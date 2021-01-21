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Сивасспор
1:1
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
1:0
18' Гол
Ятабаре Мустафа
27' Желтая карточка
Сангаре Назим
45' Желтая карточка
Аппиндангойе Аарон
1:1
45' Пенальти
Валенсия Эннер
79' Желтая карточка
Ятабаре Мустафа
90'+4
Сивасспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Лемос Маурисио
Тиссеран Марсель
18'
Ятабаре Мустафа
(Градель Макс-Ален)
1:0
27'
 
Сангаре Назим
45'
Аппиндангойе Аарон
 
45'
1:1
Валенсия Эннер
65'
 
Соса Хосе
Тиам Маме
69'
Кайоде Оларенваджу
Ешильюрт Эрдоган
 
79'
Ятабаре Мустафа
 
82'
Кофи Исаак
Ялчин Робин
 
82'
Гойяно Марсело
Фахир Файсал
 
82'
 
Эркин Джанер
Яндаш Мерт Хакан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Градель Макс-Ален 5 (1) 0.26
2. Арслан Хакан 5 0.26
3. Ятабаре Мустафа 3 0.16
4. Фахир Файсал 3 0.16
5. Ешильюрт Эрдоган 1 0.05
6. Коне Аруна 1 0.05
7. Эрдал Зия 1 0.05
8. Османпаша Джанер 1 0.05
9. Чифтчи Угюр 0 0
10. Клаудемир де Соуза 0 0
11. Кайоде Оларенваджу 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пелкас Димитрис 4 0.21
2. Туфан Озан 4 (1) 0.21
3. Сиссе Паписс 3 0.16
4. Тиам Маме 3 0.16
5. Валенсия Эннер 3 (1) 0.16
6. Соса Хосе 3 (2) 0.16
7. Саматта Мбвана 3 0.16
8. Яндаш Мерт Хакан 3 0.16
9. Перотти Диего 3 (2) 0.16
10. Гюмюш Синан 2 0.11
11. Генюл Гёкхан 2 0.11
12. Азиз Сердар 1 0.05
13. Сангаре Назим 1 0.05
14. Тиссеран Марсель 1 0.05
15. Кадыоглу Ферди 1 0.05
16. Густаво Диас 1 0.05
17. Эркин Джанер 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Арслан Хакан 4 1
2. Кофи Исаак 4 0
3. Ешильюрт Эрдоган 4 0
4. Ятабаре Мустафа 3 0
5. Фахир Файсал 3 0
6. Ялчин Робин 3 0
7. Чифтчи Угюр 3 0
8. Аппиндангойе Аарон 3 0
9. Османпаша Джанер 2 0
10. Самасса Мамаду II 2 0
11. Гойяно Марсело 2 0
12. Коне Аруна 1 0
13. Озтекин Ясин 1 0
14. Градель Макс-Ален 1 0
15. Вурал Али Шашал 1 0
16. Камара Самба 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 6 0
2. Гюмюш Синан 4 1
3. Азиз Сердар 3 1
4. Эркин Джанер 4 0
5. Туфан Озан 4 0
6. Пелкас Димитрис 4 0
7. Лемос Маурисио 2 1
8. Тиссеран Марсель 3 0
9. Генюл Гёкхан 2 0
10. Валенсия Эннер 2 0
11. Сангаре Назим 2 0
12. Тиам Маме 2 0
13. Яндаш Мерт Хакан 2 0
14. Соса Хосе 1 0
15. Текин Харун 1 0
16. Кадыоглу Ферди 1 0
17. Адеми Кемаль 1 0
18. Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 5.26% (1) 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2) 10.53% (2) 31.58% (6)
 Фенербахче 10.81% (4) 10.81% (4) 21.62% (8) 18.92% (7) 18.92% (7) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Адана Демирспор Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:2 Сивасспор
Сивасспор 2:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Сивасспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Коньяспор 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Гиресунспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:1 Вильярреал Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив
Фенербахче Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор
Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фенербахче 1:0 Сивасспор Товарищеские матчи Фенербахче 1:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 3:1 Фенербахче Суперлига Сивасспор 2:1 Фенербахче Товарищеские матчи
Фенербахче 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Фенербахче Суперлига Сивасспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:3 Фенербахче Товарищеские матчи Сивасспор 2:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:2 Сивасспор Суперлига Фенербахче 1:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Фенербахче Кубок Турции Фенербахче 2:0 Сивасспор Кубок Турции Сивасспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Сивасспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 19 13 2 4 45 - 22 41
2. Фенербахче Заявка 19 12 3 4 39 - 23 39
3. Галатасарай Заявка 19 11 3 5 40 - 17 36
4. Газишехир Газиантеп Заявка 19 9 7 3 33 - 23 34
5. Аланьяспор Заявка 19 9 4 6 30 - 17 31
6. Хатайспор Заявка 19 9 4 6 28 - 24 31
7. Трабзонспор Заявка 19 8 6 5 23 - 22 30
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 19 7 6 6 31 - 28 27
9. Малатьяспор Заявка 19 7 6 6 27 - 25 27
10. Гёзтепе Заявка 19 6 7 6 28 - 22 25
11. Антальяспор Заявка 19 6 7 6 20 - 26 25
12. Ризеспор Заявка 19 6 6 7 26 - 34 24
13. Сивасспор Заявка 19 5 9 5 21 - 23 24
14. Истанбул Башакшехир Заявка 19 6 5 8 25 - 31 23
15. Коньяспор Заявка 19 6 4 9 27 - 27 22
16. Касымпаша Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
17. Кайсериспор Заявка 19 5 4 10 14 - 23 19
18. Генчлербирлиги Заявка 19 5 4 10 19 - 38 19
19. Анкарагюджю Заявка 19 5 3 11 22 - 30 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 19 3 5 11 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 9 7 1 1 23 - 4 22
2. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
3. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
4. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Малатьяспор Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
7. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
8. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
10. Фенербахче Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
11. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
12. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
13. Коньяспор Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
14. Касымпаша Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
15. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 4 2 15 - 12 13
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Галатасарай Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
4. Трабзонспор Заявка 9 3 5 1 8 - 7 14
5. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
13. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
14. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
16. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
21. Анкарагюджю Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 1.85 3.35
Бонус: 10 000 ₽ 2.10 7.60 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.16 2.52
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.68 3.90
  5.31 1.58 4.23

