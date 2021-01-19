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Трабзонспор
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Коньяспор
0'
1:0
22' Гол
Нвакаеме Энтони
24' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
30'
1
Чакыр
Угурджан
99
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
3
Хавьер
Марлон
8
Бэйкер
Льюис
61
Пармак
Абдулкадир
10
Эмюр
Абдулкадир
18
Экубан
Калеб
9
Нвакаеме
Энтони
21
Джанини
Жорже
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
26
Ярдымджи
Барыш
8
Евтович
Марко
27
Диоманде
Исмаэль
7
Шахинер
Омер
Али
18
Хаджиахметович
Амир
17
Чикалеши
Сокол
23
Кравец
Артём
Трабзонспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

22'
Нвакаеме Энтони
(Асан Серкан)
1:0
24'
 
Шахинер Омер Али
27'
Флавио II
Эмюр Абдулкадир
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экубан Калеб 5 (1) 0.26
2. Нвакаеме Энтони 4 0.21
3. Афобе Беник 4 0.21
4. Бэйкер Льюис 1 0.05
5. Эмюр Абдулкадир 1 0.05
6. Кампи Гастон 1 0.05
7. Асан Серкан 1 0.05
8. Джанини Жорже 1 0.05
9. Vitor Hugo III2 1 0.05
10. Флавио II 0 0
11. Тюркмен Хюсейин 0 0
12. Педру Жоан 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 7 (1) 0.37
2. Демирок Угур 4 (4) 0.21
3. Евтович Марко 3 0.16
4. Хаджиахметович Амир 3 0.16
5. Скубич Нейц 2 0.11
6. Шенгелия Леван 2 0.11
7. Даци Эрдон 2 0.11
8. Милошевич Дени 1 0.05
9. Чагиран Муса 1 0.05
10. Чикалеши Сокол 1 0.05
11. Хауберт Гильерме 0 0
12. Бютюки Зюмер 0 0
13. Бардакчи Абдулкерим 0 0
14. Улудаг Алпер 0 0
15. Шахинер Омер Али 0 0

