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  3. Турция
Коньяспор
2:3
Конец матча

Стадион:
Гёзтепе
0'
0:1
17' Гол
Михоевич Марко
0:2
30' Гол
Цуль Петер
1:2
54' Гол
Чикалеши Сокол
1:3
58' Гол
Цуль Петер
2:3
62' Гол
Хаджиахметович Амир
71' Желтая карточка
Эгрибайят Ирфан Джан
83' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
89' Желтая карточка
Бардакчи Абдулкерим
90'+9
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
42
Бардакчи
Абдулкерим
7
Шахинер
Омер
Али
8
Евтович
Марко
Диоманде
Исмаэль
19
Шенгелия
Леван
18
Хаджиахметович
Амир
17
Чикалеши
Сокол
23
Кравец
Артём
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
77
Палули
Мурат
4
Тити
3
Михоевич
Марко
41
Эмир
Беркан
32
Цуль
Петер
60
Нвободо
Обинна
8
Айдогду
Сонер
7
Акбунар
Халиль
11
Трипич
Златко
9
Ндиайе
Чериф
Коньяспор
4-2-3-1
Гёзтепе
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 7 (1) 0.39
2. Демирок Угур 4 (4) 0.22
3. Евтович Марко 3 0.17
4. Хаджиахметович Амир 3 0.17
5. Скубич Нейц 2 0.11
6. Шенгелия Леван 2 0.11
7. Даци Эрдон 2 0.11
8. Милошевич Дени 1 0.06
9. Чагиран Муса 1 0.06
10. Чикалеши Сокол 1 0.06
11. Хауберт Гильерме 0 0
12. Бютюки Зюмер 0 0
13. Бардакчи Абдулкерим 0 0
14. Улудаг Алпер 0 0
15. Шахинер Омер Али 0 0
Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбунар Халиль 4 0.22
2. Ндиайе Чериф 4 0.22
3. Айдогду Сонер 3 0.17
4. Трипич Златко 2 0.11
5. Гильерме Маркес 2 (1) 0.11
6. Цуль Петер 2 0.11
7. Моссоро Марсио 1 0.06
8. Идейе Браун 1 0.06
9. Нукан Атынч 1 0.06
10. Наполеони Стефано 1 0.06
11. Михоевич Марко 1 0.06
12. Каян Ялчин 1 0.06
13. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.06
14. Эмир Беркан 0 0
15. Нвободо Обинна 0 0
16. Тити 0 0
17. Палули Мурат 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 7 0
2. Бардакчи Абдулкерим 5 0
3. Улудаг Алпер 4 0
4. Чалык Ахмет 4 0
5. Кравец Артём 3 0
6. Демирбаг Адиль 3 0
7. Демирок Угур 2 0
8. Шахинер Омер Али 2 0
9. Шехич Ибрагим 2 0
10. Милошевич Дени 2 0
11. Чикалеши Сокол 2 0
12. Мия Фарук 2 0
13. Эдуок Самуэль 2 0
14. Хауберт Гильерме 2 0
15. Скубич Нейц 1 0
16. Шенгелия Леван 1 0
17. Гючтекин Огуз 1 0
18. Даци Эрдон 1 0
Гёзтепе
# Игрок      
1. Каян Ялчин 6 0
2. Нвободо Обинна 4 0
3. Айдогду Сонер 3 0
4. Эзтюрк Алпаслан 3 0
5. Эмир Беркан 3 0
6. Моссоро Марсио 2 0
7. Акбунар Халиль 2 0
8. Сёнмез Кулибай 2 0
9. Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
10. Михоевич Марко 2 0
11. Палули Мурат 2 0
12. Гассама Ламин 1 0
13. Трипич Златко 1 0
14. Тити 1 0
15. Идейе Браун 1 0
16. Нукан Атынч 1 0
17. Гильерме Маркес 1 0
18. Поко Андре 1 0
19. Ндиайе Чериф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 7.69% (2) 7.69% (2) 11.54% (3) 11.54% (3) 23.08% (6) 38.46% (10)
 Гёзтепе 20.83% (5) 16.67% (4) 8.33% (2) 12.5% (3) 29.17% (7) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор
Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гёзтепе 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе
Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:3 Фенербахче Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:1 Денизлиспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Гёзтепе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Коньяспор 1:3 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 3:2 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 1:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Гёзтепе 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 0:0 Коньяспор Турецкая первая лига Гёзтепе 1:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 2:1 Гёзтепе А Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 17 11 2 4 39 - 21 35
2. Фенербахче Заявка 17 11 2 4 35 - 21 35
3. Газишехир Газиантеп 1:0 Заявка 18 9 7 2 32 - 19 34
4. Галатасарай Заявка 17 10 3 4 34 - 14 33
5. Аланьяспор Заявка 18 9 3 6 29 - 16 30
6. Хатайспор Заявка 17 8 4 5 25 - 22 28
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 18 7 6 5 30 - 24 27
8. Трабзонспор Заявка 17 7 5 5 19 - 20 26
9. Антальяспор Заявка 18 6 6 6 19 - 25 24
10. Истанбул Башакшехир 1:1 Заявка 18 6 5 7 25 - 29 23
11. Сивасспор 1:1 Заявка 18 5 8 5 20 - 22 23
12. Касымпаша Заявка 17 6 4 7 20 - 27 22
13. Коньяспор Заявка 18 6 4 8 26 - 24 22
14. Гёзтепе Заявка 18 5 7 6 24 - 22 22
15. Малатьяспор Заявка 17 5 6 6 21 - 23 21
16. Ризеспор Заявка 17 5 6 6 22 - 30 21
17. Генчлербирлиги Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
18. Кайсериспор 0:1 Заявка 18 4 4 10 11 - 22 16
19. Анкарагюджю Заявка 17 4 3 10 20 - 27 15
20. Денизлиспор Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
21. Эрзурумспор Заявка 18 3 4 11 16 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газишехир Газиантеп 1:0 Заявка 9 6 3 0 18 - 8 21
2. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
3. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 6 2 1 19 - 8 20
4. Бешикташ Заявка 8 6 1 1 21 - 4 19
5. Галатасарай Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хатайспор Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Антальяспор Заявка 9 5 1 3 11 - 12 16
8. Малатьяспор Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
9. Ризеспор Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
10. Касымпаша Заявка 8 4 2 2 10 - 11 14
11. Коньяспор Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
12. Фенербахче Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
13. Трабзонспор Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
14. Истанбул Башакшехир 1:1 Заявка 9 3 4 2 15 - 12 13
15. Гёзтепе Заявка 9 3 3 3 15 - 11 12
16. Генчлербирлиги Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
17. Анкарагюджю Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
18. Сивасспор 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
19. Кайсериспор 0:1 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
20. Денизлиспор Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 9 0 4 5 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Бешикташ Заявка 9 5 1 3 18 - 17 16
3. Галатасарай Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
4. Сивасспор 1:1 Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
5. Трабзонспор Заявка 8 3 4 1 7 - 6 13
6. Газишехир Газиантеп 1:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
7. Хатайспор Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
8. Аланьяспор Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
9. Истанбул Башакшехир 1:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Эрзурумспор Заявка 9 3 0 6 9 - 19 9
12. Денизлиспор Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
13. Коньяспор Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
14. Кайсериспор 0:1 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
15. Касымпаша Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
16. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
17. Генчлербирлиги Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Ризеспор Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
20. Малатьяспор Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
21. Анкарагюджю Заявка 8 1 2 5 7 - 14 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Цуль Петер бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Михоевич Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 38.00 4.90 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.28 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 5.10 1.20
  11.48 3.76 1.42

Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Гёзтепе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.00 1.01 8.90 1.04 3.40 1.30 2.56 1.51 1.86 2.04 1.44 2.79 1.29 3.46 1.08 5.85 1.05 7.40
10.00 1.04 7.40 1.08 6.20 1.11 4.75 1.18 2.01 1.80 4.20 1.22 2.90 1.40 1.72 2.10 1.30 3.50 1.20 4.44 1.05 9.50 1.44 2.75 1.05 9.50 1.03 12.00 1.07 8.40 1.05 9.50
3.40 1.33 2.89 1.44 2.60 1.53 2.10 1.77 1.84 2.04 1.63 2.35 1.43 2.94 3.03 1.40 2.34 1.63 2.04 1.83 1.72 2.17 1.53 2.55 2.48 1.56 2.02 1.85 1.53 2.57 1.34 3.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.00 1.39 1.91 1.89 1.42 2.88 1.10 6.80 1.07 7.50
1.83 2.05 1.72 2.10 1.17 4.90 1.10 6.80
2.80 1.47 2.31 1.65 1.81 2.08 1.51 2.64 1.38 3.21 1.55 2.49 1.31 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.56 1.51 1.61 2.32 1.26 3.85 1.14 5.50
2.70 1.44 1.67 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Коньяспор 2:3 Гёзтепе онлайн

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