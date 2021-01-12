Остенде
0:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Diaz Arena
Эйпен
16' Красная карточкаАгбаду Эммануэль
0:1
49' ГолПревляк Смаил
56' Желтая карточкаТанье Антон
61' Желтая карточкаНгой Жульен
28
Юбер
Гийом
25
Батай
Йелле
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
10
Сакала
Фэшн
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
39
Каембе
Эдо
26
Колс
Йенс
34
Н'Дри
Конан
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
-
23 Скуласон АриПолузащитник
-
19 Тьям МамадуПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Баби АмараНападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
16'
49'
0:1
56'
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|6 (1)
|0.3
|2.
|Гейе Махтар
|5 (1)
|0.25
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.15
|4.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.15
|5.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.1
|6.
|Хендри Джек
|2
|0.1
|7.
|Теате Артур
|2
|0.1
|8.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.05
|9.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.05
|10.
|Танье Антон
|1
|0.05
|11.
|Батай Йелле
|0
|0
|12.
|Скуласон Ари
|0
|0
|13.
|Квасина Марко
|0
|0
|14.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|7 (1)
|0.35
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.2
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.2
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.1
|5.
|Эрис Жонатан
|1
|0.05
|6.
|Колс Йенс
|1
|0.05
|7.
|Кох Менно
|1
|0.05
|8.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.05
|9.
|Нуху Айзек
|1
|0.05
|10.
|Адриано Коррея
|0
|0
|11.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|12.
|Коне Мамаду
|0
|0
|13.
|Каембе Эдо
|0
|0
|14.
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|7
|2
|2.
|Гейе Махтар
|6
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|5
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|5.
|Д'Арпино Максим
|4
|0
|6.
|Теате Артур
|4
|0
|7.
|Скуласон Ари
|3
|0
|8.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|9.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|10.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|11.
|Квасина Марко
|2
|0
|12.
|Танье Антон
|2
|0
|13.
|Капон Брехт
|1
|0
|14.
|Хендри Джек
|1
|0
|15.
|Якель Фредерик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|5
|0
|2.
|Колс Йенс
|5
|0
|3.
|Амат Хорди
|4
|0
|4.
|Кох Менно
|4
|0
|5.
|Эрис Жонатан
|2
|1
|6.
|Адриано Коррея
|3
|0
|7.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|8.
|Агбаду Эммануэль
|1
|1
|9.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|10.
|Коне Мамаду
|2
|0
|11.
|Превляк Смаил
|2
|0
|12.
|Нгой Жульен
|2
|0
|13.
|Каембе Эдо
|2
|0
|14.
|Н'Дри Конан
|2
|0
|15.
|Бек Андреас
|1
|0
|16.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|17.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|18.
|Дефурни Тео
|1
|0
|19.
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|Эйпен
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +10 =4 -6Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде
Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =7 -6Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге
Последние игры между собой
Остенде: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Эйпен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Остенде Кубок Эйпен 1:2 Остенде Первый дивизион А Эйпен 0:4 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:3 Эйпен Лига Про Эйпен 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Эйпен Лига Жюпиле Остенде 0:0 Эйпен EXQI League Эйпен 0:0 Остенде 2-й класс Остенде 1:0 Эйпен 2-й класс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|40 - 13
|42
|2.
|Генк
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 25
|38
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 25
|33
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|35 - 31
|32
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|30 - 23
|32
|6.
|Антверпен
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 30
|31
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|40 - 41
|29
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 28
|29
|9.
|Остенде
|0:1 Заявка
|20
|8
|4
|8
|27 - 25
|28
|10.
|Стандард
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|25 - 22
|28
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 34
|27
|12.
|Гент
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|29 - 28
|26
|13.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|24 - 32
|26
|14.
|Мехелен
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|31 - 36
|23
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 33
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 42
|19
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|26 - 35
|18
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 16
|19
|5.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|6.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Остенде
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 13
|17
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 21
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 14
|17
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|4.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 14
|17
|5.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 17
|13
|7.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|13.
|Остенде
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 17
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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