Карточки

Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 3 2
2. Педру Жоан 4 1
3. Бэйкер Льюис 3 0
4. Пармак Абдулкадир 3 0
5. Хоссейни Маджид 2 0
6. Чорекчи Камил 2 0
7. Джанини Жорже 2 0
8. Асан Серкан 2 0
9. Vitor Hugo III2 2 0
10. Афобе Беник 1 0
11. Нвакаеме Энтони 1 0
12. Басачикоглу Билал 1 0
13. Ие Эдгар 1 0
14. Чакыр Угурджан 1 0
15. Хавьер Марлон 1 0
16. Кыналы Сафа 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 7 0
2. Бардакчи Абдулкерим 5 0
3. Улудаг Алпер 4 0
4. Чалык Ахмет 4 0
5. Кравец Артём 3 0
6. Демирбаг Адиль 3 0
7. Демирок Угур 2 0
8. Шахинер Омер Али 2 0
9. Шехич Ибрагим 2 0
10. Милошевич Дени 2 0
11. Чикалеши Сокол 2 0
12. Мия Фарук 2 0
13. Эдуок Самуэль 2 0
14. Хауберт Гильерме 2 0
15. Скубич Нейц 1 0
16. Шенгелия Леван 1 0
17. Гючтекин Огуз 1 0
18. Даци Эрдон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 0 26.32% (5) 31.58% (6) 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3)
 Коньяспор 7.69% (2) 7.69% (2) 11.54% (3) 11.54% (3) 23.08% (6) 38.46% (10)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай
Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ
Коньяспор Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай
Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Трабзонспор 3:4 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Коньяспор 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:0 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:1 Коньяспор Кубок Коньяспор 1:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Коньяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 18 12 2 4 41 - 21 38
2. Фенербахче Заявка 18 12 2 4 38 - 22 38
3. Газишехир Газиантеп Заявка 18 9 7 2 33 - 20 34
4. Галатасарай Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
5. Хатайспор Заявка 18 9 4 5 27 - 22 31
6. Аланьяспор Заявка 18 9 3 6 29 - 16 30
7. Трабзонспор 0:0 Заявка 19 7 7 5 20 - 21 28
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 18 7 6 5 30 - 24 27
9. Гёзтепе Заявка 19 6 7 6 28 - 22 25
10. Антальяспор Заявка 19 6 7 6 20 - 26 25
11. Малатьяспор Заявка 18 6 6 6 25 - 24 24
12. Сивасспор Заявка 18 5 8 5 20 - 22 23
13. Коньяспор 0:0 Заявка 19 6 5 8 26 - 24 23
14. Истанбул Башакшехир Заявка 19 6 5 8 25 - 31 23
15. Касымпаша Заявка 18 6 4 8 21 - 29 22
16. Ризеспор Заявка 18 5 6 7 23 - 34 21
17. Кайсериспор Заявка 19 5 4 10 14 - 23 19
18. Генчлербирлиги Заявка 19 5 4 10 19 - 38 19
19. Эрзурумспор Заявка 19 4 4 11 18 - 34 16
20. Анкарагюджю Заявка 18 4 3 11 21 - 30 15
21. Денизлиспор Заявка 18 3 5 10 17 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 9 7 1 1 23 - 4 22
2. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
3. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 6 2 1 19 - 8 20
5. Галатасарай Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хатайспор Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Малатьяспор Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
8. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
9. Фенербахче Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
10. Ризеспор Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
11. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
12. Коньяспор 0:0 Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
13. Касымпаша Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
14. Трабзонспор 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 14 14
15. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 4 2 15 - 12 13
16. Генчлербирлиги Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
17. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
18. Анкарагюджю Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
19. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 9 0 4 5 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Бешикташ Заявка 9 5 1 3 18 - 17 16
3. Галатасарай Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
4. Трабзонспор 0:0 Заявка 9 3 5 1 8 - 7 14
5. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Денизлиспор Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
13. Коньяспор 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 11 9
14. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Касымпаша Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
16. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
17. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
19. Малатьяспор Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
20. Ризеспор Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
21. Анкарагюджю Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
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Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Коньяспор
1.92
3.64
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.60 4.20
Бонус: 10 000 ₽ 1.92 3.20 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.64 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.50 4.90
  1.75 3.62 4.85

Самый высокий коэффициент на матч «Трабзонспор» – «Коньяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Трабзонспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коньяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Трабзонспор» – «Коньяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 3.05 1.35 2.30 1.57 1.68 2.10 1.26 3.65 1.08 7.00
8.10 1.03 6.85 1.06 3.04 1.36 2.50 1.53 1.83 2.08 1.38 3.04 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.00
9.80 1.04 7.80 1.09 3.30 1.31 2.60 1.50 2.08 1.76 1.81 1.98 1.69 2.17 1.42 2.70 1.29 3.40 1.08 5.70 1.07 6.40 1.02 12.50 1.01 13.00 0.00 19.00
3.46 1.32 3.02 1.41 2.63 1.51 2.11 1.76 1.84 2.02 1.63 2.33 1.43 2.89 1.32 3.50 1.11 7.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.73 2.03 1.35 3.05 1.07 7.40
2.68 1.47 1.85 1.95 1.37 3.10 1.12 6.35 1.08 7.70
1.80 2.01 1.33 3.10 1.11 6.70
2.90 1.42 2.38 1.59 1.86 1.98 1.53 2.54 1.38 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.40 1.53 1.59 2.28 1.14 5.00
3.52 1.30 2.53 1.52 1.64 2.26 1.22 4.25 1.17 5.10
2.60 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
1.93 1.81
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.45 1.28
Где смотреть матч Трабзонспор 1:0 Коньяспор онлайн

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