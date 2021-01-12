  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Остенде
0:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Эйпен
0'
16' Красная карточка
Агбаду Эммануэль
0:1
49' Гол
Превляк Смаил
56' Желтая карточка
Танье Антон
61' Желтая карточка
Нгой Жульен
71'
28
Юбер
Гийом
25
Батай
Йелле
33
Танье
Антон
4
Хендри
Джек
15
Якель
Фредерик
29
Д'Хасе
Робби
17
Юльсагер
Эндрю
6
Д'Арпино
Максим
26
Вандандриш
Кевин
10
Сакала
Фэшн
7
Гейе
Махтар
31
Дефурни
Тео
6
Пулен
Бенуа
3
Кох
Менно
28
Эрис
Жонатан
39
Каембе
Эдо
22
Агбаду
Эммануэль
26
Колс
Йенс
34
Н'Дри
Конан
17
Эмбало
Карлос
7
Нгой
Жульен
9
Превляк
Смаил
Остенде
5-3-2
Эйпен
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 6 (1) 0.3
2. Гейе Махтар 5 (1) 0.25
3. Вандандриш Кевин 3 0.15
4. Макгихан Кэмерон 3 0.15
5. Юльсагер Эндрю 2 0.1
6. Хендри Джек 2 0.1
7. Теате Артур 2 0.1
8. Д'Арпино Максим 1 0.05
9. Д'Хасе Робби 1 0.05
10. Танье Антон 1 0.05
11. Батай Йелле 0 0
12. Скуласон Ари 0 0
13. Квасина Марко 0 0
14. Матам Тео Ндика 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 7 (1) 0.35
2. Мусона Ноуледж 4 0.2
3. Нгой Жульен 4 0.2
4. Петерс Стеф 2 0.1
5. Эрис Жонатан 1 0.05
6. Колс Йенс 1 0.05
7. Кох Менно 1 0.05
8. Агбаду Эммануэль 1 0.05
9. Нуху Айзек 1 0.05
10. Адриано Коррея 0 0
11. Схоутерден Нильс 0 0
12. Коне Мамаду 0 0
13. Каембе Эдо 0 0
14. Н'Дри Конан 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 7 2
2. Гейе Махтар 6 0
3. Макгихан Кэмерон 5 0
4. Сакала Фэшн 4 0
5. Д'Арпино Максим 4 0
6. Теате Артур 4 0
7. Скуласон Ари 3 0
8. Юльсагер Эндрю 3 0
9. Матам Тео Ндика 3 0
10. Вандандриш Кевин 2 0
11. Квасина Марко 2 0
12. Танье Антон 2 0
13. Капон Брехт 1 0
14. Хендри Джек 1 0
15. Якель Фредерик 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 5 0
2. Колс Йенс 5 0
3. Амат Хорди 4 0
4. Кох Менно 4 0
5. Эрис Жонатан 2 1
6. Адриано Коррея 3 0
7. Мусона Ноуледж 3 0
8. Агбаду Эммануэль 1 1
9. Пулен Бенуа 2 0
10. Коне Мамаду 2 0
11. Превляк Смаил 2 0
12. Нгой Жульен 2 0
13. Каембе Эдо 2 0
14. Н'Дри Конан 2 0
15. Бек Андреас 1 0
16. Схоутерден Нильс 1 0
17. Васкес Виктор II 1 0
18. Дефурни Тео 1 0
19. Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 11.54% (3) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 15.38% (4) 23.08% (6)
 Эйпен 9.52% (2) 9.52% (2) 28.57% (6) 23.81% (5) 9.52% (2) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде
Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге

Последние игры между собой

Остенде: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Эйпен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Эйпен 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:3 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 3:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:2 Эйпен Первый дивизион А
Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Остенде Кубок Эйпен 1:2 Остенде Первый дивизион А Эйпен 0:4 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:3 Эйпен Лига Про Эйпен 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Эйпен Лига Жюпиле Остенде 0:0 Эйпен EXQI League Эйпен 0:0 Остенде 2-й класс Остенде 1:0 Эйпен 2-й класс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 20 13 3 4 40 - 13 42
2. Генк Заявка 20 11 5 4 43 - 25 38
3. Шарлеруа Заявка 20 10 3 7 32 - 25 33
4. АХ Лёвен Заявка 20 9 5 6 35 - 31 32
5. Андерлехт Заявка 20 8 8 4 30 - 23 32
6. Антверпен Заявка 20 9 4 7 33 - 30 31
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 19 9 2 8 40 - 41 29
8. Кортрейк Заявка 20 8 5 7 26 - 28 29
9. Остенде 0:1 Заявка 20 8 4 8 27 - 25 28
10. Стандард Заявка 20 7 7 6 25 - 22 28
11. Зульте-Варегем Заявка 20 8 3 9 27 - 34 27
12. Гент Заявка 20 8 2 10 29 - 28 26
13. Эйпен 1:0 Заявка 20 6 8 6 24 - 32 26
14. Мехелен Заявка 20 6 5 9 31 - 36 23
15. Сент-Трюйден Заявка 20 5 5 10 24 - 33 20
16. Васланд-Беверен Заявка 20 5 4 11 26 - 42 19
17. Серкль Брюгге Заявка 19 6 0 13 26 - 35 18
18. Мускрон-Перювельз Заявка 20 4 5 11 16 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 9 6 1 2 24 - 16 19
5. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
6. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Остенде 0:1 Заявка 10 5 2 3 19 - 13 17
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
14. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Эйпен 1:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
17. Серкль Брюгге Заявка 10 3 0 7 17 - 21 9
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Генк Заявка 10 5 2 3 19 - 14 17
3. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
4. Эйпен 1:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 14 17
5. Зульте-Варегем Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
6. Антверпен Заявка 10 4 1 5 16 - 17 13
7. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
9. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
11. Васланд-Беверен Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
13. Остенде 0:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
15. Андерлехт Заявка 10 2 4 4 15 - 17 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 16'
    УДАЛЕНИЕ! - Агбаду Эммануэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diaz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Эйпен
3.21
4.00
3.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 3.50 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.86 3.75 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 4.00 3.74
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 2.80 2.50
  3.21 2.84 2.58

Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.15 2.46 1.51 1.98 1.77 1.62 2.21 1.25 3.75 1.09 6.40
12.75 1.00 12.00 1.01 4.85 1.14 4.05 1.21 2.46 1.53 1.98 1.83 1.65 2.38 1.33 3.30 1.24 3.88 1.06 6.85 1.07 6.70
4.70 1.17 3.55 1.27 4.70 1.77 3.30 1.30 1.85 1.90 2.10 1.73 1.37 2.95 1.75 2.07 1.23 3.90 1.07 7.50 1.04 9.00 1.10 6.30 1.08 6.90 1.02 12.00 1.01 12.50
2.13 1.74 1.84 2.01 2.98 1.40 2.08 1.77 1.74 2.13 1.61 2.36 1.42 2.92 1.75 2.14 1.29 3.66 1.22 4.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.47 1.50 1.62 2.21 1.17 4.70
3.68 1.28 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
2.65 1.44 1.72 2.05 1.33 3.15 1.09 6.50 1.07 7.50
1.35 3.24 1.19 4.77 1.50 2.65 1.33 3.39 1.61 2.39 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.08 1.70 1.54 2.38 1.32 3.15
5.25 1.16 3.76 1.27 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32
3.45 1.28 2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.50
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
2.60 1.47
Где смотреть матч Остенде 0:1 Эйпен онлайн

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