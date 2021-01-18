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Фенербахче
3:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Анкарагюджю
0'
1:0
28' Гол
Тиам Маме
2:0
34' Гол
Саматта Мбвана
41' Желтая карточка
Туфан Озан
45' Желтая карточка
Цекици Эндри
45' Желтая карточка
Тиам Маме
3:0
67' Гол
Валенсия Эннер
87'
Фенербахче
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

Ход матча

28'
Тиам Маме
1:0
34'
Саматта Мбвана
2:0
41'
Туфан Озан
 
45'
 
Цекици Эндри
45'
Тиам Маме
 
58'
 
Гюрал Эмре
Болинжи Жонатан
58'
 
Борвен Торгейр
Вока Идриз
59'
Лемос Маурисио
Азиз Сердар
 
67'
Валенсия Эннер
3:0
73'
Сиссе Паписс
Тиам Маме
 
74'
 
Диуссе Ассан
Лукашик Даниэль
74'
 
Потук Алпер
Лобжанидзе Саба
79'
Ismail Yuksek
Туфан Озан
 
79'
Yigit Sanliturk
Валенсия Эннер
 
82'
 
Четин Шахверди
Цекици Эндри

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пелкас Димитрис 4 0.22
2. Туфан Озан 4 (1) 0.22
3. Сиссе Паписс 3 0.17
4. Тиам Маме 3 0.17
5. Соса Хосе 3 (2) 0.17
6. Саматта Мбвана 3 0.17
7. Яндаш Мерт Хакан 3 0.17
8. Перотти Диего 3 (2) 0.17
9. Валенсия Эннер 2 0.11
10. Гюмюш Синан 2 0.11
11. Генюл Гёкхан 2 0.11
12. Азиз Сердар 1 0.06
13. Сангаре Назим 1 0.06
14. Тиссеран Марсель 1 0.06
15. Кадыоглу Ферди 1 0.06
16. Густаво Диас 1 0.06
17. Эркин Джанер 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 5 (1) 0.28
2. Пейнтсил Джозеф 5 (1) 0.28
3. Лобжанидзе Саба 2 0.11
4. Гюрал Эмре 2 (1) 0.11
5. Лукашик Даниэль 2 0.11
6. Цекици Эндри 1 0.06
7. Болинжи Жонатан 1 0.06
8. Шарлия Звонимир 1 0.06
9. Atakan Cankaya 1 0.06
10. Пинту Тьягу 0 0
11. Кициу Стелиос 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 6 0
2. Гюмюш Синан 4 1
3. Азиз Сердар 3 1
4. Эркин Джанер 4 0
5. Туфан Озан 4 0
6. Пелкас Димитрис 4 0
7. Лемос Маурисио 2 1
8. Тиссеран Марсель 3 0
9. Генюл Гёкхан 2 0
10. Валенсия Эннер 2 0
11. Тиам Маме 2 0
12. Яндаш Мерт Хакан 2 0
13. Соса Хосе 1 0
14. Текин Харун 1 0
15. Сангаре Назим 1 0
16. Кадыоглу Ферди 1 0
17. Адеми Кемаль 1 0
18. Байиндыр Алтай 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Шарлия Звонимир 6 0
2. Болинжи Жонатан 4 1
3. Потук Алпер 3 1
4. Кициу Стелиос 4 0
5. Паздан Михал 3 0
6. Atakan Cankaya 3 0
7. Пинту Тьягу 2 0
8. Туран Атила 2 0
9. Гюрал Эмре 2 0
10. Диуссе Ассан 2 0
11. Аджич Лука 2 0
12. Айгёрен Эндер 2 0
13. Лукашик Даниэль 1 0
14. Борвен Торгейр 1 0
15. Цекици Эндри 1 0
16. Четин Шахверди 1 0
17. Вока Идриз 1 0
18. Пейнтсил Джозеф 1 0
19. Фридрих Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 11.76% (4) 8.82% (3) 20.59% (7) 20.59% (7) 17.65% (6) 20.59% (7)
 Анкарагюджю 10% (2) 25% (5) 15% (3) 5% (1) 15% (3) 30% (6)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче
Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю
Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Анкарагюджю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Анкарагюджю Суперлига
Анкарагюджю 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Анкарагюджю Суперлига Фенербахче 6:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Суперлига Анкарагюджю 4:2 Фенербахче Кубок Анкарагюджю 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Анкарагюджю Суперлига Фенербахче 1:2 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:0 Фенербахче Суперлига Анкарагюджю 0:1 Фенербахче Кубок Анкарагюджю 0:0 Фенербахче Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 18 12 2 4 41 - 21 38
2. Фенербахче 3:0 Заявка 18 12 2 4 38 - 21 38
3. Газишехир Газиантеп Заявка 18 9 7 2 33 - 20 34
4. Галатасарай Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
5. Хатайспор Заявка 18 9 4 5 27 - 22 31
6. Аланьяспор Заявка 18 9 3 6 29 - 16 30
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 18 7 6 5 30 - 24 27
8. Трабзонспор Заявка 18 7 6 5 20 - 21 27
9. Антальяспор Заявка 19 6 7 6 20 - 26 25
10. Малатьяспор Заявка 18 6 6 6 25 - 24 24
11. Истанбул Башакшехир Заявка 18 6 5 7 25 - 29 23
12. Сивасспор Заявка 18 5 8 5 20 - 22 23
13. Коньяспор Заявка 18 6 4 8 26 - 24 22
14. Касымпаша 1:2 Заявка 18 6 4 8 21 - 29 22
15. Гёзтепе Заявка 18 5 7 6 24 - 22 22
16. Ризеспор Заявка 18 5 6 7 23 - 34 21
17. Генчлербирлиги Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
18. Кайсериспор Заявка 18 4 4 10 12 - 23 16
19. Эрзурумспор 2:1 Заявка 19 4 4 11 18 - 34 16
20. Анкарагюджю 0:3 Заявка 18 4 3 11 20 - 30 15
21. Денизлиспор Заявка 18 3 5 10 17 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 9 7 1 1 23 - 4 22
2. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
3. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 6 2 1 19 - 8 20
5. Галатасарай Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хатайспор Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Малатьяспор Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
8. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
9. Фенербахче 3:0 Заявка 9 5 1 3 17 - 13 16
10. Ризеспор Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
11. Коньяспор Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
12. Касымпаша 1:2 Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
13. Трабзонспор Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
14. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 4 2 15 - 12 13
15. Гёзтепе Заявка 9 3 3 3 15 - 11 12
16. Генчлербирлиги Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
17. Анкарагюджю 0:3 Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
18. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
19. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор 2:1 Заявка 9 0 4 5 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 3:0 Заявка 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Бешикташ Заявка 9 5 1 3 18 - 17 16
3. Галатасарай Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
4. Трабзонспор Заявка 9 3 5 1 8 - 7 14
5. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
8. Эрзурумспор 2:1 Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
10. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
11. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
12. Денизлиспор Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
13. Коньяспор Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
14. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Касымпаша 1:2 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
16. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
17. Генчлербирлиги Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Малатьяспор Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
20. Ризеспор Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
21. Анкарагюджю 0:3 Заявка 9 1 2 6 7 - 17 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Тиам Маме получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Цекици Эндри получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Туфан Озан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Анкарагюджю
1.53
4.70
6.74
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.20 10.00 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.70 6.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 20.00 41.00
  1.53 3.96 6.74

Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Анкарагюджю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11.5 11.5 12.5 12.5
4.70 1.17 2.36 1.55 1.87 1.87 1.55 2.35 1.22 4.00 1.08 7.00 2.40 1.51 1.90 1.80 1.58 2.23 1.38 2.85 1.24 3.65
11.25 1.00 4.40 1.16 3.62 1.25 2.28 1.60 1.82 1.99 1.56 2.58 1.27 3.76 1.19 4.40 1.06 7.40 1.04 7.80 1.00 11.75
8.47 1.04 7.28 1.06 3.25 1.33 2.52 1.52 3.25 1.20 2.07 1.75 2.18 1.68 1.74 2.10 2.08 1.72 1.74 2.08 1.18 4.75 1.19 4.60 1.03 12.00 1.02 13.00 1.05 12.00 1.04 10.50 1.01 14.00
5.09 1.18 2.69 1.49 2.30 1.65 1.91 1.95 3.38 1.33 2.79 1.46 2.18 1.72 1.70 2.21 1.95 1.91 1.60 2.40 1.26 3.98 1.45 2.80 1.24 4.27 1.10 7.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 4.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5
3.45 1.28 2.38 1.54 1.58 2.28 1.15 5.00 1.77 1.95 1.39 2.75 1.20 4.10
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.35 1.58 1.53 2.50 1.27 3.70 1.04 8.24 1.03 9.29
2.07 1.78 1.69 2.20 1.31 3.44 1.75 2.11 1.52 2.55 1.34 3.24 1.33 3.51 1.23 4.21 1.11 6.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.00 1.15 2.00 1.76 1.51 2.46 1.30 3.35
4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68 1.16 5.35
4.32 1.18 3.13 1.31 1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.07
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.35 1.32
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