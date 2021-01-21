Сивасспор
1:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Фенербахче
1:0
18' ГолЯтабаре Мустафа
27' Желтая карточкаСангаре Назим
45' Желтая карточкаАппиндангойе Аарон
1:1
45' ПенальтиВаленсия Эннер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
52 Ugur Yildiz
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
18'
27'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Градель Макс-Ален
|5 (1)
|0.26
|2.
|Арслан Хакан
|5
|0.26
|3.
|Ятабаре Мустафа
|3
|0.16
|4.
|Фахир Файсал
|3
|0.16
|5.
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.05
|6.
|Коне Аруна
|1
|0.05
|7.
|Эрдал Зия
|1
|0.05
|8.
|Османпаша Джанер
|1
|0.05
|9.
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|10.
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|11.
|Кайоде Оларенваджу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пелкас Димитрис
|4
|0.21
|2.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.21
|3.
|Сиссе Паписс
|3
|0.16
|4.
|Тиам Маме
|3
|0.16
|5.
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.16
|6.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.16
|7.
|Саматта Мбвана
|3
|0.16
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.16
|9.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.16
|10.
|Гюмюш Синан
|2
|0.11
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.11
|12.
|Азиз Сердар
|1
|0.05
|13.
|Сангаре Назим
|1
|0.05
|14.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.05
|15.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.05
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.05
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Хакан
|4
|1
|2.
|Кофи Исаак
|4
|0
|3.
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|0
|4.
|Фахир Файсал
|3
|0
|5.
|Ялчин Робин
|3
|0
|6.
|Чифтчи Угюр
|3
|0
|7.
|Аппиндангойе Аарон
|3
|0
|8.
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|9.
|Османпаша Джанер
|2
|0
|10.
|Самасса Мамаду II
|2
|0
|11.
|Гойяно Марсело
|2
|0
|12.
|Коне Аруна
|1
|0
|13.
|Озтекин Ясин
|1
|0
|14.
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|15.
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|16.
|Камара Самба
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|6
|0
|2.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|3.
|Азиз Сердар
|3
|1
|4.
|Эркин Джанер
|4
|0
|5.
|Туфан Озан
|4
|0
|6.
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|7.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|8.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|9.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|10.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|11.
|Сангаре Назим
|2
|0
|12.
|Тиам Маме
|2
|0
|13.
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|14.
|Соса Хосе
|1
|0
|15.
|Текин Харун
|1
|0
|16.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|17.
|Адеми Кемаль
|1
|0
|18.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сивасспор
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|Фенербахче
|10.81% (4)
|10.81% (4)
|21.62% (8)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Адана Демирспор Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:2 Сивасспор
Сивасспор 2:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Сивасспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Коньяспор 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Гиресунспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:1 Вильярреал Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив
Фенербахче Последние 20 матчей: +15 =1 -4Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор
Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фенербахче 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Фенербахче Суперлига Сивасспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:3 Фенербахче Товарищеские матчи Сивасспор 2:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:2 Сивасспор Суперлига Фенербахче 1:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Фенербахче Кубок Турции Фенербахче 2:0 Сивасспор Кубок Турции Сивасспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Сивасспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|45 - 22
|41
|2.
|Фенербахче
|1:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|39 - 23
|39
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|40 - 17
|36
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|33 - 23
|34
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 17
|31
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 24
|31
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|23 - 22
|30
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|31 - 28
|27
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|27 - 25
|27
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 34
|24
|13.
|Сивасспор
|1:1 Заявка
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 31
|23
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 27
|22
|16.
|Касымпаша
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 30
|22
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 23
|19
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 38
|19
|19.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|22 - 30
|18
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 35
|17
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 4
|22
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|6.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|8.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|10.
|Фенербахче
|1:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|14.
|Касымпаша
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|16.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|5.
|Сивасспор
|1:1 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Касымпаша
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|21.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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