Беерсхот-Вильрейк
1:1
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
Серкль Брюгге
14' Желтая карточкаВороговский Ян
1:0
22' ГолСудзуки Мусаси
57' Желтая карточкаАзар Килиан
1:1
89' ГолМусаба Антони
89' Желтая карточкаСануси Райан
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
98
Кануте
Франк
10
Хотич
Дино
9
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
Главный тренер: Клемент Пол
Ход матча
14'
22'
57'
89'
1:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|11 (3)
|0.55
|2.
|Тиссудали Тарик
|7
|0.35
|3.
|Судзуки Мусаси
|6
|0.3
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.25
|5.
|Нубисси Мариус
|3
|0.15
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.15
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.1
|8.
|Берг Ян
|1
|0.05
|9.
|Сануси Райан
|1
|0.05
|10.
|Франс Фредерик
|1
|0.05
|11.
|Вороговский Ян
|1
|0.05
|12.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|13.
|Дом Джорен
|0
|0
|14.
|Питермат Том
|0
|0
|15.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|16.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|10 (1)
|0.5
|2.
|Мусаба Антони
|5
|0.25
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.2
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.1
|5.
|Оггас Кевин
|1
|0.05
|6.
|Азар Килиан
|1
|0.05
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.05
|8.
|Кануте Франк
|1
|0.05
|9.
|Марселен Жан
|1
|0.05
|10.
|Сомерс Тибо
|1
|0.05
|11.
|Таравель Жереми
|0
|0
|12.
|Велковски Димитар
|0
|0
|13.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|5
|0
|2.
|Вороговский Ян
|5
|0
|3.
|Питермат Том
|3
|0
|4.
|Причиненко Денис
|3
|0
|5.
|Франс Фредерик
|3
|0
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0
|7.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|8.
|Дом Джорен
|2
|0
|9.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|10.
|Элеке Блессинг
|2
|0
|11.
|Берг Ян
|2
|0
|12.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|13.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|14.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|15.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|16.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|17.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|2.
|Бейтс Дэвид
|3
|1
|3.
|Марселен Жан
|4
|0
|4.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|5.
|Таравель Жереми
|3
|0
|6.
|Хотич Дино
|3
|0
|7.
|Азар Килиан
|3
|0
|8.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|9.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|10.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|11.
|Кануте Франк
|2
|0
|12.
|Сомерс Тибо
|2
|0
|13.
|Коррин Александр
|1
|0
|14.
|Угбо Ике
|1
|0
|15.
|Велковски Димитар
|1
|0
|16.
|Оггас Кевин
|1
|0
|17.
|Декостере Роббе
|1
|0
|18.
|Мусаба Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|Серкль Брюгге
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|40.74% (11)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +10 =2 -8Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +6 =1 -13Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде
АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|40 - 13
|42
|2.
|Генк
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 25
|38
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 25
|33
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|35 - 31
|32
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|30 - 23
|32
|6.
|Антверпен
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 30
|31
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|41 - 42
|30
|8.
|Остенде
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|28 - 25
|29
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 28
|29
|10.
|Стандард
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|25 - 22
|28
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 34
|27
|12.
|Гент
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|29 - 28
|26
|13.
|Эйпен
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 33
|24
|14.
|Мехелен
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|31 - 36
|23
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 33
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|27 - 36
|19
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 42
|19
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 17
|20
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|5.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|6.
|Остенде
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|7.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 21
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 14
|17
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|5.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|6.
|Антверпен
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 17
|13
|7.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 17
|10
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Серкль Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров