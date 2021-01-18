Фенербахче
3:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Анкарагюджю
1:0
28' ГолТиам Маме
2:0
34' ГолСаматта Мбвана
41' Желтая карточкаТуфан Озан
45' Желтая карточкаЦекици Эндри
45' Желтая карточкаТиам Маме
3:0
67' ГолВаленсия Эннер
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
52 Ugur Yildiz
-
57 Eyup Akcan
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Туран АтилаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Потук АлперПолузащитник
-
77 Гюрал ЭмреПолузащитник
-
14 Диуссе АссанПолузащитник
-
10 Чынар ОрканПолузащитник
- Нападающий
-
21 Гюрбюз БеркеНападающий
-
61 Yusuf Goktas
-
Главный тренер: Mustafa Dalci
Ход матча
28'
1:0
34'
2:0
41'
45'
45'
67'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пелкас Димитрис
|4
|0.22
|2.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.22
|3.
|Сиссе Паписс
|3
|0.17
|4.
|Тиам Маме
|3
|0.17
|5.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.17
|6.
|Саматта Мбвана
|3
|0.17
|7.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.17
|8.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.17
|9.
|Валенсия Эннер
|2
|0.11
|10.
|Гюмюш Синан
|2
|0.11
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.11
|12.
|Азиз Сердар
|1
|0.06
|13.
|Сангаре Назим
|1
|0.06
|14.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.06
|15.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.06
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.06
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|5 (1)
|0.28
|2.
|Пейнтсил Джозеф
|5 (1)
|0.28
|3.
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.11
|4.
|Гюрал Эмре
|2 (1)
|0.11
|5.
|Лукашик Даниэль
|2
|0.11
|6.
|Цекици Эндри
|1
|0.06
|7.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.06
|8.
|Шарлия Звонимир
|1
|0.06
|9.
|Atakan Cankaya
|1
|0.06
|10.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|11.
|Кициу Стелиос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|6
|0
|2.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|3.
|Азиз Сердар
|3
|1
|4.
|Эркин Джанер
|4
|0
|5.
|Туфан Озан
|4
|0
|6.
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|7.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|8.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|9.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|10.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|11.
|Тиам Маме
|2
|0
|12.
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|13.
|Соса Хосе
|1
|0
|14.
|Текин Харун
|1
|0
|15.
|Сангаре Назим
|1
|0
|16.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|17.
|Адеми Кемаль
|1
|0
|18.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шарлия Звонимир
|6
|0
|2.
|Болинжи Жонатан
|4
|1
|3.
|Потук Алпер
|3
|1
|4.
|Кициу Стелиос
|4
|0
|5.
|Паздан Михал
|3
|0
|6.
|Atakan Cankaya
|3
|0
|7.
|Пинту Тьягу
|2
|0
|8.
|Туран Атила
|2
|0
|9.
|Гюрал Эмре
|2
|0
|10.
|Диуссе Ассан
|2
|0
|11.
|Аджич Лука
|2
|0
|12.
|Айгёрен Эндер
|2
|0
|13.
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|14.
|Борвен Торгейр
|1
|0
|15.
|Цекици Эндри
|1
|0
|16.
|Четин Шахверди
|1
|0
|17.
|Вока Идриз
|1
|0
|18.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|19.
|Фридрих Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|Анкарагюджю
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|5% (1)
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =2 -4Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче
Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =3 -12Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю
Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Анкарагюджю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Анкарагюджю 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Анкарагюджю Суперлига Фенербахче 6:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Суперлига Анкарагюджю 4:2 Фенербахче Кубок Анкарагюджю 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Анкарагюджю Суперлига Фенербахче 1:2 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:0 Фенербахче Суперлига Анкарагюджю 0:1 Фенербахче Кубок Анкарагюджю 0:0 Фенербахче Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|2.
|Фенербахче
|3:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 21
|38
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|33 - 20
|34
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 22
|31
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|29 - 16
|30
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|30 - 24
|27
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 21
|27
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 24
|24
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 29
|23
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 22
|23
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 24
|22
|14.
|Касымпаша
|1:2 Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 29
|22
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|24 - 22
|22
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 34
|21
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|12 - 23
|16
|19.
|Эрзурумспор
|2:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 34
|16
|20.
|Анкарагюджю
|0:3 Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 30
|15
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 4
|22
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|9.
|Фенербахче
|3:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|12.
|Касымпаша
|1:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 11
|12
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|17.
|Анкарагюджю
|0:3 Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|2:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|3:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 17
|16
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|8.
|Эрзурумспор
|2:1 Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|10.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Касымпаша
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|19.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|21.
|Анкарагюджю
|0:3 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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