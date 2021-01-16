Коньяспор
0:2
Второй тайм: 46'
Стадион: Конья Бююкшехир
Гёзтепе
0:1
17' ГолМихоевич Марко
0:2
30' ГолЦуль Петер
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
23
Кравец
Артём
77
Палули
Мурат
4
Тити
41
Эмир
Беркан
32
Цуль
Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
32 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
- Полузащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Идейе БраунНападающий
-
Главный тренер: Ersan Parlatan
Ход матча
17'
0:1
30'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|7 (1)
|0.39
|2.
|Демирок Угур
|4 (4)
|0.22
|3.
|Евтович Марко
|3
|0.17
|4.
|Скубич Нейц
|2
|0.11
|5.
|Шенгелия Леван
|2
|0.11
|6.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0.11
|7.
|Даци Эрдон
|2
|0.11
|8.
|Милошевич Дени
|1
|0.06
|9.
|Чагиран Муса
|1
|0.06
|10.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|11.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
|12.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|13.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|14.
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбунар Халиль
|4
|0.22
|2.
|Ндиайе Чериф
|4
|0.22
|3.
|Айдогду Сонер
|3
|0.17
|4.
|Трипич Златко
|2
|0.11
|5.
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.11
|6.
|Моссоро Марсио
|1
|0.06
|7.
|Идейе Браун
|1
|0.06
|8.
|Нукан Атынч
|1
|0.06
|9.
|Наполеони Стефано
|1
|0.06
|10.
|Цуль Петер
|1
|0.06
|11.
|Михоевич Марко
|1
|0.06
|12.
|Каян Ялчин
|1
|0.06
|13.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.06
|14.
|Эмир Беркан
|0
|0
|15.
|Нвободо Обинна
|0
|0
|16.
|Тити
|0
|0
|17.
|Палули Мурат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евтович Марко
|7
|0
|2.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|3.
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|4.
|Чалык Ахмет
|4
|0
|5.
|Кравец Артём
|3
|0
|6.
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|7.
|Демирок Угур
|2
|0
|8.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|9.
|Милошевич Дени
|2
|0
|10.
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|11.
|Мия Фарук
|2
|0
|12.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|13.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|14.
|Скубич Нейц
|1
|0
|15.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|16.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|17.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|18.
|Даци Эрдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каян Ялчин
|6
|0
|2.
|Нвободо Обинна
|4
|0
|3.
|Айдогду Сонер
|3
|0
|4.
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|5.
|Эмир Беркан
|3
|0
|6.
|Моссоро Марсио
|2
|0
|7.
|Акбунар Халиль
|2
|0
|8.
|Сёнмез Кулибай
|2
|0
|9.
|Михоевич Марко
|2
|0
|10.
|Палули Мурат
|2
|0
|11.
|Гассама Ламин
|1
|0
|12.
|Трипич Златко
|1
|0
|13.
|Тити
|1
|0
|14.
|Идейе Браун
|1
|0
|15.
|Нукан Атынч
|1
|0
|16.
|Гильерме Маркес
|1
|0
|17.
|Поко Андре
|1
|0
|18.
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|19.
|Ндиайе Чериф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|41.67% (10)
|Гёзтепе
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +9 =4 -7Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор
Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гёзтепе 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе
Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:3 Фенербахче Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:1 Денизлиспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Гёзтепе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 21
|35
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|34 - 14
|33
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|31 - 19
|31
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|29 - 16
|30
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 22
|28
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|30 - 24
|27
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|19 - 20
|26
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 25
|24
|10.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 28
|22
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 27
|22
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|13.
|Коньяспор
|0:2 Заявка
|18
|6
|4
|8
|24 - 23
|22
|14.
|Гёзтепе
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 20
|22
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 23
|21
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 30
|21
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 21
|16
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|20 - 27
|15
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 4
|19
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 12
|16
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 11
|14
|11.
|Коньяспор
|0:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|15.
|Гёзтепе
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 11
|12
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|17.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 17
|16
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|8.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|9.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|10.
|Гёзтепе
|2:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 19
|9
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|14.
|Коньяспор
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|19.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|20.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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