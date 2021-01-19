Трабзонспор
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Шенол Гюнеш
Коньяспор
1:0
22' ГолНвакаеме Энтони
24' Желтая карточкаШахинер Омер Али
99
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
18
Экубан
Калеб
89
Скубич
Нейц
23
Кравец
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Афобе БеникНападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
22'
1:0
24'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экубан Калеб
|5 (1)
|0.26
|2.
|Нвакаеме Энтони
|4
|0.21
|3.
|Афобе Беник
|4
|0.21
|4.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.05
|5.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.05
|6.
|Кампи Гастон
|1
|0.05
|7.
|Асан Серкан
|1
|0.05
|8.
|Джанини Жорже
|1
|0.05
|9.
|Vitor Hugo III2
|1
|0.05
|10.
|Флавио II
|0
|0
|11.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|12.
|Педру Жоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|7 (1)
|0.37
|2.
|Демирок Угур
|4 (4)
|0.21
|3.
|Евтович Марко
|3
|0.16
|4.
|Хаджиахметович Амир
|3
|0.16
|5.
|Скубич Нейц
|2
|0.11
|6.
|Шенгелия Леван
|2
|0.11
|7.
|Даци Эрдон
|2
|0.11
|8.
|Милошевич Дени
|1
|0.05
|9.
|Чагиран Муса
|1
|0.05
|10.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.05
|11.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|12.
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|13.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
|14.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|15.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|3
|2
|2.
|Педру Жоан
|4
|1
|3.
|Бэйкер Льюис
|3
|0
|4.
|Пармак Абдулкадир
|3
|0
|5.
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|6.
|Чорекчи Камил
|2
|0
|7.
|Джанини Жорже
|2
|0
|8.
|Асан Серкан
|2
|0
|9.
|Vitor Hugo III2
|2
|0
|10.
|Афобе Беник
|1
|0
|11.
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|12.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|13.
|Ие Эдгар
|1
|0
|14.
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|15.
|Хавьер Марлон
|1
|0
|16.
|Кыналы Сафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Евтович Марко
|7
|0
|2.
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0
|3.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|4.
|Чалык Ахмет
|4
|0
|5.
|Кравец Артём
|3
|0
|6.
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|7.
|Демирок Угур
|2
|0
|8.
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|9.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|10.
|Милошевич Дени
|2
|0
|11.
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|12.
|Мия Фарук
|2
|0
|13.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|14.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|15.
|Скубич Нейц
|1
|0
|16.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|17.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|18.
|Даци Эрдон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|0
|26.32% (5)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|Коньяспор
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|38.46% (10)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +7 =6 -7Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай
Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ
Коньяспор Последние 20 матчей: +9 =3 -8Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай
Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Коньяспор 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:1 Коньяспор Кубок Коньяспор 1:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Коньяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 22
|38
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|33 - 20
|34
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 22
|31
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|29 - 16
|30
|7.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|20 - 21
|28
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|30 - 24
|27
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 22
|25
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 24
|24
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 22
|23
|13.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 24
|23
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 31
|23
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 29
|22
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 34
|21
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 23
|19
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 38
|19
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 34
|16
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|21 - 30
|15
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 4
|22
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|12.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|14.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 17
|16
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|4.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|13.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|17.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|19.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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