 1 0
14. Швехлен Лео 1 0
15. Шишманоглу Эмер 1 0
16. Бумаль Майега Петрус 1 0
17. Мухаммед Рашад 1 0
18. Акдаг Ибрахим 1 0
19. Каракуллукчу Олтан 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 6 0
2. Гюмюш Синан 4 1
3. Азиз Сердар 3 1
4. Эркин Джанер 4 0
5. Пелкас Димитрис 4 0
6. Лемос Маурисио 2 1
7. Туфан Озан 3 0
8. Тиссеран Марсель 3 0
9. Генюл Гёкхан 2 0
10. Валенсия Эннер 2 0
11. Яндаш Мерт Хакан 2 0
12. Соса Хосе 1 0
13. Текин Харун 1 0
14. Сангаре Назим 1 0
15. Тиам Маме 1 0
16. Кадыоглу Ферди 1 0
17. Адеми Кемаль 1 0
18. Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрзурумспор 0 6.25% (1) 25% (4) 0 37.5% (6) 31.25% (5)
 Фенербахче 11.76% (4) 8.82% (3) 20.59% (7) 20.59% (7) 17.65% (6) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Эрзурумспор Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Истанбул Башакшехир 1:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор
Бешикташ 4:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 5:1 Эрокспор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Хатайспор 3:0 Эрзурумспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Эрзурумспор 3:2 Анкара Демирспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Эрзурумспор 6:2 Каракопру Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Галатасарай Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Сивасспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче
Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче

Последние игры между собой

Эрзурумспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Фенербахче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:2 Эрзурумспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 17 11 2 4 39 - 21 35
2. Фенербахче Заявка 17 11 2 4 35 - 21 35
3. Галатасарай Заявка 17 10 3 4 34 - 14 33
4. Газишехир Газиантеп Заявка 17 8 7 2 31 - 19 31
5. Аланьяспор Заявка 17 9 3 5 28 - 14 30
6. Хатайспор Заявка 17 8 4 5 25 - 22 28
7. Трабзонспор Заявка 17 7 5 5 19 - 20 26
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 17 6 6 5 27 - 23 24
9. Антальяспор Заявка 18 6 6 6 19 - 25 24
10. Коньяспор Заявка 17 6 4 7 24 - 21 22
11. Истанбул Башакшехир Заявка 17 6 4 7 24 - 28 22
12. Сивасспор Заявка 17 5 7 5 19 - 21 22
13. Малатьяспор Заявка 17 5 6 6 21 - 23 21
14. Ризеспор Заявка 17 5 6 6 22 - 30 21
15. Касымпаша Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Генчлербирлиги Заявка 17 5 4 8 18 - 31 19
17. Гёзтепе Заявка 17 4 7 6 21 - 20 19
18. Кайсериспор Заявка 17 4 4 9 11 - 21 16
19. Анкарагюджю Заявка 17 4 3 10 20 - 27 15
20. Денизлиспор Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
21. Эрзурумспор Заявка 18 3 4 11 16 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 8 6 2 0 18 - 3 20
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 6 2 1 19 - 8 20
3. Бешикташ Заявка 8 6 1 1 21 - 4 19
4. Газишехир Газиантеп Заявка 8 5 3 0 17 - 8 18
5. Галатасарай Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хатайспор Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Антальяспор Заявка 9 5 1 3 11 - 12 16
8. Малатьяспор Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
9. Ризеспор Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
10. Коньяспор Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11. Касымпаша Заявка 8 4 2 2 10 - 11 14
12. Фенербахче Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
13. Трабзонспор Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
14. Истанбул Башакшехир Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
15. Генчлербирлиги Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
16. Гёзтепе Заявка 9 3 3 3 15 - 11 12
17. Анкарагюджю Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
18. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
19. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
20. Денизлиспор Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 9 0 4 5 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Бешикташ Заявка 9 5 1 3 18 - 17 16
3. Галатасарай Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
4. Сивасспор Заявка 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Трабзонспор Заявка 8 3 4 1 7 - 6 13
6. Газишехир Газиантеп Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
7. Хатайспор Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
8. Аланьяспор Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
9. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Эрзурумспор Заявка 9 3 0 6 9 - 19 9
11. Денизлиспор Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
12. Кайсериспор Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
13. Коньяспор Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
14. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
15. Гёзтепе Заявка 8 1 4 3 6 - 9 7
16. Генчлербирлиги Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
17. Ризеспор Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Малатьяспор Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
19. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
20. Анкарагюджю Заявка 8 1 2 5 7 - 14 5
21. Фатих Карагюмрюк Заявка 8 0 4 4 8 - 15 4
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 4.70 3.80 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 5.05 3.80 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 5.55 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Эрзурумспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрзурумспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрзурумспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.10 1.21 2.09 1.69 1.66 2.13 1.44 2.65 1.16 4.80 1.05 8.40
12.50 1.00 10.25 1.01 4.05 1.19 3.20 1.31 2.12 1.69 1.69 2.17 1.48 2.84 1.22 4.30 1.16 5.00 1.04 8.70 1.03 9.10
5.30 1.15 4.00 1.24 2.08 1.72 3.05 1.37 1.80 2.00 1.91 1.89 1.35 3.15 1.72 2.12 2.20 1.66 1.44 2.75 1.62 2.27 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 15.00 1.02 13.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.14 1.66 1.50 2.49 1.12 5.60
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.75 1.13 5.95
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 8.83 1.12 5.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.18 1.84 1.90 1.24 3.80
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.26 3.45 1.17 4.39

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.07
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.60 1.28
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