Самый высокий коэффициент на матч «Сивасспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сивасспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сивасспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11.5 11.5 12.5 12.5
4.00 1.22 2.05 1.72 1.64 2.18 1.43 2.70 1.16 4.90 1.05 8.40 2.41 1.51 1.91 1.80 1.59 2.22 1.38 2.80 1.24 3.65
8.30 1.03 7.40 1.06 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.46 2.72 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 10.75 1.05 7.50
6.10 1.12 4.75 1.18 4.90 1.17 1.75 1.28 1.96 1.84 1.85 1.95 1.70 2.15 1.22 4.20 1.12 6.10 1.11 6.50 1.03 5.55 1.01 13.00 1.01 13.00 0.00 18.50
3.68 1.30 2.83 1.45 3.30 1.35 2.24 1.68 1.71 2.20 1.42 2.93 1.66 2.27 1.42 2.93 1.55 2.51 1.37 3.17 1.12 7.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 4.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5
3.10 1.34 2.08 1.70 1.48 2.55 1.12 5.80 1.77 1.94 1.39 2.75 1.20 4.10
2.79 1.44 1.88 1.92 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.95 1.85 1.27 3.70 1.15 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00
2.78 1.45 2.28 1.64 1.77 2.08 1.49 2.66 1.26 3.80 1.13 5.88 1.21 4.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
4.44 1.07
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
3.50 1.28
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