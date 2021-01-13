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Беерсхот-Вильрейк
1:1
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
14' Желтая карточка
Вороговский Ян
1:0
22' Гол
Судзуки Мусаси
57' Желтая карточка
Азар Килиан
1:1
89' Гол
Мусаба Антони
89' Желтая карточка
Сануси Райан
90'+4
31
Ванхамел
Майк
4
Франс
Фредерик
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
8
Хольцхаузер
Рафаэль
28
Исмаила
Кулибали
24
Вороговский
Ян
22
Саньянг
Абдулия
10
Судзуки
Мусаси
1
Дидийон
Томас
41
Бьянкон
Жулиан
3
Бейтс
Дэвид
4
Таравель
Жереми
19
Велковски
Димитар
14
Ванхутт
Шарль
98
Кануте
Франк
11
Мусаба
Антони
7
Азар
Килиан
10
Хотич
Дино
9
Угбо
Ике
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2
Серкль Брюгге
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 11 (3) 0.55
2. Тиссудали Тарик 7 0.35
3. Судзуки Мусаси 6 0.3
4. Исмаила Кулибали 5 0.25
5. Нубисси Мариус 3 0.15
6. Бурден Пьер 3 0.15
7. Брогно Лорис 2 0.1
8. Берг Ян 1 0.05
9. Сануси Райан 1 0.05
10. Франс Фредерик 1 0.05
11. Вороговский Ян 1 0.05
12. Саньянг Абдулия 0 0
13. Дом Джорен 0 0
14. Питермат Том 0 0
15. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
16. Халемия Мохамед Реда 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 10 (1) 0.5
2. Мусаба Антони 5 0.25
3. Хотич Дино 4 (1) 0.2
4. Мбенза Гай 2 0.1
5. Оггас Кевин 1 0.05
6. Азар Килиан 1 0.05
7. Витиньо Виктор II 1 0.05
8. Кануте Франк 1 0.05
9. Марселен Жан 1 0.05
10. Сомерс Тибо 1 0.05
11. Таравель Жереми 0 0
12. Велковски Димитар 0 0
13. Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 5 0
2. Вороговский Ян 5 0
3. Питермат Том 3 0
4. Причиненко Денис 3 0
5. Франс Фредерик 3 0
6. Бурден Пьер 3 0
7. Исмаила Кулибали 3 0
8. Дом Джорен 2 0
9. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
10. Элеке Блессинг 2 0
11. Берг Ян 2 0
12. Судзуки Мусаси 1 0
13. Тиссудали Тарик 1 0
14. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
15. Нубисси Мариус 1 0
16. Мбоко Айртон 1 0
17. Саньянг Абдулия 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 6 0
2. Бейтс Дэвид 3 1
3. Марселен Жан 4 0
4. Лопес Леонардо 2 1
5. Таравель Жереми 3 0
6. Хотич Дино 3 0
7. Азар Килиан 3 0
8. Ванхутт Шарль 3 0
9. Бьянкон Жулиан 3 0
10. Витиньо Виктор II 2 0
11. Кануте Франк 2 0
12. Сомерс Тибо 2 0
13. Коррин Александр 1 0
14. Угбо Ике 1 0
15. Велковски Димитар 1 0
16. Оггас Кевин 1 0
17. Декостере Роббе 1 0
18. Мусаба Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 9.76% (4) 21.95% (9) 12.2% (5) 12.2% (5) 19.51% (8) 24.39% (10)
 Серкль Брюгге 7.41% (2) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6) 7.41% (2) 40.74% (11)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде
АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Серкль Брюгге 1:2 Беерсхот-Вильрейк Кубок Серкль Брюгге 3:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 2:3 Серкль Брюгге Первый дивизион Б
Серкль Брюгге 4:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 0:3 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 20 13 3 4 40 - 13 42
2. Генк Заявка 20 11 5 4 43 - 25 38
3. Шарлеруа Заявка 20 10 3 7 32 - 25 33
4. АХ Лёвен Заявка 20 9 5 6 35 - 31 32
5. Андерлехт Заявка 20 8 8 4 30 - 23 32
6. Антверпен Заявка 20 9 4 7 33 - 30 31
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 20 9 3 8 41 - 42 30
8. Остенде Заявка 20 8 5 7 28 - 25 29
9. Кортрейк Заявка 20 8 5 7 26 - 28 29
10. Стандард Заявка 20 7 7 6 25 - 22 28
11. Зульте-Варегем Заявка 20 8 3 9 27 - 34 27
12. Гент Заявка 20 8 2 10 29 - 28 26
13. Эйпен Заявка 20 5 9 6 24 - 33 24
14. Мехелен Заявка 20 6 5 9 31 - 36 23
15. Сент-Трюйден Заявка 20 5 5 10 24 - 33 20
16. Серкль Брюгге Заявка 20 6 1 13 27 - 36 19
17. Васланд-Беверен Заявка 20 5 4 11 26 - 42 19
18. Мускрон-Перювельз Заявка 20 4 5 11 16 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 6 2 2 25 - 17 20
4. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
5. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
6. Остенде Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
7. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
14. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Эйпен Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
17. Серкль Брюгге Заявка 10 3 0 7 17 - 21 9
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Генк Заявка 10 5 2 3 19 - 14 17
3. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
4. Зульте-Варегем Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
5. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
6. Антверпен Заявка 10 4 1 5 16 - 17 13
7. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
9. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
11. Васланд-Беверен Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Серкль Брюгге Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Андерлехт Заявка 10 2 4 4 15 - 17 10
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Судзуки Мусаси бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Вороговский Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympisch Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 5.40 56.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.45 3.02
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 4.00 14.00
  1.28 4.40 19.98

Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Серкль Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.01 10.00 1.02 4.60 1.20 3.45 1.31 2.33 1.71 1.81 2.00 1.49 2.54 1.23 3.80 1.16 4.25 1.05 7.40 1.05 7.40
17.50 0.00 12.00 1.01 2.31 1.57 1.52 2.42 1.25 3.75 2.06 1.84 1.05 8.50 1.70 2.15 1.03 10.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.50
1.92 1.95 1.56 2.48 1.22 4.42 1.88 1.99 1.60 2.40 1.40 3.00 1.69 2.21 1.51 2.62 1.48 2.72 1.18 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.22 1.66 1.56 2.43 1.24 4.05 1.14 5.75
2.95 1.37 1.92 1.82 1.77 1.97 1.12 5.55 1.11 5.80
2.78 1.45 2.28 1.65 1.77 2.08 1.49 2.66 1.47 2.69 1.27 3.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.95 1.18 3.64 1.28 1.98 1.83 1.44 2.77 1.29 3.60
3.25 1.28 1.87 1.87 1.40 2.50 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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